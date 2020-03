Tocmai aranjasem cu simpatica (zic unii, eu nu-mi permit o asemenea apreciere) moderatoare să treacă să mă ia de acasă sîmbătă, la 10.30, cu mașina, ca să mergem împreună la Congresul PSD de sîmbătă, 29 martie 2020, cînd a picat mai întîi știrea și mai apoi Comunicatul privind amînarea Congresului pe motive de coronavirus.

Luat pe nepregătite, rupt de sursele mele, deoarece eram în direct, am zis că Marcel Ciolacu dă o lovitură lui Klaus Iohannis prin amînarea ditamai Congresului (fapt unic în postdecembrism), pentru că se ivise primul caz de coronavirus în România.

Chiar dacă nu știa că acel prim caz era un tînăr sănătos luat cu forța de autorități pentru ca Adrian Streinu Cercel să-l poată declara după cîteva zile însănătoșit și astfel coronavirus să pară românilor un fel de sirop de tuse, pe care nu știi dacă-l bei, pentru că nu mai tușești sau pentru că simți nevoia de ceva dulce, totuși decizia părea o manevră abilă împotriva lui Klaus Iohannis, care ține morțiș să fie anticipate, chiar dacă n-ar rămîne piatră pe piatră. Finalul, iscusit compus, arunca o pietricică în direcția Cotrocenilor:

„Este un gest de responsabilitate care ne-am dori să fie preluat de întreaga clasă politică. Prioritari sînt oamenii, nu activitățile sau luptele politice.”

Am zis asta în comentariul din primele secvențe ale emisiunii, după care am trecut la izbăvirea altor subiecte. Pînă la final am așteptat totuși o intervenție a lui Marcel Ciolacu. În astfel de cazuri, liderii politici încearcă să stoarcă profit electoral maxim și prin urmare fac turul televiziunilor.

Spre mirarea mea, Marcel Ciolacu a tăcut. Nu numai pe Realitatea Plus, dar și pe celelalte televiziuni de știri. Nici în zilele următoare nu l-am surprins mîndrindu-se cu decizia responsabilă de a amîna Congresul pe motiv de Coronavirus în timp ce alții (Klaus Iohannis, se subînțelege,) se țin de lupte politice).

Marți, Marcel Ciolacu a avut o întîlnire informală cu membrii CExN. La finalul acesteia, potrivit unei depeșe a Mediafax domnia sa a declarat:

„Ținem Congresul pe data de 21, se pare, 14 martie era în discuție, dar doar pe 21 este sala liberă. Va fi aceeași procedură, cu un proiect politic și o echipă.

