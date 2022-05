HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Povestea unei femei frumoase și a celei mai mari perle din lume.

26 mai

Pe 26 mai s-au născut John Wayne, Philip Michael Thomas, Lenny Kravitz, Edmond de Goncourt, Vintilă Corbul, Radu Păun, Stan Golestan, Aurel Popa.

Pe 26 mai sunt Sfinţii: Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70. Averchie şi Elena. Nimic în ”Kalendar”.

Prin nu știu ce gândire sincronică mi-am adus aminte de o istorie despre o perlă. Cea mai mare din lume. Iată:

În primăvara anului 1969, în apartamentul de la ultimul etaj al Palatului Caesar din Las Vegas, Elizabeth Taylor era într-o panică teribilă. Cel mai iubit articol de bijuterii al ei, o perlă naturală lungă de 25,5 mm, de forma unei picături, cântărind peste o sută de grame, pe care soțul ei, Richard Burton, cheltuise recent o avere, dispăruse. Perla în cauză – cunoscută sub numele de La Peregrina – a fost una dintre cele mai faimoase din istoria lumii, apreciată pentru dimensiunea sa, forma perfectă și povestea ei impresionantă. Înainte ca Taylor să o dețină, La Peregrina fusese deținută de unele dintre cele mai puternice dinastii din istoria europeană și apăruse în portretele unor artiști, printre care Peter Paul Rubens și Diego Velázquez. Liz Taylor stătea în patru labe, verificând fiecare centimetru de covorul shag al apartamentului, fără rezultat. Apoi a observat că unul dintre câinii ei pekinezi mestecă cu tristețe ceva. I-a deschis gura cățelului și… a găsit perla! Fără nicio zgârietură, perla s-a dovedit mai tare decât măseluțele lui Choo, așa îl chema pe pechinez.

Istoria picarescă a perlei La Peregrina este una care deschide o ușă către rolul semnificativ pe care l-au jucat perlele în cultura umană, ca semnificații ale frumuseții, purității, puterii și bogăției. Fotografiile cu Elizabeth Taylor surprind adesea pasiunea ei pentru perlele naturale. Devenind sinonime cu eleganța și faima în anii 1950 și 1960, perlele au fost purtate de femei precum Coco Chanel, Jackie Kennedy și Marilyn Monroe.

Dar semnificația culturală a perlelor se întoarce cu mult înapoi în istorie: se crede că cele mai vechi dovezi ale culegătorilor de perle provin din anii 5.000 înainte de Hristos, în diverse locuri de pe coastele Oceanului Indian. O obsesie față de perle a dus la formarea unora dintre cele mai vechi rețele comerciale din lume care lega centrele culegătorilor de perle de pe coastele Indiei, Sri Lanka, Golful Persic și Marea Roșie, de orașele lumii antice. Perlele au ajuns să simbolizeze Afrodita, zeița greacă a frumuseții și iubirii, despre care se credea că s-a născut din mare. Ea este adesea reprezentată ieșind dintr-o cochilie sau purtând cercei de perle, în arta romană, cum ar fi în frescele pompeiene care datează din secolul I.

Romanii erau deosebit de fascinați de perle. În secolul I înainte de Hristos, Pliniu cel Bătrân a scris că „rangul cel mai înalt al tuturor lucrurilor de preț este deținut de perle”. Portretele funerare extraordinare din bazinul Faiyum din Egiptul roman exemplifică obsesia colierelor și cerceilor de perle, chiar dacă proprietarii originali dețineau de fapt falsuri fabricate din argint și sticlă. Cele reale erau atât de valoroase încât un general roman din secolul I, potrivit lui Suetonius, a putut finanța o expediție militară doar prin vânzarea uneia dintre perlele mamei sale. Suetonius a susținut, de asemenea, că invazia romanilor în Marea Britanie a fost inspirată de promisiunea găsirii de perle în râurile țării barbare. Fals, de fapt romanii căutau cositor.

