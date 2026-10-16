Politica

Ilie Bolojan propune un vot pentru Guvernul Niculescu, fără garanții politice. Ce spun liberalii

Ilie Bolojan propune un vot pentru Guvernul Niculescu, fără garanții politice. Ce spun liberaliiIlie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Președintele PN, Ilie Bolojan, a anunțat vineri seară că le va propune colegilor de partid să susțină învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, pentru a contribui la depășirea crizei politice. Decizia urmează să fie discutată sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național al liberalilor.

Liderul PNL a atras atenția că un eventual vot favorabil nu va însemna că partidul își schimbă planul de a trece în opoziție. Guvernul Niculescu urmează să fie supus votului Parlamentului marți, iar în interiorul formațiunii liberale există opinii diferite privind susținerea noului Executiv.

Ilie Bolojan va cere un vot pentru învestirea noului Guvern

Ilie Bolojan a explicat că va propune o formulă de vot care să permită învestirea Guvernului Luca Niculescu fără ca PNL să își asume sprijin politic pentru activitatea viitorului Executiv.

„Voi propune mâine PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru învestirea acestui Guvern, nu ca o formă de garanţie politică, pentru că, aşa cum v-am spus, Partidul Naţional Liberal va intra în opoziţie”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară.

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Liderul liberal a afirmat că partidul și-a asumat deja trecerea în opoziție și că nu au existat negocieri pentru funcții în viitorul Executiv condus de Luca Niculescu sau pentru poziții în administrația centrală.

„Nu am negociat funcţii, nu am negociat poziţii în eşalonul 2, secretari de stat şi aşa mai departe. N-a fost niciun fel de negociere”, a afirmat președintele PNL.

PNL

PNL. Sursa foto: Facebook/PNL

Bolojan spune că a discutat cu Luca Niculescu despre echilibrul bugetar

Președintele PNL a susținut că discuțiile purtate cu premierul desemnat Luca Niculescu au vizat păstrarea echilibrelor bugetare. Potrivit lui Bolojan, aceasta a fost singura temă abordată în întâlnirea cu viitorul șef al Guvernului.

Poziția liberalilor va fi stabilită oficial sâmbătă, când Biroul Politic Național se va reuni pentru a decide modul în care partidul se va raporta la votul de învestitură programat pentru marți.

Liberalii sunt împărțiți în privința susținerii Guvernului Niculescu

În interiorul PNL există opinii diferite cu privire la votul din Parlament. O parte dintre liberali susțin respingerea Guvernului Niculescu, variantă care ar putea deschide drumul către noi consultări politice și, în anumite condiții constituționale, către alegeri anticipate.

Alți membri ai partidului consideră că noul Executiv ar trebui învestit pentru a pune capăt perioadei de instabilitate politică.

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