Importul de produse alimentare din Ucraina ar putea fi limitat. Cum vor fi afectați românii

Ucraina a ajuns anul trecut a treia sursă de import în sectorul agroalimentar. Inclusiv în țara noastră ajungeau constant produse alimentare și agricole. Ministerul Agriculturii are în plan să schimbe complet acest lucru. Astfel, în următoarea perioadă, importurile de carne, cereale sau miere ar putea fi limitate.

Ministrul Agriculturii a precizat că are în. Plan limitarea importurilor de produse alimentare din Ucraina. Conform oficialului, după o astfel de hotărâre, țara noastră ar urma să își asigure necesarul din producția internă. Concret, carnea de pasăre, făina de grâu, mălaiul, dar și mierea nu vor mai fi cumpărate din Ucraina.

În acest sens, reprezentanții ministerului Agriculturii vor purta discuții cu oficialii ucraineni. Pentru moment, Ucraina a acceptat sistarea importurilor pentru o perioadă de 30 de zile. Este însă vorba strict despre cereale.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii vrea să extindă lista de alimente care au limite la importul din Ucraina. Scopul acestui demers este acela de a-i sprijini pe fermierii din România. Astfel, produsele lor vor avea întâietate la comercializare.

„Voi pune în discuție, acolo unde România are anumite produse și are grad de autosuficiență de 100%, să încercăm să limităm accesul lor în România, pentru a ajuta fermierii și procesatorii români. Să vă dau un exemplu: pe carnea de pui, România are grad de autosuficiență de 100%. La fel pe miere, pe făină, mălai”, a mai adăugat oficialul.