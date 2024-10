Cazul Ianis Hagi în presa scoțiană. Antrenorul lui Rangers, criticat pentru cum s-a comportat cu românul

Ianis Hagi este anunțat titular, în echipa lui Glasgow Rangers, în meciul cu St. Johnstone, de pe teren propriu. În acest context, presa scoțiană încearcă să clarifice situația jucătorului român în echipa antrenată de Philippe Clement.

Un jurnalist sportiv, îi reproșează antrenorului felul în care a gestionat problema mijlocașului român. Hagi a fost trimis la echipa a doua, în urmă cu câteva luni, pentru ca de curând acesta să fie reprimit în lotul de bază.

Editorialistul sportiv Gary Keown abordează cazul jucătorului de fotbal român într-un editorial dedicat situației de la Rangers. Situația de la echipă i se pare confuză în condițiile în care Ianis Hagi a fost anunțat titular pentru meciul cu St. Johnstone. Jurnalistul sportiv îl găsește responsabil pentru această confuzie pe antrenorul Philippe Clement.

În editorialul din MailOnline, Gary Keown încearcă să clarifice situația fotbalistului român. El aduce în discuție clauza contractuală conform căreia românul ar fi beneficiat de o majorare salarială după meciul cu numărul 100. Keown vrea să înțeleagă dacă această clauză a fost cauza trimiterii lui Ianis Hagi la echipa a doua.

🚨 GARY KEOWN ARGUES THAT THREE RANGERS PLAYERS MUST BE DITCHED BY PHILIPPE CLEMENT.

Failing to make tough decisions on these underperforming players could jeopardize Clement's position as manager.

