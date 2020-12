Intenția vine din partea unui tânăr deputat Plus, Cătălin Teniță. Membru în Comisia de artă, cultură și mass-media din Parlament, tânărul deputat Plus de București își exprimă pe FB hotărârea de a cere Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) discutarea limitelor licenței de emisie ale unei televiziuni de știri de România.

Practic, dacă televiziunea în cauză (Antena 3) are dreptul să prezinte unele emisiuni. În cazul de față, un interviu realizat de Răzvan Dumitrescu cu un numerolog.

Nu nemulțumirea deputatului Plus față de calitatea emisiunii în cauză este problema. Este de înțeles. Conținutul multor emisiuni ale televiziunilor, în general, sunt discutabile. Iar telespectatorii au libertatea de a decide dacă și ce posturi și emisiuni doresc să urmărească.

Problema constă în intenția unui deputat, acum de la Plus, de a controla mass-media. Intenție care, dacă este luată în calcul de CNA, poate conduce la crearea unui precedent periculos. Numit cenzură.

Teniță: CNA să ancheteze licența

Ce spune deputatul Plus Cătălin Teniță pe FB: ,,Pe Antena 3 Răzvan Dumitrescu stă de vorbă cu un numerolog (whatever that means).,,

,,Omul în cauză explică că, potrivit proiecțiilor lui, 2021 va fi anul revoltelor în România și că 2021 va fi și primul an în care „vom aduce ode Zeului pentru mâncare” („Și să nu se înțeleagă că Zeul ar fi vreun supermaket sau multinațională, va fi un individ și e posibil să fie un român, un român patriot…”)

,,Părerea mea e că astfel de aberații nu au ce căuta pe un post de știri, care și-a obținut licența de emisie și statutul de must-carry de la CNA.,,

,,În calitate de deputat și membru al Comisiei pentru artă, cultură și media voi trimite o întrebare scrisă săptămâna viitoare CNA-ului pentru a lămuri dacă licența pentru o televiziune de știri include (sau permite) astfel de emisiuni fantasmagorice.,,

,,Sunt aceste emisiuni ceea ce numim în termeni largi știri? Au vreo conexiune cu realitatea? Sau sunt niste tâmpenii care predispun apoi oamenii la gândire irațională, la teorii ale conspirației, la vulnerabilitate față de dezinformare și la alte chestiuni de acest tip?,,.

Ce-i răspunde (doar) un susținător al Plus, tânărului deputat, pe FB:

,,Cenzura este o formă de opresiune,,

,,Cătălin, sincer, mă sperii… Cenzura este o formă de opresiune! Fiecare televiziune este liberă să își facă programul. Ce facem, începem să decidem în Parlament ce program are presa? Nu fix împotriva acestor lucruri ați ieșit în stradă?,.

,,Este art. 10 din Carta Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la liberă exprimare. Când tu intervii ca stat în reglementarea informațiilor ce se dau pe TV creezi un precedent periculos.,,

Opinia acestui susținător Plus se regăsește în majoritatea reacțiilor celor care au comentat pe FB dorința deputatului Cătălin Teniță.

Sociologul Bruno Ștefan este de părere că intenția deputatului Plus este exagerată: ,,Eu nu aș fi făcut un astfel de demers doar pentru că nu îmi place postul sau emisiunea. Toate televiziunile au emisiuni de acest fel. Și ce să facem? Hai să cerem interzicerea tuturor acestor emisiuni?,,

,,Și la ei, la Plus, se pune pumnul în gură?,,

,,Toleranța este firească. Nu interzicerea. Societatea trebuie să fie incluzivă. A pune pumnul în gură generează lucruri absurde. Să nu ne mai mirăm atunci că ne trezim, după alegeri, cu apariția unor partide extremiste,,.

,,Intenția dlui. Teniță este nedemocratică. Și la ei, la Plus, se pune pumnul în gură? Întreb, nu dau definiții. Aștept ca liderii Plus să arate că au alte opinii decât tânărul lor coleg,, ne-a declarat sociologul Bruno Ștefan.

Liderii Plus au fost reticenți în a comenta intenția colegului lor. Au spus, cu jumătate de gură, că ,,fiecare deputat Plus are obiectivele lui parlamentare,, și că ,,nu trebuie criticați pentru inițiative,,.

Istoricul relației mass-media cu clasa politică nu a fost niciodată unul cursiv.

De-a lungul ultimilor 30 de ani multe redacții au fost închise la decizia factorilor de putere de la acea vreme, suficienți patroni sau directori de redacție au fost anchetați forțat de sistemele discutabile ale statului și mulți jurnaliști au fost amenințați pentru ceea ce scriu sau gândesc.

În prezent, surpriza față de o nouă intenție de cenzură a presei constă nu în demers, ci în persoana inițiatorului.

Un tânăr deputat Plus, membru al Alianței progresiste USR-Plus, alianță ce se declară insistent ca fiind cea mai democratică și reformistă structură politică din România.