I s-a dat PSD în decembrie 2016, prin softul STS, un procentaj mai mare decît cel obținut în realitate?

Mă număr printre cei care citesc sîrguincios postările lui Adrian Năstase pe Internet. Din cîte am înțeles nu sînt singurul. Domnia sa are numeroși fani. Spre surprinderea presei TeFeListe, care l-ar vrea ostracizat pe fostul premier și a unora care-și formează părerile lecturînd textele trimise cu poșta militară acoperiților din presă spre a fi difuzate ca ordine de zi sub acoperire de analize.