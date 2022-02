Imagini teribile din Ucraina! Ororile comise de oamenii lui Vladimir Putin. Rușii calcă totul în șenile

Trupele rusești au intrat în capitala Ucrainei, Kiev, iar tancurile defilează pe străzi, căutând să ocupe clădirile guvernamentale. Informația a fost confirmată de Ministerul ucrainean al Apărării, care a precizat că „inamicul” se află în districtul Obolon, aflat la 9 km nord de parlamentul țării.

Mai multe imagini cu vehicule blindate au fost postate pe rețelele de socializare, de cetățenii ucraineni care au filmat de la ferestre.

Într-un astfel de videoclip, apare un tanc rusesc ce lovește un autovehicul civil, pe care îl întâlnește pe o stradă dintr-un cartier de locuințe ucrainean. În timp ce autoturismul încearcă să treacă pe lângă monstrul de război, acesta îi blochează drumul și îl lovește intenționat. Apoi, tancul urcă pur și simplu peste mașină și o strivește sub greutatea sa.

Șoferul autovehiculului a fost prins în interior, înainte să apuce să-și dea seama ce se întâmplă. Miraculos, el a supraviețuit, totuși, impactului cu monstrul de război, dar a rămas blocat în interior. După ce tancul rusesc a trecut mai departe, mai mulți trecători s-au mobilizat și au reușit să-l scoată dintre fiarele contorsionate. Imaginile cu acțiunea de salvare au fost postate, de asemenea, pe un cont de Twitter.

