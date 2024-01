Poliția Locală, un nou scandal. Escrocherie cu bani mulți

Femeia lucrează la Poliția Locală din Craiova și a reușit să-și escrocheze mai mulți colegi. Aceasta le-a cerut ajutorul atunci când a luat mai multe împrumuturi. Polițiștii locali au girat cu încredere, fără să știe că vor fi păcăliți. Angajata nu și-a mai putut plăti datoriile, iar aceștia au fost declarați buni de plată.

Împrumuturi făcute pe spatele colegilor de muncă. Ce plan avea polițista

Colegii de muncă ai femeii au ajuns acum în stadiul în care își sacrifică propriile salarii pentru a plăti datoriile făcute de aceasta. În total, 7 persoane care lucrează la Poliția Locală din Craiova ar plăti lunar rate pentru unele împrumuturi făcute de colega lor.

De asemenea, alte patru persoane din exteriorul instituției ar fi căzut în aceeași plasă. Femeia se apără și spune că nu a intenționat să le creeze probleme colegilor de muncă. Cu toate acestea, ea recunoaște că a fost copleșită de datorii.

Popriri pe salarii

Șapte persoane angajate la Poliția Locală din Craiova au fost convinse să gireze pentru colega lor. Femeia a luat banii de la diferite CAR-uri din oraș, însă nu a mai făcut față ratelor. Ulterior, cei care au girat pentru aceste împrumuturi s-au trezit cu popriri pe salarii.

„Nu am făcut asta intenționat (…) m-au copleşit problemele”, a spus aceasta.

Mai mult, din cauza datoriilor acumulate de funcționară, unii dintre giranți au fost executați silit. De asemenea, de teama că vor rămâne fără proprietăți, unii dintre aceștia le-au vândut.

Împrumuturi la CAR, coșmar pentru giranți

Colegii femeii sunt acum nevoiți să achite datoriile acesteia, cu toate că au deja popriri pe salarii. Una dintre persoanele păgubite susține că are de achitat lunar 4000 de lei. Polițista a făcut împrumuturi de peste 300 de milioane de lei de la CAR-urile din Craiova,

„A insistat să o girăm ca să-şi amenajeze casa, să bage gaze, să facă îmbunătăţiri. Am girat-o pentru trei împrumuturi. L-am târât şi pe soţul meu în situaţia asta, că am zis să o ajutăm. Acum plătim 4.000 de lei din pensie în fiecare lună. Ea s-a împrumutat la toate CAR-urile din oraş, în total a împrumutat peste 300 de milioane, cam aşa, mai are banca de 100 de milioane”, a precizat o rudă a acesteia.

Funcționa susține că la rândul ei a girat pentru o parte dintre colegii de muncă.