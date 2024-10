Monden Ies la iveală noi detalii din viața fiicei lui Florin Salam. A avut mari probleme cu banii







Fiica lui Florin Salam, Betty, a spus că au fost multe momente în care n-a avut niciun bani, chiar dacă tatăl ei este faimos. Aceasta a mai declarat că manelistul s-a oferit mereu să-i dea bani, dar că ea și-a dorit să se descurce singură și să muncească pentru visul ei.

Fiica lui Florin Salam rupe tăcerea

„N-am spus niciodată treaba asta. Am avut momente în care chiar am rămas fără bani, și nu te gândi, ce, nu ai avut câteva mii de euro?’ Nu. Au fost momente când am rămas fără bani pentru că întotdeauna am fost genul de om, pot spune, care am vrut să-mi câștig singură banii. Da, tata îmi dă bani, niciodată nu mi-a lipsit absolut nimic. Orice, dacă eu îmi doream un lucru, îmi oferea, și în momentul de față.

Am cel mai bun tată pe bune, nu-mi reproșează niciodată nimic. Dar, dacă ar fi fost cineva în locul meu, cred că ar fi fost cel mai răsfățat copil. Mie nu- mi place să fiu răsfățată, vreau să-mi câștig banul meu, din munca mea și fac tot posibilul, așa cu greu”, a spus Betty Salam în podcastul lui Jorge.

A avut probleme în căsnicie

Betty Salam s-a confruntat cu probleme și în căsnicie. În urmă cu câteva luni, ea și soțul ei au anunțat că au luat o pauză, dar apoi au decis să își mai dea o șansă.

„Au fost momente în viața noastră în care am avut un program solicitant. Nu există nicio scuză când ai de muncă foarte mult. În momentul în care te pierzi tu pe tine, e și copilul, și căsnicia, și munca, și tot în cârca noastră, eu îmi vărsam nervii pe el, el își vărsa nervii pe mine. Am hotărât să luăm o pauză.”, a mai spus fiica lui Florin Salam la momentul respectiv.

Fiica lui Florin Salam s-a împăcat cu soțul

Pauza nu a durat mult pentru că Betty și soțul ei au realizat că nu pot sta departe unul de celălalt. Fiica celebrului manelist a spus că au decis să se împace. „Amândoi (n.red. au făcut pasul spre împăcare), pentru că nu puteam să stăm unul fără celălalt.”, a declarat Betty Salam.