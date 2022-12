În „Mica Vienă”, firmele din Asociația Ospitalității din Bihor scot de la vânzare produsele austriece

Orădenii nici nu mai vor să audă că orașului lor i se spunea Mica Vienă. Ceea ce odată era considerat un fel de brand se vrea șters cu buretele.

Localurile și restaurantele orădene grupate în Asociația Ospitalității din Bihor anunță boicot la produsele de proveniență Austria.

Aceasta în semn de protest față de opoziția Austriei la admiterea României în Schengen. Din rețea fac parte restaurante bine cotate în rândul consumatorilor Allegria, Rivo Restaurant & Lounge, Due Fratelli, Rosecas, Via 29, Mediterana, respectiv sala de evenimente Palazzo. AOB, siglă sub care sunt grupate 60 de restaurant și pensiuni le sugerează membrilor săi să se alăture în totalitate demersului prin care pot să-și demonstreze patriotismul și să nu mai folosească nici serviciile Raiffeisen Bank, respectiv ca cei care fac și livrări la domiciliu să alimenteze mașinile din stații românești de carburanți, și nu de la OMV care are baza în Viena.

„Este o inițiativă a noastră, a celor din HoReCa, o aplicăm de vineri. Sunt mai multe produse, unele binecunoscute. Este Crama Liliac, firma mamă e austriacă. Este, de asemenea, lichiorul Mozart sau energizantul Red Bull. Lucrăm la o listă”, spune Vanda Jari, vicepreședinta Asociației Ospitalității din Bihor.

„Urmare a celor petrecute la ședinta Consiliului JAI, raportat la poziția Austriei față de România, se cuvine să luăm atitudine. Multi români au început să boicoteze Austria după votul negativ pe care l-a avut aceasta pentru ca România să intre în spațiul Schengen, fie că vorbim despre turism, produse bancare, stații de alimentare, băuturi sau produse alimentare, vocea românilor care se alătură acestui boicot cu siguranță va fi auzită și resimțită de Austria. Noi cei din HoReCa, putem să ne arătăm patriotismul și apartenența la țara noastră prin simpla eliminare din meniuri a produselor de origine austriacă”, se arat[ ]n comunicatul AOB.

Asociația nu impune membrilor boicotul însă mizează pe un astfel de gest pentru ca acțiunea să fie de succes. “Unitățile care prestează servicii de livrare la domiciliu pot opta pentru alimentări la stațiile de alimentare cu capital românesc iar serviciile bancare oferite de Raiffeissen Bank pot fi suspendate. Menționăm ca acest boicot este opțional, însă considerăm că orice manifestare are efectul dorit, doar dacă un număr mare de operatori se alătură și susțin această ideologie…Considerăm că România este o țară egală cu ceilalți membri ai Uniunii, fapt demonstrat în ultimele decenii și este inacceptabilă modalitatea de înlăturare a țării noastre de la aderarea la spațiul Schengen, pe considerente neîntemeiate”, transmite AOB.

Firmele familiei fostului director BNR Bihor din Beiuș au “pus cruce” produselor austriece

Desira e cel mai mare contribuabil la bugetul Beiușului. Lanțul de benzinării Desira a devenit cunoscut la nivel national după ce s-a spus că au dat prețul la benzină de 11 lei/l.

Dincolo de orice dubiu, familia fostului director al BNR Bihor Ioan Degău e o familie de patrioți care nu stă prea mult pe gânduri când e vorba de luat decizii pentru neamul românesc. Dorind să demonstreze că la ei faptele sunt înaintea vorbelor, familia Degău anunță că nu mai vinde produse austriece.

“Aici se aflau produsele austriece RedBull si Pfanner.Austria nu ne vrea in Schengen așa că noi am decis să nu mai vindem produsele lor în magazinele noastre.Aveți două posibilități: sunteți alături de noi și dăm toți dovadă de unitate sau mergeți să le cumpărati de la alte magazine și îi lăsăm pe austrieci să își bată în continuare joc de noi.Cu o floare nu se face primăvară, dar deundeva trebuie să începem”, spune Alexandru Deg[u, exponent al firmelor Desira, consilier local la Beiuș. Familia Degau are afaceri și în domeniul organizării de evenimente și în agricultură.