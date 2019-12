Este cel mai cunoscut pentru opera sa literară cunoscută sub numele de The Prophecies, publicată pentru prima oară în 1555. De-a lungul istoriei, oamenii au fost convinși că ceea ce Nostradamus a scris în The Prophecies a avut de-a face cu viitorul. Versurile sunt un fel de poem plin de metafore pe care le-a scris combinând cuvinte grecești și latine, greu dar nu imposibil de interpretat.

Evenimente prezise cu exactitate

De la prima sa carte publicată în 1555, oamenii susțin că Nostradamus a prezis cu exactitate o serie de evenimente mondiale extrem de importante . S-a afirmat că astrologul francez a prezis cu exactitate ascensiunea lui Hitler, atacurile teroriste din 11 septembrie asupra Statelor Unite, Revoluția Franceză, aterizarea pe lună, bomba atomică și Marele Foc al Londrei, printre altele lucruri. Nostradamus a mai prezis despre bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, asasinările lui John F. Kennedy și Bobby Kennedy.

Ce a prezis prezicătorul francez pentru 2020?

Nostradamus ar fi prezis un cutremur major care va lovi continentul american pe parcursul anului 2020. Se crede că a prezis cum, în „Lumea Nouă – Țările de Vest”, va fi o catastrofa geologică majoră şi despre o criză economică tot în 2020 care va fi marcată de falimente, recesiune și o perioadă întunecată pentru economia mondială. Nostradamus ar mai fi prezis modul în care nivelul mării va schimba lumea în 2020.

Nostradamus ar fi scris în versurile sale despre ce părți din ceea ce cunoaștem astăzi drept Antarctica se va topi, determinând o creștere generală a nivelului mării de câțiva metri. Se pare că încălzirea globală va fi resimțită în 2020.

Alte preziceri ale marelui prezicător ar fi: Anglia va avea un nou rege, despre cipurile implantate, oamenii vor trăi pe Lună iar Kim Jong-Un va fi detronat.

Mai mult, se presupune că profetul francez a prezis o furtună puternică în 2020. Multe dintre aceste furtuni se vor transforma în uragane catastrofale. Nostradamus a avertizat despre un posibil conflict mondial major: „În cetatea lui Dumnezeu, va fi un tunet mare. Doi frați sfâșiați de Haos. Marele șef va cădea. Al Treilea Mare Război va începe când marele oraș se va arde”, potrivit relatările site-ului nostradamus.com

Te-ar putea interesa și: