Ianis Hagi revine pe teren. O accidentare gravă l-a ținut pe tușă aproape un an

Ianis Hagi a revenit pe teren după teribila accidentare din luna ianuarie. Fotbalistul a reluat antrenamentele individuale și simte că, în scurt timp, va fi din nou în formă maximă.

Accidentare gravă

Ianis Hagi a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în timpul unei partide disputate în Cupa Scoției. La aproximativ două luni distanță de la acel negru episod, fotbalistul a ajuns pe masa de operație. A urmat o recuperare grea, dar fiul lui Gică Hagi abia așteaptă să revină în forță.

„Sunt bine din punct de vedere mental şi cred că asta este cel mai important pentru mine în acest moment. Fizic cresc în fiecare săptămână, văd progresul şi sunt fericit. Îmi amintesc de prima zi în care mi-am pus ghetele şi am început să alerg. Pe teren mă simt ca acasă. Mă bucur acum de o alergare de zece minute de două ori mai mult decât înainte de accidentare.

Am fost binecuvântat să pot lucra cu băieţi profesionişti pe parcursul reabilitării mele. M-au ajutat foarte mult să progresez şi să mă menţin cât mai în formă. În acelaşi timp, ei au respectat accidentarea mea, au ştiut că nu este întotdeauna bine să forțezi. Sper să revin pe teren cât mai curând posibil”, a spus Ianis Hagi, într-un interviu pentru Rangers TV.

Perioadă grea

Sportivul a vorbit și despre perioada grea din primele luni de recuperare. „Eram în cârje, nu puteam face mare lucru. Am stat în Glasgow şi apoi o perioadă în Amsterdam. Trebuie să mulţumesc clubului pentru asta, au fost cu adevărat deschişi la ceea ce a fost bine pentru mine, din punct de vedere mental. Am fost și acasă în România. A fost foarte important pentru mine şi, evident, în toată această perioadă, am avut întotdeauna kinetoterapeutul cu mine şi am muncit mereu“, a mai spus Ianis Hagi, potrivit news.ro.

Ianis Hagi a moștenit talentul tatălui său și este decis să îi calce pe urme El a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de fotbal din România. Tânărul evoluează în prezent la Glasgow Rangers, dar sunt și alte echipe care stau cu ochii pe el. Presa din Turcia a scris că oficialii de la Galatasaray îi urmăresc cu atenție pe fiul lui Gică Hagi.