I-a făcut o surpriză de proporții. Vestea primită de Madalin Voicu. A ținut totul ascuns

Ioana Voicu a povestit că s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimele 4 luni și i-a fost frică să facă sarcina publică.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri, coborâșuri. De asta sunt puțin mai atentă. a fost puțin mai greu în primele patru luni. De asta am și făcut anunțul public acum, că nu am vrut până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi.”, a declarat Ioana Voicu.

Prezentatoare este mai fericită ca niciodată și deja a hotărât numele micuței, Annora.

„Iese taur ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult acest nume, am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că dacă o să am o fetiță așa o va chema”, a mai spus fiica lui Mădălin Voicu.

Cea mai bună veste primită de Mădălin Voicu

Potrivit retetesivedete.ro, acesta își dorea enorm un nepot, dar a aflat că Ioana Voicu va avea fetiță. Vedeta a mărturisit că de 3 ani tatăl ei se ruga să devină bunic.

„Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Și din gașca de prieteni sunt rima care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat și eu mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu când voi rămâne gravidă voi avea fată”, a mai spus fiica lui Mădălin Voicu”, a declarat Ioana Voicu.

Mădălin Voicu a declarat că fiica sa l-a invitat la o petrecere pe 16 ianuarie. Ioana Voicu a organizat un eveniment special pentru a îl anunța pe tatăl ei că urmează să devină bunic. Acesta a mărturisit că este extrem de emoționat.

„Ieri (n.red: duminică, 16 ianuarie) am fost și la aflarea acestei vești. Ea a făcut un fel de petrecere. N-am știut! N-a vrut să spună deloc. Mie nu mi-a spus nimeni, mai ales că era ordin dat: ”Lui tata nu-i spuneți nimic”. Eu îmi doream să fie băiat, nu din misoginism, dar voiam să fie băiat pentru că, după părerea mea, băieții sunt mai ușor de crescut. Se va descurca, este foarte ambițioasă și este cu un instinct de mamă… Știu că o să fie totul în regulă. E și foarte riguroasă și disciplinată Ioana. Sper să contribui și eu la educația fetei. Mi-e drag să fac acum pe bunicul de fată pentru că e prima experiență”, a spus Mădălin Voicu,.