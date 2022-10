„Balena ucigașă” a lui Putin. Celebrul iaht, dispărut înaintea războiului, a fost zărit în largul coastei Estoniei

Iahtul a fost cunoscut până acum ca Graceful. Nava este lungă de peste 81 de metri și în valoare de 119 milioane de dolari. Graceful a fost observat în largul coastei Estoniei. Fotografiile publicate de Forbes, care au fost făcute pe 25 septembrie de Carl Groll, un fotograf, arată că Graceful are acum un nou nume: „Kosatka”. Acest lucru înseamnă în rusă „balena ucigașă”.

În aceleași imagini se poate vedea că iahtul lui Vladimir Putin se îndrepta spre nord, în Marea Baltică, în vestul insulei estoniene Saaremaa. Mai mult decât atât, a putut fi observat faptul că iahtul era escortat de o navă înarmată a Gărzii de Coastă a Rusiei, posibil în drum spre Sankt Petersburg.

Cu toate acestea, nu se știe când i-a fost schimbat numele din Graceful în Kosatka sau când a plecat din Kaliningrad. Este vorba despre un teritoriu rusesc cuprins între Lituania și Polonia. Transponderul iahtului a fost oprit din 30 august, potrivit serviciului de urmărire a navelor MarineTraffic, când se afla încă în Kaliningrad. Un purtător de cuvânt al guvernului rus nu a răspuns la solicitarea Forbes pentru comentarii.

Iahtul a dispărut odată cu declanșarea războiului din Ucraina

Super-iahtul a plecat din portul german Hamburg pe 7 februarie, cu 17 zile înainte ca trupele ruse să invadeze Ucraina. Nava a pornit spre Rusia după o reamenajare care a durat cinci luni, la șantierele navale Blohm+Voss, compania care a construit iahtul în 2014. În același timp, Departamentul de Trezorerie SUA a sancționat Graceful, împreună cu alte trei iahturi legate de președintele rus, pe 2 iunie.

Înregistrat în Rusia, iahtul are o piscină interioară care se transformă în cinematograf și un ring de dans. De asemenea, nava dispune de un heliport și apartamente pentru până la 12 oaspeți. În plus, Graceful are dulapuri de depozitare a prosoapelor care se transformă în baruri și o cramă de vinuri care poate stoca până la 400 de sticle, notează Forbes.