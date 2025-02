Politica Ilie Bolojan, despre trădările din politică: Victoria are mulţi părinţi, iar înfrângerea este orfană







Liderul PNL Ilie Bolojan a spus că în cei 30 de ani de când face politică a văzut colegi de partid care le cărau genţile preşedinţilor de organizaţii, apoi, când poziţia de putere a şefilor devenit şubredă, i-au trădat. Politicianul a declarat că în orice partid sunt și oamenii de genul.

Ilie Bolojan, despre colegii din PNL

„Vă daţi seama că întotdeauna, atunci când sunt competiţii, dacă lucrurile ies bine, în ceea ce te priveşte, unii vor spune că nu este meritul tău, că deh, asta a fost. Iar dacă cumva ieşi prost, e doar vina ta. Ştiţi, întotdeauna, victoria are mulţi părinţi, ştiţi foarte bine, iar înfrângerea este orfană. Deci, cu siguranţă, în orice situaţie, în orice competiţie…

Eu am văzut, am avantajul că fiind de 30 de ani în PNL, i-am văzut pe colegii care purtau geanta unor preşedinţi în permanenţă, cum în momentul în care au devenit răniţi, au început să îi facă în fel şi chip, în cel mai urât mod, după care din nou s-au reorientat. Adică, există şi în politică, din păcate, oameni care au un caracter care lasă de dorit şi niciun partid nu este scutit, din păcate, de asemenea oameni”, a spus Ilie Bolojan la Insider Politic.

Despre candidatura lui Eduard Hellvig

Bolojan a mai spus că nu are ”niciun fel de problemă” cu Eduard Hellvig, în contextul în care numele fostului director al SRI e vehiculat ca posibil succesor la şefia PNL. El a declarat că oricine este liber să candideze. Congresul PNL va avea loc în a doua parte a anului, anunţă Bolojan, care nu a decis încă dacă va candida pentru funcţia de preşedinte cu puteri depline al PNL.

„Nu am niciun fel de problemă pe această chestiune. Membrii PNL îşi vor alege preşedintele în momentul în care se termină, să spunem, competiţiile politice”, a răspuns Ilie Bolojan, care a anunţat că liberalii vor avea un congres în a doua parte a anului.

Nu s-a hotărât dacă va candida

Bolojan a spus că încă nu s-a hotărât dacă va candida pentru funcţia de preşedinte cu puteri depline al PNL.

”Oricine va dori să candideze, va putea să candideze, şi colegii noştri de la PNL vor putea să aleagă pe cine doresc. Eu, vă daţi seama că am venit într-o situaţie limită pentru PNL, pe această funcţie. Mi-am asumat această răspundere, dar nu e niciun fel de problemă, orice coleg poate candida, şi colegii noştri vor alege. Dacă eu voi candida sau nu, asta rămâne de văzut în momentul în care se va hotărî calendarul, să spunem, de alegeri interne”, a spus Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre funcționarea instituțiilor: „Cred că este nevoie, ca în țara noastră, în autorități centrale, în instituții, ministere, peste tot, trebuie făcută o analiză simplistă, într-o primă fază, care să îți arate în ce măsură oamenii sunt stabiliți în mod corect, dacă salariile pe care le câștigă sunt meritate, dacă fac ceva, dacă vin la serviciu, pentru că se întâmplă și astfel de situații. Și asta am încercat să fac și la Senat. De ce? Pentru că asta pentru mine, o credință, nu fac lucrurile astea din imagine, eu asta am făcut. Eu atunci când am ajuns pe o funcție publică, indiferent că a fost la Primăria Oradea sau la Consiliul Județean, venind din sectorul privat, am înțeles că cheltuielile mari de funcționare îți omoară investițiile”.

Ilie Bolojan, despre problemele majore din România

Liderul PNL a mai spus că oprirea risipei de bani publici este o necesitate. El a declarat că România are două probleme majore și că trebuie găsite soluții.

„România are două probleme majore, din punctul meu de vedere. Are problema echilibrelor bugetar-economice, care țin în principal de activitatea guvernamentală și are problema stabilității politice, care ține totuși și de stabilitatea, de majoritate a parlamentară, dar și de președintele României. Avem un război în estul țării noastre, în Ucraina invadată de Rusia. În toată această situație, România are nevoie pentru a trece peste această perioadă de stabilitate.

Dacă nu ne reducem aceste cheltuieli, pe de o parte, nu ne creștem veniturile, pe de altă parte și nu încercăm să generăm o creștere economică prin absorbția de bani europeni, care să fie duși în investiție ca să creștem economia, nu vom fi în situația în care să așteptăm în anii următori vești bune. Deci, a opri risipă a banilor publici este pur și simplu o necesitate. Nu e o chestiune de politică, nu e o chestiune de stânga sau de dreapta”, a spus Bolojan.