HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  Solstițiul. O conferință. În anul 2022 va înceta distopia sanitară

Pe 21 decembrie s-au născut I.V. Stalin, Thomas Beckett, Jane Fonda, Chris Evert, Kurt Waldheim, Hermann J. Muller, Adela Mărculescu, Dan Zamfirescu, Constantin Mille, Gheorghe Tătărăscu, Stela Popescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 21 decembrie sunt Sfinţii: Iuliana din Nicomidia şi Temistocle. Nimic în ”Kalendar”.

Astăzi, 21 decembrie 2021 la ora 17:59:24 (sursă dr. Harald Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească în pace), ora României, este solstițiul de iarnă. Soarele, trece, în mod convențional, din zodia Săgetătorului în zodia Capricornului. Începe iarna. Nu iarna astronomică, sau astrologică, pur și simplu, iarna. Iarna, acum, ține de la 22 decembrie 2021 la 20 martie 2022. Cea mai lungă noapte, dar de acum ziua începe să crească. Ziua de 22 decembrie se mai numeşte şi Solstiţiul Capricornului. Mai ţineţi minte, din geografie, de tropicul Racului şi de tropicul Capricornului?

Solstiţiul de iarnă era un reper foarte, foarte, important în religia veche naturală paneuropeană, cea care a clădit Stonehenge şi s-a dezvoltat în mitologia greco-romană.

Apoi, mai târziu, în timpul Republicii Romane, apoi în Imperiu, în ziua solstiţiului de iarnă începeau celebrările Sol Invictus, urmate de Saturnalii şi de cele cinci zile de „egalitate”, epagomenele. Episcopii creştini au suprapus peste vechile serbări Naşterea Domnului.

Ieri, luni, mobilul a sunat lung și insistent, pe la ora trei după miezul zilei, când orice boier, cât de mic, doarme un pic. Ceea ce făceam și eu conștient de ascendența mea boierească. Am stat mult în cumpănă dacă să răspund sau nu, nu era un număr din agendă, cu nume. De obicei nu răspund la numerele necunoscute, dar am făcut o excepție, am crezut că este un curier. O fătucă, o piaristă, de la cea mai prestigioasă scenă a țării. Mă invita să țin o conferință ”Cei Trei Crai de la Răsărit versus Moș Crăciun”, într-un concert cu nume mari de tot. Am refuzat-o frumos și drăguț, i-am explicat în ce stare sunt, că sunt în doliu și că lumea în ziua de Crăciun trebuie să fie veselă, nu ca mine. Fătuca mi-a smuls promisiunea că o să vin la anul. Până atunci o să vă fac părtași pe domniile voastre despre conferința pe care ar fi fost să o țin, a mai fost publicată și altădată dar și Crăciunul a fost anul trecut, nu-i așa?

Doamnelor și domnilor, vă mai amintiți domniile voastre despre cei Trei Crai de la Răsărit? Iată, Marcu 2: 1-12:

2 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte Magi din Răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.” 7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. 9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Studiez istoria și simbolistica Celor Trei Crai de la Răsărit, Regii Magi, magicienii lui Valaam, puternici astrologi, după cum se spune în Mineiia sau mineiul pe decembrie, de mult, de peste 50 de ani. Și istoria Stelei. Nu o să vă plictisesc, dragii mei, cu multele mii de pagini, fotografii și video pe subiect. Dar o să vă atrag atenția asupra unui amănunt. Primii creștini au fost trei astrologi! Lucrul acesta simplu mi-a devenit clar citind niște documente din secolul XV, de la Consiliul de la Geneva. Expunerea de motive pentru canonizarea astrologiei creștine. Astrologii au fost primii care au îngenuchiat și au adorat Pruncul, au adus jertfe daruri, au crezut în Iisus, ca Rege al regilor, Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Pentru Sfântul Iustin, magii erau preoți ai unui cult oriental, probabil zoroastrieni, si practicieni ai magiei si astrologiei. Vizita magilor la iesle a reprezentat momentul convertirii lor la creștinism, dar și convertirea astrologiei pe care o reprezentau. Sfantul Iustin citeaza relatarea lui Matei, ca pe un semn oferit lumii potrivit căruia Creștinismul este credința cea adevarata. Numarul magilor – trei – deriva din cel al darurilor pe care aceștia le-au facut lui Hristos, dupa cum ne spune Matei. O pictura din Catacomba Domitilei arata patru magi in timp ce una din Catacomba lui Petru si Marcelin arată numai doi. Mai multe documente siriene numesc doisprezece magi. Documene persane sassanide menționează trei astrologi, mari regi. Dar aceste lucruri au fost studiate și sunt dintr-o altă poveste. Nu mai îmi amintesc exact, este ceva duios, ca o amintire de mii de ani, a existat vreun film ”Al Patrulea Mag”? Care, întârziat și pierdut în deșert și în lume, nu ajunge la Iisus decât ca să-L vadă pe Cruce! A fost un film, sau doar o viziune de-a mea?

