În plină vară i-a venit factura la gaze 5.500 de lei. Liviu Vârciu, somat că i se taie gazul. „Zici că stau în Casa Poporului”

Liviu Vârciu s-a arătat extrem de revoltat după ce a primit o factură la gaz de 5.500 de lei. În contextul în care am trecut peste o vară caniculară, prezentatorul TV pare că, ori gătit în cantități uriașe, ori a dat drumul la căldură cu ferestrele deschise, altfel nu se poate explica consumul respectiv.

Încercând să afle mai multe detalii cu privire la consumul uriaș, prezentatorul TV a sunat la compania de gaz. Din nefericire pentru el, răspunsul a fost sec: trebuie să plătiți.

Liviu Vârciu a primit o factură la gaze cu suma de 5.500 de lei

Liviu Vârciu a sunat la companie rugându-i pe cei de la gaze să îi împartă suma în rate lunare. Inițial i s-a spus că da, dar s-a trezit acum două zile cu un preaviz că îi vor tăia gazul dacă nu plăteşte toată suma.

„Am sunat la compania de gaz, de unde iau eu gaz, m-am certat cu toate persoanele de acolo, mi-au zis că asta este situația și că trebuie să plătesc. I-am rugat să îmi eșaloneze banii pe 3 luni, adică să îmi facă o rată de vreo 17 milioane pe lună (n.r.: 1.700 RON), au zis că „da” și acum două zile am primit preaviz că îmi taie gazul dacă nu plătesc toată suma. Adică foarte de treabă oamenii!”, a povestit prezentatorul.

Liviu Vârciu a mai declarat că este cea mai mare factură la gaze pe care a primit-o până în prezent.

„Este cea mai mare factură pe care am primit-o până acum! Este o recalculare, mie recalculările îmi veneau în jur de, să zic, 20 de milioane (n.r.: 2.000 RON), în situația în care eu opresc gazul. Eu opresc gazul din luna martie, hai să zic aprilie, până în octombrie. Și anul acesta mi-au venit gazele pe 3 luni, am plătit 10 milioane (n.r.: 1.000 RON), adică în fiecare lună am plătit 10 milioane și când au făcut recalcularea, au zis ei că am cheltuit 86 de milioane (n.r.: 8.600 RON). Și din 86 de milioane, au mai venit și gazele 55 de milioane”, a explicat Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu: „Zici că stau în Casa Poporului”

Prezentatorul TV se întreabă ce fac oamenii cu venituri mici şi cum se descurcă.

„Recalcularea mea a venit 55 de milioane! Zici că stau cu chirie, zici că stau în Casa Poporului sau ceva de genul ăsta! M-au deranjat un pic, eu nu știu ce fac oamenii care stau la bloc. Adică dacă s-au dublat și ei au salariul minim pe economie, ce fac? Adică oamenii sunt inconștienți!”, a mai spus prezentatorul TV, potrivit spynews.ro.

„Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casă, o să vedeți la final cât îmi venea curentul și cât îmi vine acum, mi-au venit gazele 55 de milioane…”, a scris Liviu Vârciu, pe Instagram.