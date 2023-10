Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi. Ce i-au pregătit suporterii lui Deportivo Alaves de ziua lui

Ianis Hagi a fost primit cu brațele deschise de fanii echipei iberice. Mai mult, suporterii i-au pregătit chiar și o surpriză la coborârea acestuia din autocarul echipei.

Ianis Hagi împlinește astăzi 25 de ani

Fiul ”regelui” a început pregătirile pentru meciul contra „submarinului galben” Villareal. Partida se va juca astăzi 22 octombrie la ora 19:30. Dar, până a reveni la antrenamente, Ianis Hagi a avut parte de o primire demnă de numele pe care îl poartă.

Fanii lui Alaves nu au uitat că fiul regelui împlinește astăzi 25 de ani. Drept urmare, la coborârea din autocar, fotbalistul a fost întâmpinat de un grup de români cu steagul României și cu un mesaj în limba română. „La mulți ani, Ianis Hagi”, i-au transmis suporterii români. Evident întreaga scenă a fost imortalizată de fanii români.

Antrenorul echipei Deportivo Alaves nu a rămas inert la prestațiile lui Ianis Hagi din campania de calificare Euro 2024. În conferința de presă, tehnicianul iberic a amintit de evoluția românului în meciul câștigat de România cu 4-0 în fața Andorrei. Meci la care Ianis Hagi și-a trecut numele pe tabela marcatorilor.

Hagi a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de un an de zile

Ianis Hagi a evoluat și pentru scoțienii de la Rangers. Ulterior a fost împrumutat de Alaves în vara acestui an. Ianis a întâmpinat dificultăți la Celtic. mijlocașul româna a absentat un an de zile după ce a suferit o accidentare. Inițial, Hagi a plecat de la Genk la Rangers sub formă de împrumut dar nu înainte de a marca 16 goluri în 99 de apariții.

Oficialii scoțieni au declarat că împumutul îi va oferi lui Ianis șansa de a evolua regulat după ce a stat pe tușă aproape un an de zile din cauza accidentării respective, potrivit Digi 24.

„Doar pentru că au jucat zilele acestea nu asigură continuitatea în campionat. De exemplu Abqar, care nu a jucat niciun minut pentru Maroc. Nu mă uit la asta. Da, este important ca ei să marcheze goluri pentru echipele lor naționale pentru că acesta este un semn bun (n.r. despre Samu și Hagi)”, a spus antrenorul lui Deportivo Alaves.