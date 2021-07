Dezvăluirea a fost făcută chiar de el, în podcastul „8, 8 și ceva, FIX, cu Smiley”. Dorian Popa, în vărstă de 32 de ani, a povestit multe dedesubturi din cariera lui. Juratul de la „Next Star” (Antena1) a recunoscut că a fost contactat de proprietarul unui renumit studio de videochat din România, care i-a oferit un contract bănos. 100.000 de euro pentru un spot publicitar!

”A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului”, a declarat Dorian Popa.

În același podcast, Dorian Popa a mai mărturisit că a primit și oferte de publicitate la țigări, dar și pe acestea le-a refuzat.

Cât câștigă Dorian Popa ca influencer

În ultimii 10 ani, de când a debutat în „Pariu cu viața” și LaLa Band, Dorian Popa a muncit mult ca să-și facă un nume în showbizz, azi devenind unul dintre cei mai bine plătiți influenceri. Dorian are 2,3 milioane de fani pe Instagram, 2 milioane pe Youtube și 1 milion, pe Facebook. Potrivit Click, tarifele lui Dorian nu sunt deloc mici. Promovarea unui singur produs, prin postarea unei fotografii pe Instagram: 3.000-3500 de euro, un instastory de 15 secunde: 1500 de euro, o postare pe Facebook (promovare produs) – 1000 de euro, iar o postare pe Tik Tok, 2.000 – 3.000 de euro.

Dorian Popa a declarat ântr-un interviu ca face aproximativ 40.000 de euro pe lună din online.