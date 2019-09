Potrivit activiștilor opoziției siriene, respectivele ținte sunt baze militare ale milițiilor pro-iraniene din Siria. Iranul construiește în prezent în zona orașului Abu-Kamal o bază militară de dimensiuni foarte mari.

Observatorul sirian pentru Drepturile Omului din Marea Britanie a declarat că bombardamentele care au vizat un depozit de muniții au început duminică târziu și au continuat după miezul nopții, cel puțin trei explozii fiind auzite în zona respectiva.

De asemenea, doua pagini de Facebook care furnizează informații din estul Siriei – Euphrates Post și Sound and Pictures – au relatat de asemenea despre atacurile aeriene care au avut loc în Al Boukamal, fără a oferi un număr de victime. The Sound and Pictures a scris că bombardamentele au lovit un depozit de arme al Forțelor Populare de Mobilizare Irakiene, o miliție formată majoritar din șiiți care este susținută de către Iran.

Anterior, ziarul saudit Al Arabiya a relatat faptul că poziții ale grupării șiite libaneze Hezbollah au fost ținta unor bombardamente aeriene duminică noaptea.

Săptămâna trecută Fox News a relatat faptul că Republica Islamică a construit în apropierea zonei bombardate azi-noapte o bază militară de dimensiuni considerabile. Conform Fox News această în această bază urmează să fie încartiruiți mii de soldați iranieni.

Într-o serie de imagini luate din satelit prezentate de către postul american de știri se poate observa o mare bază militară construită la granița dintre Siria și Irak, în apropiere de orașul Al Bukamal, bază care ar fi fost bombardată în lunile trecute de către aviația militară israeliană.

