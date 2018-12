Hunor a FĂCUT SHOW în PARLAMENT. Liderul UDMR a lansat un ATAC fără PRECEDENT. „Știm că din cauza noastră nu avem autostrăzi”

Joi, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva Executivului condus de Viorica Dăncilă, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a lansat un atac exploziv atât la adresa Guvernului, cât și la adresa Opoziției. De asemenea, liderul formațiunii politice ironizează și incapacitatea administrației de a duce la bun sfârșit proiectele propuse, declarând că populația maghiară este răspunzătoare de faptul că în România, în ultimii 29 de ani, lucrurile merg prost.





„Ne apropiem de sfârșitul sesiunii parlamentare de toamnă și este firesc să apară și o moțiune de cenzură. Principiul ”sesiunea și moțiunea” funcționează și în anul 2018, cu mici nuanțe comparativ cu anii precedenți.

Această moțiune s-a născut puțin mai greu. Anunțată în prima zi din septembrie și depusă după nenumărate amânări și ocazii ratate, totuși s-a întâmplat în aceste ultime zile. O ocazie bună să vorbim despre guvern, despre activitatea executivului.

De altfel, aceasta este și scopul moțiunii: analiza, critica guvernului și încercarea de a înlătura executivul, pe de o parte, apărarea și explicarea activității executivului, pe de altă parte.

Aici sunt nevoit să fac o mică paranteză: faptul că unul dintre liderii opoziției nici acum nu a înțeles acest lucru, este regretabil.

El se folosește de această ocazie ca să se alăture corului penibil din care făcea parte și Vadim, unde exista și un cântec simplu: UDMR și ungurii sunt de vină. Ei sunt problema de 29 de ani. Am auzit acest lucru încă din primele zile după revoluție, stimate coleg”, a declarat liderul UDMR.

În continuarea discursului, Unor a intrat în conflict cu liderul USR, Dan Barna, solicitându-I acestuia să nu mai pună etichete pentru că nici USR nu este un partid de securiști așa cum se vehiculează.

„Știm că din cauza noastră nu avem autostrăzi, știm că din cauza noastră nu avem nici astăzi bunăstarea dorită, se cunoaște de 29 de ani că, din cauza noastră, educația și cercetarea au rămas în secolul 20, iar oamenii fug din țară. Și, probabil că tot din cauza noastră, am intrat cu întârziere în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, o țară traversată în lung și în lat de autostrăzi, cu căi ferate și trenuri de mare viteză de la Constanța până la Oradea, cu o creștere economică formidabilă, cu o cercetare care țintește secolul 22 și am fi intrat în marea familie europeană și nord-atlantică chiar în primul an după revoluție. Colegul nostru pune etichete de diferite tipuri și cu asta crede că a rezolvat propria neputință politică.

Am o rugăminte modestă: haideți să nu ne mai etichetăm unii pe alții. Nici noi nu spunem despre partidul condus de d-voastră ceea ce spune legenda urbană: nu spunem ca ați fi un partid de securiști, nu spunem că sunteți soldații băieților cu ochii albaștrii”.

De asemenea, Kelemen Hunor a lansat o serie de critici la adresa Guvernului, împutând-I premierului toate lipsurile și promisiunile neândeplinite. Printre nemulțumiri se numără rata scăzută a absorbției fonurilor europene, lipsa bugetului pentru anul următor, dar și deciziile lui Teodorovici.

„Dar să ne întoarcem la moțiunea de cenzură. De la bun început vă spun ce vom face și apoi vă voi explica decizia noastră. Grupul nostru nu va vota această moțiune și nu va vota nici împotriva moțiunii.

Nu vom vota împotriva moțiunii pentru că nici noi nu suntem mulțumiți de activitatea Guvernului. A trecut un an de când acest guvern este în funcție și au trecut 2 ani de când ați câștigat alegerile. În 2 ani de zile, la capitolul descentralizare nu s-a întâmplat nimic. De ce? - vă întreb. Rata absorbției fondurilor europene, mai ales din POIM este scandalos de redusă. Daca administrația centrală nu este în stare să folosească acești bani și, după 2 ani de zile, constatăm că nu este în stare, atunci ar trebui să cereți, pe principiul flexibilității, realocarea a măcar 3 miliarde de euro pentru POR. Autoritățile locale au proiecte, sunt pregătite să investească în tot ceea ce înseamnă creșterea nivelului de trai la nivelul comunităților locale.

Bugetul pe anul 2019 nu este gata. Vă întrebăm și noi: de ce? ce așteptați? De ce lăsați țara și autoritățile locale cu câteva zile înainte de anul nou să nu aibă posibilitatea de a implementa proiectele pentru anul viitor. Și încă ceva: acest proiect de ordonanță de urgență, care, la modul general, vrea să reglementeze câteva chestiuni fiscale și nu numai, iarăși cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, schimbă multe prevederi fiscale, inventează noi taxe, pune la colț un sistem întreg din economie, aruncă în aer bursa de valori, economia și mai ales aruncă în are speranța. Fără consultare, fără explicații, fără pregătire îmi este greu să înțeleg ce raționament vă conduce. Ați creat un șoc și un haos uriaș cu riscuri imense.

Doamnă premier: poate reușiți să-l convingeți pe ministrul de finanțe că țara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite. Dacă am vota împotriva moțiunii, am lăsa falsa impresie că toate aceste chestiuni semnalate sunt în regulă, dar de fapt nu sunt”.

