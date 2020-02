20 februarie

Iarna de acum 65 de ani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa.

Încă o zi de lucru în calendarul arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei sfinţi în calendarul creştin. Bănuiesc că suprapopularea calendarului cu sfinţi, mucenici, cuvioşi etc a fost făcută cu scop educativ, ca fiecare să găsescă un exemplu şi să se regăsească în spiritul duhovnicesc!

O notă deosebită pentru Mircea Malița, îl pomenim astăzi. Cel care m-a învățat relații internaționale, diplomație și comerț exterior. Partea de teorie. Întotdeauna plecam de la el, de acasă, stătea pe lângă Arcul de Triumf, cu o servietă de cărți și cu o listă de alte cărți de specialitate. În toate limbile posibile. Partea practică am învățat-o de la Corneliu Mănescu, el nu se încurca cu teorii. De la Mircea Malița am un raft cu cărțile lui, de la Corneliu Mănescu amintirea discuțiilor cu el, a analizelor post-mortem și a țărilor, multe la număr, unde m-a trimis. Corneliu Mănescu nu a scris nicio carte, dar a făcut istoria României.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ştiam că am să vă spun multe despre astrologie şi că este necesar să precizez unele lucruri. Nu numai despre ascendent care nu este mai important decat zodia, despre astrologia karmică care nu are ce căuta într-un spaţiu creştin, despre Pluton, nu Pluto – aşa îl cheamă pe căţelul lui Mickey Mouse, despre Lilith, Luna Neagră, care nu exista, despre tot felul de asteroizi cretini, dar mai imbecili sunt cei care îi folosesc la o temă generală, horoscopul pe zodiii, la faptul că NU se amestecă astrologia cu numerologia, o chestie dubioasă rău, sau cu tarotul, sau runele, sunt metode diferite. Ce ar fi dacă mecanicul auto s-ar apuca să facă operații de apendicită, sau femeia de serviciu să calculeze traiectoriile sateliților cosmici?

Ei sunt multe lucruri de explicat, de precizat!

Iată, de exemplu trecere de la Zodia Vărsătorului la cea a Peștilor.

Câţiva dintre domniile voastre au avut de obiectat: „dom’ profesor, pe 19 începe zodia Peştilor!” Sunt foarte încântat de acest lucru, înseamnă că mă urmăriţi cu atenţie!

Repet, tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului de apă!

De ce afirm asta? Pentru că aşa am învăţat, aşa stă scris în manualul care mi-a fost indicat la curs, când învăţam la Madrasse Omar Khayyam. Manualul a fost scris de Derek Parker, tutorele meu în astrologie şi de distinsa sa soţie Julia şi se numeşte „The Compleat Astrologer”. La pagina 127 apare: „Aquarius, sun-sign 20 January to 19 February”.

De aceiaşi părere, că Vărsătorul are ultima zi pe 19 februarie, iar zodia Peştilor începe pe 20 februarie, mai sunt următorii: Fred Gettings, „The Book of the Zodiac”, pagina 11, Dr. W.J. Simmonite, „Complete Arcana of Astral Philosophy”, pagina 38, Dal Lee, „Dictionary of Astrology”, pagina 152, Alfonso del Bello, „Tratttato di Astrologia Esoterica Onomatica”, pagina 210, Robin MacNaughton, „Sun Sign Personality Guide”, pagina 466, Linda Goodman, „Sun Signs”, pagina 437, John Lynch, „The Coffee Table Book of Astrology”, pagina 229, Dr. Jacques Michaud, „Traite de Medecine Astrologique”, pagina 192, etc etc. Sunt doar câteva cărţi scoase la întâmplare din biblioteca mea, secţia astrologie!

Mai există şi afirmaţia că zodia Peştilor începe pe 21 februarie… Marea astroloagă americană Evangeline Adams, poate cea mai mare astroloagă din SUA, din toate timpurile, spune acest lucru în cartea sa „Astrology for Everyone”, pagina 162, dar şi Suzanne White în „The New Astrology”, pagina 43.

O lucrare excelentă, în limba română şi care aparţine lui Dan Ciupercă, „Astrologia în Noua Eră” arată la pagina 24, ediţia din anul 1994, că zodia Peştilor începe pe 18/19 februarie.

De ce aceste diferenţe, zodia Peştilor poate începe pe 18,19,20 sau chiar 21 februarie? Asta este ştiinţă?

Da, este o ştiinţă foarte precisă! Să ne amintim că anul are 365 sau 366 de zile iar gradele zodiacului sunt numai 360. Aşa că trebuie „înghesuite” cinci sau şase zile. Pe de altă parte viteza unghiulară a Soarelui, aparentă, desigur, de fapt este vorba de viteza unghiulară a Pământului pe orbită, diferă, ei bine, în fiecare an data şi ora, minutul, de intrare convenţională a Soarelui într-o zodie de 30 de grade, adică aproximativ 30 de zile, diferă!

Peste toate acestea se mai suprapun timpul solar şi timpul sideral. Încă o zi diferenţă! Cum să vă spun… este ca în „Ocolul Pământului în 80 de zile” când Phileas Fogg a câştigat o zi călătorind spre Est, a făcut 81 de zile, dar la Londra erau 80 de zile! Este similar, nu identic, dar mi s-a părut un exemplu bun, încă îl divinizez pe Jules Verne!

Dacă sunteţi născuţi la „cuspe” în perioada trecerii dintr-o zodie în alta, atunci trebuie neapărat să vă calculaţi exact poziţia Soarelui în momentul naşterii. Nativii împrumută caracteristici din ambele zodii. Dar nu trebuie să consulte ambele zodii în horoscopul meu, ci cea în care s-au născut. Nu poți să te naști în două zodii, după cum nu poți să schimbi zodia, ca pe ciorapi, în timpul vieții, o teorie imbecilă a unor femele impostoare.

