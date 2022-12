Împăcarea anului. Adda și Marius Moga au îngropat securea războiului. „O lume în care ești mâncat”

Adda și-a lansat o carte autobiografică și a povestit cum a îngropat securea războiului cu Marius Moga după ani întregi de ranchiună. Cei doi au lucrat împreună în trecut, dar au intrat într-un conflict uriaș. În prezent, ei s-au împăcat și au uitat tot ce a fost.

Adda și-a propus să nu mai calce niciodată în studio-ul compozitorului și să nu-l mai vadă niciodată, dar a decis că este mai bine să-i ofere a doua șansă. „Acum câțiva ani am spus că n-o să mai calc în studio-ul lui. Nu am vorbit o perioada destul de lungă. Ne-am înțepat, având orgolii prea mari. Am greșit amândoi unul față de celălalt. Dar uite-ne 100 de ani mai târziu, când tot ce a rămas e doar muzică și recunoștință!

E fain tare când oamenii se iartă. Într-o industrie care nu iartă pe nimeni. O lume care strică și întunecă minți. Șifonează caractere transformându-le în personaje fără indentitate. O anxietate dată cu sclipici și praf de zane. O lume în care ești mâncat dacă nu muști primul. O “cainarie” pentru cel mai mare os. Mai da-l în spanac de os.



Până la urmă suntem doar copiii aia care și-au dorit să facă muzică pentru OAMENI! Și asta ar trebui să fie tot ce contează”, a transmis Adda.

Adda și-a lansat cartea autobiografică

Prima carte a artistei se numește „Cele trei Adda” și se axează pe cele trei personalități ale sale. Vedeta a mărturisit că este mândră de ea și că așteaptă părerea fanilor.

„Simt o explozie de sentimente… scriu textul asta si tremur. Ieri am primit prima carte tiparită. CARTEA MEAAA! Am pus-o langa perna si am dormit cu mana pe ea. Sunt un copil entuziasmat si emotionat! Sunt Ada mica. Am reusit, mama, tata! Sper ca sunteti mandri! Peste doua zile se lanseaza oficial, povestea mea… abia acum ma veti cunoaste cu adevarat. Nu mai am cuvinte acum… sunt doar recunoscatoare…pot sa tin in mana efectiv inima mea. Pentru ca am pus-o pe toata in fiecare cuvant scris! @celetrei.adda 11.11”, a transmis Adda despre cartea pe care a lansat-o.

Fanii pot afla cine este Adda din spatele reflectoarelor și cum a fost drumul ei către celebritate. „Este o carte motivațională, e foarte sinceră, unde îmi spun povestea și spun foarte multe chestii personale, pe care nu le-am mai spus niciodată, chiar și părinții mei o să afle lucruri noi. În titlu este vorba despre cele trei personalități ale mele: Adda mică, copilul interior, Alexandra, care este Războinica Luminii și Adda Balada, care este artistul. Practic, este un conflict între minte, trup și suflet”, a mai precizat Adda pentru spynews.ro.