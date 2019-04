Ilie Năstase are o datorie uriașă către una dintre fostele soții. „Nasty” nu-și face griji: „N-am calculat niciodată cât m-au costat despărțirile”

Conform declarației de avere pe care a publicat-o înainte de-a intra în cursa pentru alegerile europarlamentare, Ilie Năstase are o datorie de 2,2 milioane de euro.





Ilie Năstase, primul lider ATP din istorie, are un an plin de evenimente. Fostul mare tenisman se pregătește pentru alegerile europarlamentare, ce vor avea loc la data de 26 mai. Apoi,, în luna august, el se va căsători pentru a cincea oară, aleasa fiind Ioana Simion. În declarația de avere publicată înainte de-a intra în cursa electorală apare și o datorie pe care Ilie Năstase o are față de Amalia, cea de-a treia soție. Este vorba despre o sumă uriașă, de 2,2 milioane de euro. Ilie și Amalia s-au cunoscut în 1996, la un concert susținut de Sting. Cei doi s-au căsătorit în 2003 și au divorțat în 2010.

Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei”, Ilie Năstase spunea că n-a socotit niciodată cât l-au costat cele patru divorțuri. „Nu am calculat niciodată cât m-au costat despărțirile de fostele soții. Normal că nimeni nu-și propune vreodată să se căsătorească, apoi să divorțeze. Așa a fost să fie. M-am descurcat financiar”, afirma cel mai important jucător de tenis din istoria României.

Ce salariu avea Nicolae Ceausescu! Cati BANI lua ca presedinte. Surpriza URIASA

Pagina 1 din 1