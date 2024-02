Viitorul nu sună bine pentru Ianis Hagi. Glasgow Rangers renunță la serviciile ”Prințului”

Ianis Hagi nu a prins un loc de titular în meciul Alaves-Barcelona, din această seară. De când e Spania internaționalul român a stat mai mult pe banca de rezerve. Ultima oară când a evoluat în La Liga a fost în meciul împotriva celor de la Real Madrid, din 21 decembrie. Fotbalistul plecat de la Viitorul Constanța a avut o prestație modestă în cele 14 meciuri pentru Alaves.

Ianis Hagi ar putea rămâne fără echipă

Pare că problemele se țin scai de Ianis Hagi. Presa din Albion a relatat că atacantul naționalei nu mai este dorit nici de Glasgow Rangers, echipă care la împrumutat la actuala sa echipă din Spania. Scoțienii scriu că gruparea de Ibrox Park vrea să scape de fostul jucător de la Viitorul.

„Este un fotbalist care poate fi vândut la vară, iar Rangers are nevoie să vândă pentru a se regrupa. Nu cred că l-am fi putut aduce înapoi în ianuarie, nu a existat această opțiune. Nu cred și nu sunt sigur că Hagi va mai îmbrăca tricoul lui Rangers. Cred că dacă va face un EURO 2024 bun și vom primi 5 milioane de lire sterline, atunci îi vom mulțumi și îi vom strânge mâna”, a comentat Clifford, specialist „Glagow Rangers”, pentru Ibrox News.

Criticat și în Spania

Ianis Hagi este criticat și de jurnaliștii iberici. În cele 14 partide internaționalul român a reușit o singură pasă de gol. Presa sportivă din Spania consideră că la cei 25 de ani ”Prințul”, așa cum i se mai spune, ar trebui să dea dovadă de mai multă competivitate și să fie mai combativ.

„Nahuel Tenaglia, Carlos Benavídez și Abde Rebbach, de exemplu, au confirmat deja când au avut ocazia.

Alex Sola, Ianis Hagi, Xeber Alkain sau Giuliano Simeone ar trebui să facă același lucru. Cu cât antrenorul Luis Garcia are mai mulți războinici lângă el, cu atât Alaves va avea rezultate mai bune și nu va mai scădea nivelul în repriza secundă”, scrie presa spaniolă.

Ianis Hagi, probleme și la națională

De asemenea și selecționerul României a remarcat faptul că Hagi întâmpină probleme la echipa de club. Edi Iordănescu a fost în Spania la mijlocul lunii trecut pentru discut că Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano și cu Hagi.

Antrenorul naționalei îi sprijină în continuare nu exclude posibilitatea să-i lase acasă în cazul în care nu-și rezolvă problemele de la club.

„Am fost după băieții noștri, am prioritizat să merg acolo unde știu că sunt probleme. Din păcate, avem din ce în ce mai puțin jucători care sunt la un nivel bun. Poate cu calificarea asta sperăm că se vor mai mișca lucruri. Sunt niște lucruri pozitive, dar și negative.

Eu sunt alături de ei, sunt dezamăgit pentru că cei doi nu au jucat (n.r. Ianis Hagi și Andrei Rațiu). Am încredere în ei și am fost acolo pentru a le transmite un mesaj de încredere și susținere. Am fost acolo pentru că mi-am dorit să vorbesc cu conducătorii de la cluburilor lor, dar și cu antrenorii lor.

Eu pot să fac asta până la un anumit punct, dar restul depinde de ei. Cei doi pe care i-am vizitat sunt băieți deosebit de echilibrați, inteligenți, valoroși și îmi doresc să își rezolve problemele cât mai repede”, a spus Iordănescu jr..