Ceea ce poate fi recunoscut drept cea mai impresionanta exegeză este aceea potrivit căreia magii au fost primii marturisitori ai Sfintei Treimi. Aceasta explica apariția lor în aproape toate imaginile artistice si traditiile literare ca trei oameni, diferiti, însa asemănatori. Bun, Magii s-au inchinat lui Hristos ca unui Dumnezeu oferindu-i aur, tămâie și smirnă.

Sfinții Parintii au interpretat și au dezvoltat insemnatatea simbolica a darurilor. Potrivit Sfantului Irineu de Lyon, magii i-au oferit lui Iisus mir (care era folosit la ungerea cadavrelor) pentru a arata ca Acesta avea sa moara si ca va fi inmormantat din dragoste pentru oamenii muritori, aur deoarece era un Imparat in Veșnica Imparație, si smirna (arsă pe altar ca jertfa) pentru ca era Dumnezeu adevărat.

Oamenii de știința creștini au sustinut trei ipoteze în cazul Stelei din Betleem: cometă, supernovă și conjunctie a unor planete. Niciuna dintre izvoarele cunoscute si traditiile păstrate nu mentioneaza însa nimic despre o cometa, sau o novă in lumea mediteraneeana, in jurul anului perioadei considerate ca fiind nașterea Mântuitorului. Doar ultima ipoteza, a unei conjuncții, a fost confirmata ca fiind posibila in contextul spațio-temporal evanghelic.

Aceasta ipoteză a fost emisa in anul 1606 de cunoscutul astronom și astrolog Johannes Kepler. Oamenii de știinta și teologii au vazut deopotriva in aceasta teorie cheia problemei privind anul nașterii Mântuitorului.

După Kepler, steaua magilor a fost de fapt aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pamant o conjuncție Jupiter-Saturn, Marea Conjuncție, Conjuncția Generațiilor, în zodia Peștilor. Ceea ce a fost excepțional, este că marea conjuncție s-a repetat de trei ori, într-un timp scurt, ca trei trâmbițe de argint, care vesteau nașterea Mântuitorului. Conjunctiile simple ale celor doua planete sunt destul de dese, o dată la 20 de ani, de aceea se numesc conjuncțiile generațiilor. O conjunctie care se repetă de trei ori în același an se produce însa la intervale mari, de multe sute de ani. Ori, asa cum a stabilit Kepler, marea conjuncție s-a repetat de trei ori: pe 23 mai, la 3 octombrie si pe 4 decembrie, în anul 7 înainte de timpul considerat a fi Nașterea Domnului. De altfel, o inscriptie cuneiforma pe o tablița de lut ars, provenind de la scoala astrologică din Shippur, lânga Babilon, cam la 50 de mile, confirma faptul ca „steaua” magilor, adică conjuncția dintre Saturn și Jupiter a fost observata vreme de 5 luni în anul care a fost socotit ulterior a fi anul 7 înainte de Hristos.

