Republica Moldova. Fugar în Federația Rusă și condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, fostul deputat Ilan Șor va fi judecat într-un nou dosar penal. Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală în cauza în care acesta este acuzat că ar fi finanțat ilegal partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru. Formațiunea ar fi primit de la gruparea Șor aproximativ 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8 milioane de lei moldovenești.

Procesul va avea loc în lipsa inculpatului, care se află în Rusia. Trimiterea dosarului în instanță a devenit posibilă după ce autoritățile de la Moscova au refuzat să-i comunice oficial învinuirea. Acestea au invocat motive de securitate. Procurorii moldoveni au solicitat ajutorul autorităților ruse prin intermediul unei comisii rogatorii. Procedura era necesară pentru ca fostului deputat să-i fie aduse la cunoștință acuzațiile, în condițiile în care acesta se află pe teritoriul Federației Ruse.

Răspunsul Moscovei a întârziat luni de zile. În cele din urmă, autoritățile ruse au refuzat să dea curs solicitării. Potrivit procurorilor, tocmai acest refuz le-a permis să finalizeze urmărirea penală și să expedieze cauza în instanță.

Potrivit anchetei, schema ar fi fost pusă la cale în 2023. Procurorii susțin că Ilan Șor l-ar fi determinat pe Alexandr Nesterovschi, deputat în Parlament la acea vreme, să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid cu orientare proeuropeană. Formațiunea urma să fie finanțată de gruparea Șor, dar să acționeze în interesul acesteia. Scopul ar fi fost controlarea partidului și folosirea lui pentru influențarea proceselor politice din Republica Moldova.

Arina Spătaru a colaborat cu anchetatorii în această cauză, în calitate de agent sub acoperire. Potrivit procurorilor, ea ar fi fost abordată de Nesterovschi, care i-ar fi transmis propunerea lui Șor. Cei doi s-ar fi întâlnit în Israel. După revenirea în Republica Moldova, fostul deputat i-ar fi transmis Arinei Spătaru, sub controlul organelor de urmărire penală, 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon destinat comunicării securizate cu Ilan Șor.

Anchetatorii susțin că, în cele din urmă, partidul ALDE ar fi primit din partea grupării Șor aproximativ 452.700 de dolari. Suma depășește 8 milioane de lei moldovenești.

Alexandr Nesterovschi a fost judecat separat pentru implicarea sa în această schemă. În martie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la 12 ani de închisoare. Instanța l-a obligat, de asemenea, să achite statului peste 1,1 milioane de lei.

Fostul deputat părăsise Republica Moldova. Sentința a fost menținută în decembrie 2025 de Curtea de Apel Centru.

În aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă a lui Ilan Șor pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor anticorupție. Mandatul nu a putut fi pus în aplicare, deoarece acesta se află în Federația Rusă.

Șor este deja condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, unul dintre cele mai mari cazuri de devalizare a sistemului bancar din Republica Moldova.

Legislația Republicii Moldova prevede pentru finanțarea ilegală a partidelor politice o amendă cuprinsă între 42.500 și 67.500 de lei sau închisoare de la trei la șase ani.

Dacă este dovedită acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic de către un grup criminal organizat, pedeapsa este mai mare. Persoanele găsite vinovate riscă între șase și zece ani de închisoare, o amendă de la 300.000 la 400.000 de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de până la zece ani.