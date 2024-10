Politica Îi lasă pe simpatizanți să aleagă pe cont propriu. Usatîi nu susține niciun candidat în turul al doilea







Republica Moldova. Ex-candidatul la funcția de președinte, care a înregistrat rezultatul al treilea în primul tur al scrutinului, Renato Usatîi, nu va susține pe niciunul dintre cei doi candidați. Liderul „Partidului Nostru” își îndeamnă simpatizanții să aleagă pe cont propriu.

Renato Usatâi: fără boicot, dar și fără susținere

Conferința de presă a fost amânată de 2 ori. Inițial, a fost anunțată pentru ora 11, după care s-a anunțat că va avea loc după ora 12.00. A început însă peste o oră. Liderul „Partidului Nostru” a motivat întârzierea prin faptul că decizia este una extrem de importantă, de aceea „fiecare cuvânt contează”.

„Am fost și voi fi sincer cu Dvs. Din cauza ca trebuie să-mi asum fiecare cuvânt am scris în rusă, după care am tradus. Am emoții, îmi fac grijă să nu uit vreun punct și nu vreau pe urmă să fie interpretat, eu nu citesc niciodată”, a spus Usatîi.

Politicianul a mai declarat că nu va susține pe niciunul din cei doi candidați. Pe simpatizanții săi i-a îndemnat să facă alegerea de sine stătător.

„După consultările cu cetățenii, declar că eu, Renato Usatîi personal, nu voi vota niciun candidat, dar în același timp, vreau să menționez că eu nu am dreptul să decid ce să facă cetățenii noștri și cei care m-au votat pe mine, și cei care au votat alte partide politice. Procedați cum considerați de cuviință, dvs. trebuie să decideți pe cine veți vota sau nu sau dacă veți merge sau nu la alegerile prezidențiale din turul doi”, a spus Usatîi.

Pe locul al treilea după primul tur

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Renato Usatîi a obținut 13,79 la sută din voturi. În favoarea candidaturii sale s-au expus 213 169 dintre cetățenii cu drept de vot.

Acesta s-a plasat pe locul al treilea, după Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo. Actuala șefă a statului a obținut 42,49 la sută (656 852 de voturi), iar fostul procuror general Alexandr Stoianoglo - 25,95 la sută (401 215 de voturi).

Cei doi se vor confrunta în turul al doilea al scrutinului prezidențial pe 3 noiembrie.