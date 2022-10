Iar uităm Basarabia ?

În Basarabia Biserica Ortodoxă Română este iar interzisă, iar pe tronul uriașului Gavriil Bănulescu-Bodoni în data de 3 decembrie 1944 autoritățile sovietice îl hirotonesc episcop al Chişinăului şi a Moldovei pe un oarecare Ieronim (Zaharov Vladimir Ivanovici). Cu studii la o școală obscură de comerţ din Moscova, fără studii superioare, dar pasionat de psihologie experimentală PS Ieronim nu știa o boabă românește. Și nici nu va învăța trei ani cât va funcționa ca episcop în Basarabia. Începea lunga noapte a bolșevismului. Preoții sunt deportați în Siberia, bisericile transformate în cămine sau centre comerciale sătești. Ceasloavele sunt puse pe foc, iar locul lor este luat de Bazele ateismului științific, Biblia hazlie sau Evanghelia hazlie a lui Léo Taxil, un scriitor francez atât de anti-clerical încît mulți l-au bănuit de probleme mentale grave.

Sub regim sovietic din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, fiind înlocuită de Eparhia Chișinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei. Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea canonică Patriarhiei Ruse.

În data de 14 septembrie 1992, vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist a făcut un act de un curaj care i-a lăsat pe mulți muți. Sinodul BOR a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, iar locțiitor, și mai apoi, din octombrie 1995, mitropolit al Basarabiei a fost ales Petru Păduraru, fostul episcop de Bălți.

În mod evident Moscova a răspuns agresiv. Ne-au reclamat în toată lumea ortodoxă, ne-au umplut cutiile poștale bisericești cu scrisori irenice, dar pline de amenințări. Preoții care n-au acceptat jurisdicția rusească au fost alungați din biserici. Tot tacâmul…

Urmașul Patriarhului Teoctist nu a stat nici el cu mîinile în sân, deși a fost amenințat de-a dreptul. Patriarhul Daniel a hirotonit doi noi episcopi pentru eparhiile noastre românești. Prea Sfințitul Veniamin Goreanu pentru Episcopia Basarabiei de Sud și Prea Sfințitul Antonie Telembici pentru Episcopia de Bălți. A urmat altă șarjă rusească…

Ieri la Chișinău au avut loc sărbătorirea a celor 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Momentul a fost celebrat la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei“ din Durlești, municipiul Chişinău. Destul de modest spun eu și fără publicitate în țară. Mitropolitul Teofan al Moldovei a ținut un bun cuvânt și a citit mesajul Patriarhului. Singura prezență politică a fost europarlamentarul Eugen Tomac. Deși e înjurat de toți ageamii premierul Nicolae Ciucă a fost singurul demnitar al Statului Romîn care a trimis un mesaj. Și unul consistent! Cam puțin pentru Sfînta noastră Basarabie. Iar o uităm?