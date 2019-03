„În timp ce ne certăm, PPE se destramă în campania electorală”. Pe cine dau popularii afară din familia europeană

Săptămâna viitoare, miercuri, Partidul Popular European se va decide dacă exclude principala formaţiune de guvernare din Ungaria, FIDESZ din familia europeană.





Ministrul de externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a declarat, joi, la Tîrgu Mureş că FIDESZ este cel mai de succes partid al PPE, care a adus cele mai bune rezultate şi că doreşte în continuare să rămână membră a acestei formaţiuni politice europene. "FIDESZ este cel mai de succes partid al PPE, am adus cele mai bune rezultate. Am avut cele mai bune rezultate la ultimele alegeri şi am dori să rămânem la fel. Dorim să rămânem membri PPE şi dorim să fim cei mai de succes membri ai PPE. Vrem ca PPE să obţină rezultate şi mai bune la alegerile din mai", a declarat Szijjártó Péter, citat de Agerpres. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în cadrul conferinţei de presă că nimeni nu are dreptul să excludă FIDESZ-ul din Partidul Popular European şi că această dispută trebuie să aibă loc după alegeri, după ce PPE va câştiga alegerile europarlamentare. „Săptămâna viitoare în PPE se va termina o dezbatere aprinsă. Atât UDMR, cât şi FIDESZ sunt membri ai PPE şi poziţia noastră este că FIDESZ nu trebuie exclus. Nimeni nu are dreptul să excludă FIDESZ-ul din PPE, avem nevoie unii de ceilalţi, PPE are nevoie de FIDESZ şi nu trebuie exclus. Dacă voi fi întrebat ca preşedinte al UDMR aşa voi vota. Nu putem să facem ordine cu pumnul! Ne comportăm de parcă nu am şti care sunt interesele noastre. Interesul nostru este ca în UE să facem reforme şi acestea să fie dictate de familia creştin-democrată. În timp ce ne certăm, PPE se destramă în campania electorală. Cred că soluţia bună e ca divergenţele să le rezolvăm după alegeri, prima oară să câştigăm alegerile în Europa", a spus liderul unional. Ministrul de externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a participat joi, la Tîrgu Mureş, alături de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la comemorarea Revoluţiei de la 1848.

Președintele Uniunii a vorbit, în discursul său, despre atacurile constante la care sunt supuși maghiarii. „Gândiți-vă, dragi prieteni români, cât de multă energie ați consumat numai în ultimii șapte ani în refuzul continuu al cererii noastre legitime, iar noi, câtă energie am investit pentru a vă convinge că avem dreptul să studiem în limba maghiară la Universitatea de Medicină, avem dreptul de a asigura funcționarea unor catedre și a unei facultăți, și avem dreptul de a decide în privința evoluției destinului nostru”, a declarat Kelemen în mesajul său pentru români.