Kepler a presupus că Regii Magi, fiind astrologi din Babilon, cu multă știință de carte, au calculat repetarea conjuncției generațiilor de la bun inceput. A doua maximă, cea din octombrie, i-a determinat sa porneasca imediat la drum in cautarea Celui a Cărui Naștere o vestea „steaua”. Nu puteau să spună celor din jur de conjuncție, nimeni nu ar fi înțeles nimic, așa că au spus ”Steaua”. Au plecat, deci, din Babilon la inceputul lui octombrie si, dupa o călatorie de aproximativ o lună și jumatate, au sosit la Ierusalim. Reapariția „stelei”, adică a conjuncției generațiilor pe cand magii tocmai plecasera de la Irod (Mt 2: 9-l0), ar fi fost cea din 4 decembrie, și, probabil că din locul de observație era la azimutul, (deasupra capului, culminare, în astrologie) Betleemului: ”… și iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul!”

Ipoteza lui Kepler a făcut adepți nu numai printre astronomi, ci și printre teologi, care considerau ca anul 7 inaintea erei creștine este, de altfel, o data perfect verosimila pentru evenimentul Nașterii Domnului. Astfel, Hristos s-ar fi născut cândva intre anii 7-5 inaintea erei creștine. Acest lucru este confirmat și de greșeala lui Dionisie Exiguul, cel care a calculat data Nașterii lui Iisus în funcție de domniile împăraților romani și a stabilit-o la anul 753 de la fundarea Romei. Nu a luat în calcul că unul dintre ei, Tiberius, a domnit de două ori!

Dar cum spunea Sfântul Ioan Gura de Aur: „Așa a făcut Dumnezeu și cu magii; a vrut sa-i cheme prin aratarea unei stele, ca sa-i inalte cu mintea mai sus de propria lor gandire. Pentru ca, dupa ce i-a condus si i-a calauzit si dupa ce i-a adus langa iesle, nu le mai vorbește prin Stea, ci prin Înger. Asa au ajuns incetul cu incetul mai buni.” Adică creștinați prin adorarea Domnului.

Deci, nu a fost nicio Stea materială, Magii astrologi urmăreau o conjunctură, o anumită dispunere a stelelor de pe cer. Steaua însemna de fapt destinul, menirea. Și astăzi se mai spune: ”vai de steaua ta!” Cu sensul de vai de destinul, de soarta ta! De exemplu, papa Benedict al XVI-lea în lucrarea sa magistrală în trei volume ”Jesus of Nazareth” pomenește în mod repetat ”simbolismul Stelei”. Dar prostimea nu avea cum să înțeleagă, a făcut o Stea materială cu care se mai duce și astăzi la cerșit, după cum prostimea l-a îmbrățișat pe păgânul Moș Crăciun, repetarea lui Moș Nicolae, sau nordicul Odin, o făcătură, o enormă minciună, modelul este un vizitiu rus beat-mort din secolul XIX din Viena, devenit acum nicio o sută de ani reclamă pentru o dubioasă băutură răcoritoare nord-americană. Nimeni nu mai pomenește de Cei trei Crai de la Răsărit! Vă creșteți copiii în minciună și în păgânism, dar cum altfel, într-o lume infernală atee post-adevăr, lumea minciunii!

Dar Cei Trei Crai de la Răsărit pot oricând să-l detroneze pe vulgarul Moș Crăciun. Cu un argument imparabil mercantil modern: dau de trei ori mai multe daruri!

Doamnelor și domnilor, mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce astrologia creștină pe care o practic, nu este mai răspândită, pentru că pare logică, științifică și… creștină! O să vă răspund printr-o amintire. De acum peste 40 de ani, de la Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului. Ochii mei văzuseră minuni, auzisem lucruri de mare mirare. Atunci am văzut și am auzit prima oară despre cardinalul Pierre d’Ailly și astrologia creștină, mai mult, am văzut ce și cum funcționează. Am sărit ca un ied, eram tânăr pe atunci: ”Vreau și eu!” Savanții creștini de acolo, iezuiți și franciscani, au râs încetișor și mi-au spus: ”Astrologia creștină se bazează pe constatarea că Universul, corpurile cerești nu influențeză sufletul, ci doar materia omului, partea carnală. De aceea, astrologul creștin, NU întocmește teme natale personale, decât foarte rar, în cazuri deosebite, dacă este vorba despre un conducător de popoare, de soarta națiunilor, sau, din amuzament, monden, în glumă, horoscoapele pe zodii de prin ziare. În care trebuie să fie multe sfaturi bune și înțelepte, să ajuți oamenii. Astrologia este o metafizică veselă, a spus papa Urban. Fenomenele naturale, globale, astrologia medicală – aceste domenii sunt acoperite de astrologia creștină, pentru că sunt statistice și ciclice. Băiatule, (adică eu) dacă vrei să mori de foame, practică astrologia creștină, nu vezi că nu este practicată de nimeni, pentru că oamenii vor bani și glorie, nu vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu!”

