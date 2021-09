În alianță cu dușmanul. Dan Barna este suspectat de susținătorii lui Dacian Cioloș pentru că ar pregăti o fraudă

În cadrul alianței dintre USR și PLUS va avea turul al 2-lea al alegerilor interne. Acolo unde se vor înfrunta Dan Barna și Dacian Cioloș. Înaintea acestui eveniment există mari suspiciuni legate de fraudă, venite dinspre tabăra celor din PLUS, susținătorii fostului prim-ministru al României.

Mari suspiciuni înaintea alegerilor din USR-PLUS

„Trei ore de dezbateri tensionate în Birourile Naționale reunite. Ce am dezbătut? Corectarea registrelor electorale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în timpul votului pentru turul I, mai mulți membri ne-a semnalat că nu au primit linkul de vot. Verificând am observat că adresele lor de email erau greșite, lipsea o literă, nu era punctul între nume și prenume și altele (…)

După câteva ore de dezbatere, am spus că venim cu o soluție de mijloc, să poată corecta BL-urile și BJ-urile și Comisia electorală să îi poată verifica (…) Adevărul e că nu are cum, fiindcă trebuie să dăm drumul la vot (…) Să se facă totul de la Centru, asta a cerut Dacian și echipa (…) Deci practic suntem toți niște hoți”, a afirmat Teodora Stoian, o avocată membră a Biroului Național USR PLUS. Ea a luat apărarea poziției echipei lui Barna, care dorea ca structurile locale să modifice aceste adrese de email.

Ar vrea să modifice mii de adrese de email

Se pare că susținătorii lui Dan Barna ar vrea să modifice mii de adrese de email, care să permită membrilor de partid să voteze. Irinel Darău, candidat și el în primul tur, clasat pe locul al 3-lea a spus că Dan Barna și oamenii săi puteau să organizeze corect aceste alegeri și să se asigure că registrul electoral este complet și corect.

