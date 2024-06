Îmbrânceli între voluntari pro-Ucraina și ruși. Scenele au avut loc în plină stradă

Un grup de voluntari pro-Ucraina au fost loviți și îmbrânciți pe străzile din Praga. Atacul a avut loc în timp ce aceștia strângeau fonduri pentru statul afectat de războiul cu Rusia.

Vorbitorii de limbă rusă s-aufi năpustit brusc asupra voluntarilor pro-Ucraina, susține unul dintre martori. Scenele de agresiune au avut loc în Piața Orașului Vechi din Praga, arată Ukrainska Pravda.

Cele două părți ar fi intrat într-o discuție contradictorie legată de conflictul armat dintre cele două țări. O persoană de desprinde din mulțime și se apropie de standul voluntarilor Prague Maidan.

“Blood in the cracks of the phone, white shirt with blood on it”: Russians attacked Ukrainian and Czech volunteers in the center of Prague.

The incident took place near the volunteers' tent called Russia Hands Off Ukraine, where they sell merch and organize fundraisers. The… pic.twitter.com/1baz9R0bkx