Nu am murit încă de foame, pentru că nu am făcut numai astrologie creștină, am construit, am călătorit, am negociat, am condus firme, am avut alte surse de venituri. Dar astrologia creștină, foarte grea, de altfel, s-a dovedit o unealtă excelentă ca să înțeleg semnele, după cum se spune în Geneză. De aceea nu fac horoscoape personale și nici nu iau ucenici, este un drum greu și plini de spini, este un drum îngust, de unul singur, de aceea m-am și pustnicit, dar nu mă abat de la Cale!

Horoscopul pentru anul 2022 este gata, încă de la echinocțiul de toamnă – făcut cu metodele astrologiei creștine, nu știu încă dacă o să-l public, dar ceva tot trebuie să vă anunț. După calculele și interpretarea mea, confirmate pe Dimineața Astronomilor, în anul 2022 va înceta distopia sanitară, anunțul oficial de pandemie, din cauze obiective și subiective. Dar nu vă bucurați, întotdeauna un rău este înlocuit de un rău și mai mare!

După cum o zi este înlocuită de o nouă zi, dar să avem mereu speranța că poate fi o zi mai bună, doar este o altă zi!

HOROSCOP 21 decembrie 2021

BERBEC Lucrurile se aranjeză, parcă. În această zi de marți, trei ceasuri rele, cei în duo trebuie să-şi consolideze bine relaţia. Celibatarii, cei solo, aşteaptă Crăciunul, pentru ca să fie siguri de rezultat! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri de vacanţa de Crăciun, care, iată, abia a început!. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau să vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că îţi trebuie bani mulţi ca să cumperi „exponatele”, drept cadouri de Crăciun!

TAUR Astăzi eşti în faţa unei situaţii. Poate unde ziua este incertă şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural sau ecologic, din plastic? Ecologic, lasă zvonurile interesate! Seară culturală. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare şi de evaluare pentru cadourile de Crăciun.

GEMENI Un weekend inspirat şi norocos, prin prezenţa unei conjuncturi favorabile. Mai ales pentru promovarea intereselor tale. Evită să vorbeşti mult şi să amesteci plăcutul cu utilul! Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă trebuie să faci planuri pentru că a început vacanţa. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie în această perioadă de graţie dinaintea Crăciunului.

RAC Eşti mereu în căutarea armoniei şi a liniştii obţinute greu, dar trebuie să stabileşti ce faci cu vacanţa de Crăciun! Ca de obicei, ai lăsat totul în ultima clipă. Dar, aşa este felul tău! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin nu acum când, pentruunii din zodie, a început vacanţa de Crăciun şi când aspecte favorabile (unele doar) te avantajează, din nou. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

LEU Unii dintre lei, cei care îşi permit, sunt în vacanţă! Bagajele, caţelul şi/sau pisica – la drum! Trebuie sa laşi în urmă nemulţumirile şi să faci planuri pentru viitor, pentru un an mai bun! Un Leu iarna, se ştie, nu are nicio placere, il dor picioarele, se zgribuleşte, aşteaptă să fie luat în braţe, sau măcar bătut pe spate. După-amiază apare oportunitatea de a sta la cald cu o cana de vin fiert şi un prieten, exact ceea ce îţi trebuia. Iar seara, înapoi în sălaşul Leului, liste de cumparaturi şi bârfe, mondene sau politice. Cu banii nu prea merge lin, atenție, dar o să te descurci, ca deobicei!

