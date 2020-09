România a scăpat printre degete o victorie pe care o merita şi pe care nu a reuşit să şi-o asigure din timp, în ciuda faptului că a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus.

George Puşcaş (25) a marcat golul tricolorilor, iar Gavin Whyte a adus egalarea (86), la singura ocazie a nord-irlandezilor în acest meci. Josh Magennis a fost eliminat în min. 39, iar România a avut două bare în acest meci.

Prima repriză a fost una slabă, cu un joc încâlcit, lipsit de viziune din partea echipei antrenate de Mirel Rădoi, care nu şi-a creat ocazii clare de gol.

Naţionala României va juca următorul meci luni 7 septembrie, cu Austria, favorita grupei, în deplasare.

Fostul fotbalist Gabi Balint crede că Mirel Rădoi, aflat la debut, s-a aruncat prea mult în atac și a greșit schimbările pe parcursul partidei. Acesta a rămas cu impresia că jucătorii români nu au crezut cu adevărat că pot primi gol de la nord-irlandezi.

„Meritam victoria, mai ales că am avut ocazii în repriza a doua. Rădoi a început ofensiv, mi-a plăcut. A dat aplomb echipei. Sigur, nu am avut benzi. În 4-3-1-2 nu ai benzi. Dar nici nu avem mijlocași de bandă. Poate Florinel Coman, dar el intră în zonă centrală de multe ori. Puteam juca 4-3-3, să folosim jucătorii de bandă.

Irlanda de Nord se apără aglomerat, trebuie să vii pe benzi ca să-i surprinzi. Dar am avut om în plus din prima repriză, am jucat lent, trebuia să mai marcăm. Schimbările au fost proaste, neinspirate. A fost și obligat la Hanca, pentru că el avea probleme.

Dar și Nistor, și Nedelcearu au greșit la gol. Ne-au prins total nepregătiți. Probabil că și schimbările au bulversat echipa. Dar trebuia să marcăm în a doua repriză, am avut ocazii. Am lălăit-o, ne simțeam superiori, nu credeam că vor marca. Și uite că se întâmplă, așa e fotbalul”, a declarat Gabi Balint la Digi Sport.

Balint l-a criticat pe Ianis Hagi, despre care a spus că încă nu e ceea ce așteaptă fanii de la el.

„Să scoatem și ceva pozitiv. Aplombul ăsta ofensiv, posesia bună, România a arătat ca o echipă curajoasă. O să ne dăm seama la meciul cu Austria mai bine. Mi-a plăcut Chiricheș, că a organizat bine defensiva, are experiență și personalitate. Pușcaș și Alibec mi-au plăcut. Alibec a jucat bine pentru Pușcaș azi, nu pentru el. Stanciu a jucat bine, Maxim a fost OK.

Ianis putea mai mult. El putea să ia și al doilea galben. Trebuia să se simtă bine acolo, în spatele atacantului. E mai bine acolo decât în dreapta, cum mai joacă la Rangers. Prea puțin astăzi, cred că trebuie să mai avem răbdare cu el. Bancu? Nu știu ce să mai cred. A greșit centrări ușoare, știam că e bun în atac, dar… Acolo trebuie să mai căutăm jucători”, a mai spus Balint.

Sursa Foto: Digi Sport