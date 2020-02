Noul scandal a izbucnit pe tema alegerilor locale din Iaşi. Se pare că cele două partide nu se mai înţeleg asupra unei dezbateri care urma să aibă loc între candidaţii nominalizaţi pentru primăria oraşului, în vederea desemnării unui candidat comun. USR Iaşi a anunţat că doreşte o „dezbatere mai extinsă a dreptei”, indicând că şi-ar dori o alianţă cu PNL.

USR Iaşi a anunţat, pe Facebook, că amână dezbaterea pentru că „în contextul ultimelor evenimente de pe scena politică a Iaşului, dorim să avem o dezbatere mai extinsă a dreptei”. La această postare, PLUS Iaşi le atrage atenţia celor de la USR că dezbaterea „nu poate fi amânată unilateral”.



„Dragi colegi, aceasta este o dezbatere pentru stabilirea candidatului comun al Alianţei USR PLUS pe care am agreeat-o (sic!) de comun acord. Nu poate fi amânată unilateral.

Vă aşteptăm la dezbatere pentru a prezenta ieşenilor programele şi viziunea candidaţilor pentru Iaşi”, au scris cei de la PLUS Iaşi într-un comentariu la postarea iniţială a USR Iaşi. Comentariul a fost, ulterior, şters. Totodată, comentariile cititorilor au rămas, iar aceștia au taxat dur scrierea greșită a verbului „a agrea”.

De asemenea, candidata Plus în Arges, o copilă care spune că e membru de partid de un an, s-a încurcat și ea la Limba Română: „Bună, numele meu este Iordache Roxana și sunt membru PLUS de 1 an. De ce am ales asta? Nu vreau să câștig din politică, ci numai să-mi aduc aportul (sic!), cât de mic ar fi el, la transformarea României într-o țară NORMALĂ, în care să fie apreciată munca și nu ȘMECHERIA.”



Locuțiunea verbală a-și aduce aportul este una pleonastică. Cuvântul aport este de origine franceză (apporter) care în limba română înseamnă a aduce. Iată cum definește DEX-ul acest termen:

Din definiția cuvântului, observăm că aport conține în sensul său verbul a aduce, de aceea este inutil să spunem “mi-am adus adusul”, căci este greșită o astfel de exprimare. Ca să evităm această exprimare incorectă, putem utiliza sinonimele următoare: a contribui, a participa, a se implica sau folosim substantivul aport.

De asemenea, în 2017, deputatul USR Iulian Bulai a surprins publicul cu un mesaj plin de greșeli, pe Facebook:

„De profesie sunt artist cu specializare în diplomaţie culturală şi relaţii internaționale. În prezent sunt politician. În 2016 am fost ales pe listele USR ca deputat în Parlamentul României.

Dupa terminarea liceului, am petrecut mai bine de 8 ani în străinătate, timp în care am acumulat o vastă experienţă academică şi profesională în domenii precum: relaţii internaţionale, arte vizuale, diplomaţie culturală şi limbi străine.”, spune despre el Bulai, pe conturile sale de pe rețelele sociale.