FECIOARĂ O zi un pic mai complicată. Evită mişcările bruşte şi deciziile pripite. Nu refuza nimic, amână, doar! O perioadă mai dificilă, mai greoaie. Însă, seară plăcută, poate la un film, premieră. Dacă ai vreo idee de vacanţă de Crăciun, pune-o în aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenţă negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispoziţie, ca sa zicem aşa, şi mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umplii buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune.

BALANŢĂ Zi de marți favorabilă planurilor, stabilirii de priorităţi. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că trebuie să faci aranjamentele de Crăciun! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial. Astăzi, neapărat, până la miezul nopţii, trebuie să cumperi bradul de Crăciun!

SCORPION Astăzi desfăşori multă energie ca să rezolvi o parte din probleme. Drept urmare, listele de cumpărături s-au terminat, urmează cadourile şi bradul! Seară de marți, trei ceasuri rele, cu vorbe şi lucruri plăcute. Pentru tine, nici sfârşitul anului nu prea mai conteaza, eşti aşa de satisfacut de ceea ce ai realizat, incat nu te gandeşti decat la rezervari de hotel, la zboruri, ce parfum sa mai incerci şi ce îmbrăcăminte de firmă să porţi. Din pacate, nu este si parerea perechii tale care vrea altceva, si pentru ca nu stii ce vrea, iţi piere cheful de plecare. Dar totuşi – numai drumul e interesant, vorba cântecului. Atentie la dulciuri şi la grăsimi, vremea cere, ieri a fost Ignatul, dar încă este post – tu trebuie sa-i spui NU. Parţial. Merge şi o cană de ceai – tare, astăzi!

SĂGETĂTOR După conjunctură, astăzi te bucuri de influenţe favorabile în sensul că nu poţi să ai niciun necaz mare! Încearcă să faci cumpărăturile de Crăciun direct de la producători. Dacă mai există! Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat. Sănătatea este bine aspectată, trebuie însă să eviţi elementul aer – probabil stelele se referă la aerul rece, aducător de răceli şi gripe şi la fumat, care încă o dată, este o plăcere şi un rafinament – nu o obligaţie automată sau un tic nervos. Fă-ţi rezerve de bună dispoziţie şi apoi poţi să te scufunzi cu submarinul stării de bine.

CAPRICORN Ai de rezolvat un sortiment variat de probleme. De la cumpărături de Crăciun, la comisioane de familie. Cere ajutor de la cei dragi, semne de foc! Trebuie sa gaseşti un vinovat pentru că toate ţi se întâmplă numai ţie! Şi vine Crăciunul! Doar l-ati aşteptat cu atata pasiune, inchipuindu-ţi că oamenii vor deveni mai buni şi războaiele vor înceta. Ei bine, nu, nu, nu – nu acum şi nu ca sa-ţi satisfaca ţie nevoia speciala de dramă – drept pentru care te gandeşti ce sa faci în loc de altceva, ce nu poţi să faci şi cu cine sa te certi. Cu vecinul, nu, ca are câine! Nu-i o idee bună să te cerţi, lasă-te cuprins de Spiritul Crăciunului, mai bine gandeşte-te pe cine ai putea ajuta dezinteresat, măcar cu o vorba bună!

VĂRSĂTOR Dimineaţa nu ar trebui să ai motive de frustrare sau îngrijorare, decât dacă ţi le fabrici singur! Unii din nativi sunt în vacanţă, iar alţii doar cu sufletele, dar toţi vor să se bucure! Posibila migrena pe seara, din cauza încordarii. Ajuta un masaj uşor făcut de persoana iubita. În lipsă de personă iubită, du-te la sală. Pui sângele în mişcare şi elimini principiile negative. Dacă pleci la drum nu uita să închizi apa şi să nu laşi ceva în priză. De Crăciun şi de Anul Nou sunt, din nefericire, multe accidente şi incendii. Drum bun!

PEŞTI O zi de marți plată, multe telefoane si planuri pentru Crăciun. Te pândeşte o răceală, ai nevoie de un întăritor, poate usturoi şi mai mult somn. Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Ai o listă lungă de cumpărături. În această perioadă mai multe marketuri închid foarte târziu. Dacă ai insomnie, de oboseală, fă cumpărăturile la miezul nopţii!