Un actor care îl joacă pe Iisus Hristos, folosit în campania electorală. Ce cuvinte obscene este pus actorul să spună și cine se află în spate. Video

Campaniile electorale se bazează, de cele mai multe ori, pe materiale video care devin virale. Partidele nu țin cont că sar coarda. De curând, a apărut în mediul online un videoclip halucinant. În videoclipul respectiv este înfățișat Iisus Hristo, acesta îndemnându-i pe oameni să meargă la vot pe data de 26 mai. Pentru moment, nu se cunoaște ce formațiune politică stă în spatele acestui demers.

Clipul are o durată de 84 de secunde și este supratitrat „Iisus Hristos are un mesaj pentru români: 26 mai. Nu stați în case! Împreună vom învinge corupția. Ieșiți la vot!”. Acesta a fost postat marți, a treia zi de Paște, pe Youtube, Facebook, Instagram și Reddit de către un utilizator cu nickul „Nagni”, care este și producătorul său. Nagni susține că i-a trimis actorului care apare în clip suma de 30 de dolari plus scenariul, acesta a făcut înregistrarea video, iar de editare și plasarea subtitrărilor s-a ocupat chiar el.

În film, un actor cu înfățișarea tradițională a Mântuitorului, care se recomandă ca atare, se adresează românilor în limba engleză, mesajul fiind acela că e inutil să se roage la el pentru șosele mai bune, spitale, școli, o economie prosperă și corupție mai puțină, ci trebuie să se prezinte la vot pe data de 26 mai.

„Haștag M**e PSD” mai pronunță, în final, cel care îl interpretează pe Iisus, cu palmele împreunate ca la rugăciune, în timp ce textul respectiv apare scris pe ecran, iar pe fundal se aude imnul „Deșteaptă-te, române”.

Majoritatea comentariilor internauților sunt entuziasmate. Totuși, folosirea bisericii și a sfinților drept agenți electorali a stârnit mereu scandaluri și controverse în România.

La alegerile prezidențiale din 2014, PSD a apelat la învățăturile lui Arsenie Boca pentru a-și face campanie, precum și la iconițe cu chipul acestuia pe față și al lui Victor Ponta pe verso

În anul 2012, PRM-ul lui Vadim Tudor a editat un calendar cu chipul lui Iisus Hristos sub care scria „Te aștept la vot!”

„Ha, ha, ha, asta m-a distrat cel mai tare, în loc de „Te aştept la biserică!”, să scrie „Te aştept la vot!”, a comentat Vadim Tudor.

„Şi secţia de votare poate fi, dacă nu o biserică, măcar un templu pentru schimbat viaţa oamenilor în bine. Chiar dacă, din păcate, alegerile locale sunt în România o şcoală a hoţilor!”, mai spunea preşedintele PRM.

Infopolitics consideră că nu este exclusă varianta ca videoclipul să fie chiar opera celor din PSD, care ar putea miza pe efectul de recul asupra adversarilor săi. Faptul că s-a recurs la serviciile unui anonim pentru lansarea clipului și la un actor străin denotă clar dorința de a șterge urmele adevăraților autori.

