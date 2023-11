Ilie Bolojan a moștenit averea. A reușit să strângă o sumă impresionantă în conturi

Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan a moștenit o bună parte din averea lui. Astfel, a primit un teren agricol de 20.996 de metri pătrați în 2007.

Terenul se află în Vadu Crișului, județul Bihor. Tot acolo mai are un teren intravilan de 4.043 de metri pătrați, și acesta moștenit.

De asemenea a primit moștenire și o casă de locuit care are 100 de metri pătrați, tot în localitatea Vadu Crișului.

Un an mai târziu de când a primit aceste moșteniri, Ilie Bolojan a cumpărat un apartament în Oradea de 65 de metri pătrați.

Singurul bun mai de preț pe care îl are președintele CJ Bihor este o mașină.

Vorbim despre un Mercedes pe care și l-a cumpărat în 2017. De asemenea Ilie Bolojan are și câteva conturi.

Nici vorbă despre sume mari, ci mai degrabă bani ”albi” pentru zile negre.

Ilie Bolojan, venituri de sute de mii de lei

Așadar primul cont îl are la CEC, este decshis în 2008 și până acum a reușit să strângă 5.370 de lei acolo.

Mai are un cont la aceiași bancă, deschis în același an, de această dată suma este de 50.980.

Și mai are încp un cont curent deschis în același an, dar l o bancă diferită, iar valoarea este de 22.280 de lei.

Cât privește veniturile, Ilie Bolojan are o indemnizație anuală de 164.631 de lei în calitatea sa de președinte al consiliul județean. Nu are soție sau copii, dar mai are un venit din închirierea unui apartament.

Este vorba despre suma de 3.300 de euro. Președintele CJ Bihor mai încasează subvenția pe un teren agricol care este în valoare de 1480 de lei.

De asemenea mai figurează și în comisia de împrumuturi la ministerul finanțelor de unde încasează 21.410 anual.

Ilie Bolojan a fost primar al orașului Oradea timp de 3 mandate. Practic din anul 2008 până în 2020, acesta a fost primarul orădenilor.

A devenit membru PNL în 1993 , iar înainte de a devein primar a fost prefect al județului Bihor și secretar general al Guvernului.