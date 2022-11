În Extremul Orient rus, Moscova și Beijingul deschid un pod feroviar transfrontalier pentru a facilita comerțul

În vreme ce Rusia și Occidentul și-au închis toate căile de la izbucnirea războiului din Ucraina, Moscova tocmai a deschis una în extremitatea sa estică, pe frontiera cu China. Cele două țări au lansat miercuri, 16 noiembrie, traficul peste un nou pod feroviar peste fluviul Amur, între orașele rus Nijneleninskoie și chinez Tongjiang, scrie Le Figaro.

„Distanța pentru transportul de mărfuri spre provinciile din nordul Chinei va fi redusă cu peste 700 km față de itinerariile existente”, notează Fondul de investiții directe rus (RDIF) într-un comunicat preluat de agenția de presă rusă TASS. „China este cel mai mare partener comercial și economic al Rusiei, deoarece comerțul dintre țările noastre are o creștere constantă și a depăsit deja 150 de miliarde de dolari în acest an”, arată șeful RDIF, Kirill Dmitriev, în comunicat. Şi podul permite să crească de 1,5 ori capacitatea căilor ferate între Federația Rusă și China”, adaugă el.

Guvernele rus și chinez au căzut de acord pentru construirea acestui pod în 2008, încheiat în aprilie, relatează TASS precizând că podul, lung de 2,2 kilometri, ar urma să permită tranzitarea a până la 20 de milioane de tone de mărfuri pe an.

Pod rutier

În iunie, cele două țări au inaugurat un pod rutier peste același fluviu, dar la câteva sute de kilometri mai la nord, între orașele rusesc Blagoveșcensk și chinez Heihe. Cele două inaugurări sunt simbolice pentru apropierea dintre cele două țări și creșterea schimburilor comerciale, în momentul în care Moscova se orientează spre Beijing, în contextul războiului din Ucraina. Acest pod era „primul pod rutier” între cele două țări, sublinia cotidianul „The Moscow Times”.

Înaintea războiului din Ucraina, Putin și Xi Jinping sărbătoreau deja la începutul lui februarie 2022 „viziunea lor comună”, relații de o calitate „fără precedent” sau o prietenie „fără limite”. Cele două țări nu au încetat, după invazia rusă în Ucraina, să repete aceste demonstrații de prietenie, ministrul chinez al afacerilor externe, Wang Yi, salutând de exemplu o înțelegere „tare ca piatra”.

Cele două poduri, rutier și feroviar, peste fluviul Amur se înscriu și în ambițiosul proiect geostrategic chinez al noilor drumuri ale mătăsii. De o amploare titanică, acest proiect, numit și OBOR (One Belt, One Road), are drept obiectiv să conecteze Asia cu restul lumii prin noi căi maritime și terestre cu ansamblul de infrastructuri, șantiere, investiții și acorduri politice sau comerciale. (Autor: Mayeul Aldebert; Traducere: Gabriela Sîrbu, RADOR)