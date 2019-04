Idee: locuri de parcare între blocuri doar pentru mașinile înmatriculate în ”TM”

Primarul Timișoarei readuce în discuție problema mașinilor înmatriculate în alte județe, prezente în număr tot mai mare în oraș. El propune amenajarea de locuri de parcare și darea în folosință a acestora doar pentru cei care au numere de înmatriculare cu ”TM”.





”Am amenajat în cartierele Timișoarei mii de locuri de parcare în cei 6 ani de când sunt primar. Totuși, deficitul de astfel de locuri e foarte mare. Și există inclusiv unde am făcut amenajări. Tot mai mulți cetățeni, în diverse contexte și pe diverse canale, îmi cer să poată închiria un loc per mașină proprietate personală dar nu mai mult de 2 per locuință, pentru mașinile înmatriculate în județul Timiș. Îmi fac datoria să vă consult: ce părere aveți?”, a notat edilul duminică, pe Facebook.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, redeschide astfel din nou discuțiile despre mașinile înmatriculate în alte județe care ocupă locurile de parcare din oraș. Tema a fost lansată anul trecut, în primăvară. ”Nu este nicio discriminare. Nu este normal ca unul care plătește la buget local să-și țină mașina la 200 de metri de bloc și celălalt care nu plătește (cu mașină înmatriculată în alt județ, n.a.) să ocupe locul făcut pe banii lui. Cred că e de bun simț toată treaba”, declara, la momentul respectiv, primarul orașului.

Oficialii Primăriei Timișoara au solicitat, încă de anul trecut, asociațiilor de proprietari din cartierele de blocuri, situații privind numărul de mașini existente per asociație și numărul celor care sunt înmatriculate în județul Timiș.

