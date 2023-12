Ianis Hagi, în culmea fericirii. Ce a transmis după cununie

Ianis și Elena Hagi și-au unit destinele pe 25 decembrie 2023. Cei doi îndrăgostiți au devenit acum o familie cu acte în regulă. Mirii au fost extrem de emoționați ziua cununiei, însă odată du startul petrecerii, aceștia s-au simțit mult mai relaxați. Atacantul făcut primele declarații după și-a oficializat relația.

Ianis Hagi, îndrăgostit lulea de partenera lui

Fiul lui Gică Hagi este de acum un bărbat însurat. Atacantul pare îndrăgostit lulea de cea pe care ales-o să-i fie alături în viață.De asemenea, Elena Hagi, fostă Tănase, este în culmea fericirii. Cei Doi au mărturisit că nu ar schimba nimic în relația pe care o au.

Cei doi au ales să organizeze marele eveniment în cadrul unuia dintre cele mai exclusiviste restaurante din Capitală. Celebrul cuplu a avut bucuria de a petrece alături de peste 400 de invitați.

„Suntem fericiți și norocoși. Este un moment unic pentru ambele familii. Ne-au susținut necondiționat încă din prima zi. Le mulțumim și suntem foarte bucuroși și fericiți. Ne dorim să avem copii sănătoși.”, a spus Ianis Hagi.

Aleasa inimii lui a avut emoții mari

Partenera de viață al lui Ianis Hagi a fost extrem de emoționată în cea mai importantă zi din viața ei. Elena a mărturisit că fotbalistul este jumătatea ei.

„Sunt foarte emoționată și bucuroasă. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea și sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”, a spus Elena Hagi.

Pentru evenimentul grandios, soția lui Ianis ales să poarte o rochie roșie. Valoarea ținutei norei lui Gică Hagi depășește suma de 10. 000 de euro.

Ianis Hagi a trecut printr-un an tumultuos

Fotbalistul este recunoscător pentru recuperarea încheiată. Acesta a revenit pe terenul de fotbal după ce a stat un an departe de marea lui pasiune. Acesta a suferit o accidentare, nemaiputând să joace. Dincolo de aceste impedimente din cariera de sportiv, fiul Regelui se simte împlinit după marele pas.

„Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de 1 an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. ”, a spus el.

Cei doi se pregătesc pentru un alt eveniment important din viața lor. Ianis și Elena Hagi vor avea nunta în vara anului 2024.