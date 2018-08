De frica accidentării, Ibrahimovici a dezertat de la LA Galaxy

Atacantul suedez n-a vrut să mai evolueze pe un teren sintetic și nu s-a prezentat la partida pe care echipa sa a pierdut-o în deplasarea de la Seattle Sounders, scor 0-5.





Zlatan Ibrahimovici impresionează peste Ocean, acolo unde face spectacol în tricoul lui Los Angeles Galaxy. Însă, suedezul a stârnit și un mare scandal, pentru că în utlima etapă s-a supărat și nu s-a deplasat la partida cu gruparea Seattle Soundres.

La 37 de ani, spumosul atacant se teme că s-ar putea accidenta din cauza terenurilor sintetice pe care se dispută unele meciuri din MSL. Trecut printr-o operație de ligamente încrucișate, în 2017, Zlatan evită un nou coșmar și nu s-a sfiit s-o recunoască. „Cred că este o rușine să evoluezi pe un asemenea gazon. Am mai încercat 10 minute la Portland. Sigur a fost cel mai prost teren pe care am jucat vreodată!”, s-a plâns Ibrahimovici după o scurtă experiență pe sintetic.

A mers la concert la Ed Sheeran

Problema terenurilor sintetice este veche și cu ea s-au confruntat și alte nume legendare ale fotbalului care au jucat în SUA: Johan Cruyff, Pele sau Franz Beckenbauer. Brazilianul povestea c-a avut nevoie de 20-30 de partide pentru a se obișnui cu această suprafață de joc. Altfel, absența suedezului se pare că i-a demoralizat pe cei din Los Angeles care au încasat o înfrângere usturătoare, scor 0-5 la Seattle.

În acest timp, Zlatan s-a relaxat și a mers la concertul lui Ed Sheeran, unul dintre cei mai în vogă cântăreți ai ultimilor ani. Artistul și fotbalistul s-au întâlnit în spatele scenei, au imortalizat momentul, iar fotbalistul a postat pe rețele de socializare o poză cu mesajul: „Când genialul Ed Sheeran îl întâlnește în cele din urmă pe Dumnezeu. Mulțumesc pentru un concert de neuitat pe Rose Bowl (n.r – stadion din Los Angeles).

