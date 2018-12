SEO este stapanul atunci cand vine vorba de a atrage perspective, si poate ajuta la cresterea conversiilor de asemenea.





Importanta SEO pentru succesul online

Ati auzit despre SEO. Sunteti convins ca SEO functioneaza foarte bine pentru diferite tipuri de afaceri online. Ceea ce probabil va intrebati este de ce este atat de important.

SEO nu este un cost ci o investitie

O investitie cu un randament ridicat. Prin legarea in SEO a datelor de analiza Web, puteti observa anumite cuvinte cheie care au rate de conversie ridicate pentru care va pozitionati numai pe pagina # 2 pe Google si stiti ca aveti de pierdut.

Ridicand rangul dvs. in primele 3 locuri de pe prima pagina, in cazul carora se efectueaza cele mai multe clicuri, puteti obtine o rentabilitate masiva a investitiei modeste in SEO. Acesta este motivul pentru care SEO a fost asemanat cu investitia in domeniul imobiliar.

2. SEO aduce in afacerea in lumina reflectoarelor

Gandeste-te la asta. Site-ul tau este ca o firma deschisa 7 zile pe saptamana, pe tot parcursul anului, si niciodata nu este bolnav sau ajunge cu intarziere la munca. El face tot ceea ce este pus sa faca, si atrage vanzari si primeste vizitatori. Site-ul dvs. este "angajatul dvs. perfect", multitasking eficient, abordand mii de perspective simultan si limitat doar de ceea ce cereti.

Optimizarea motorului de cautare atrage atentia asupra vanzarilor de rock-star, generand cea mai inalta performanta, oferindu accentul si focalizarea potrivita in arsenalul dvs. de marketing. Nu este suficient sa aveti un serviciu bun de web design.

3. SEO este o parte cruciala a mixului dvs. de marketing

SEO este stapanul atunci cand vine vorba de a atrage perspective, si poate ajuta la cresterea conversiilor de asemenea.

Dar cred ca SEO nu este singurul important! SEO singur nu va poate ajuta sa va atingeti cel mai mare potential de marketing. Social media, branding si alte strategii de marketing completeaza SEO, combinarea consolidand si intarind fiecare element pentru a-ti dezvolta afacerea exponential mai repede. Procesul de optimizare SEO este foarte important.

De aceea, aceasta nu este o "batalie intre specialisti in marketing", cu specialisti in fiecare ramura care incearca sa-si vanda priceperea clientilor, ci mai degraba o oportunitate de colaborare si parteneriat in conducerea unui management de afaceri sau a unui CEO de servicii de marketing - inclusiv SEO - care vor aduce cel mai mare beneficiu cumulativ.

In loc sa "dam clientilor ceea ce doresc", este timpul sa ne confruntam cu faptul ca, adesea, clientii nu stiu cum sa aleaga din diversele optiuni pe care le au la dispozitie.

Ca profesionisti, marketerii si consultantii SEO nu trebuie sa fie respingatori sau inselatori in privinta altor specialitati decat ale lor, ci sa ajute clientii sa construiasca fundatia potrivita, sa se grupeze si sa planifice si apoi sa ghideze campanii pentru a implementa si gestiona eficient cele mai rentabile, strategii si tactici care sunt aliniate la obiectivele generale de afaceri.

O parte din profesionistii din domeniul marketingului au responsabilitate de a-si indeparta clientii de pericole sau de a ii impiedica sa adopte tactici populiste, care se vor dovedi, de fapt, gresite. Scopul unui specialist este sa ofere cele mai bune servicii.