Chiar și religiile au fost influențate de perle. Pilda perlei din Evanghelia după Sfântul Matei prezintă ceea ce trebuie să fi fost un lucru obișnuit în lumea iudeo-romană: un negustor de perle. Înregistrează comparația lui Iisus a unei perle cu cerul însuși și angajamentul pe care credinciosul ar trebui să-l ia: „Împărăția cerurilor este ca un negustor care caută perle fine. Când a găsit una de mare valoare, a plecat și a vândut tot ce avea și a cumpărat-o „. Aspectul frumos și culoarea pură a perlei, l-au făcut, de asemenea, un simbol potrivit pentru Iisus. Cu toate acestea, scriitorii creștini timpurii, cum ar fi Efrem Sirul, Origen și Clement din Alexandria, au criticat în mod deschis oamenii care au văzut perlele doar ca obiecte de bijuterii și au ratat adevărata lor semnificație creștină.

Bogăție, frumusețe și puritate spirituală: acestea au fost calitățile asociate ale perlelor atunci când La Peregrina – cel mai mare exemplar de perle cunoscut – a fost descoperit în Golful Panama la sfârșitul anilor 1500. Faptul că a fost trimis instantaneu regelui Filip al II-lea al Spaniei vorbește foarte mult despre geopolitica globală în perioada Renașterii și indică o altă asociație pe care perlele o posedă. Regalitatea.

Cuceririle Spaniei și colonizarea unor părți ale Lumii Noi au început cu descoperirile lui Columb la sfârșitul anilor 1400. De fapt, prima descoperire semnificativă pe care a făcut-o în aceste noi ținuturi a fost o colecție impresionantă de perle. Făcând ecou motivației romanilor de a se extinde în Marea Britanie, spaniolii au fost încurajați să se angajeze într-o colonizare completă, deoarece America era aparent o comoară de perle. Deci, atunci când vedeți un portret al unui roman purtând perle – la fel ca atunci când vedeți La Peregrina în mai multe portrete ale familiei regale spaniole care o dețineau – nu înseamnă doar frumusețe sau puritate. Ele simbolizează, de asemenea, coloniile exotice, care fac bani și puterea nemăsurată dobândită prin imperialism.

Un exemplu în acest sens este un portret al reginei spaniole, Margareta Austriei (soția lui Filip al III-lea), realizat de Juan Pantoja de la Cruz, unde La Peregrina este la gâtul reginei. Este similar cu un portret ecvestru ulterior realizat de Velázquez al reginei Elisabeta a Franței (soția lui Filip al IV-lea), unde perla stă în mijlocul unei mări de monograme dinastice și simboluri pe țesătura care împodobește sitterul. La Peregrina fusese făcută o bijuterie a coroanei spaniole, deci era și un simbol al descendenței regale. Este menționată ca o posesie prețuită a coroanei spaniole în diferite memorii ale secolului al XVII-lea, inclusiv ducele francez de Saint-Simon și mademoiselle de Montpensier, care au înregistrat pe regele Filip al IV-lea al Spaniei purtând-o cu eleganță la pălărie la nunta sa fiica Maria Tereza a Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea al Franței.

Obiectele prețioase, precum La Peregrina, au o mare încărcătură, simbolizând opulența și virtutea femeilor prezentate în aceste portrete.

În portretele lui Cruz, Velázquez și Rubens, toate femeile arată destul de rigide, formale și inexpresive. Acest lucru se datorează limitărilor care au fost puse în aplicare pentru portretele regale în curtea spaniolă – sitterul a trebuit să se limiteze la un repertoriu restrâns de ipostaze și nu a fost permis niciun zâmbet.

Câteva alte perle considerabile au fost trimise în lumea veche, inclusiv una intitulată în mod confuz La Pelegrina, care are o formă similară cu La Peregrina și care era deținută inițial de monarhia spaniolă. O altă perlă cu o formă similară de picătură ca La Peregrina a fost deținută de Mary Tudor la mijlocul anilor 1500. Un portret al ei din 1554, pictat de Hans Eworth, care arată perla în mod ostentativ, a fost deținut de Elizabeth Taylor și Richard Burton atunci când se credea că înfățișează La Peregrina.

Cea mai faimoasă perlă din istoria artei este, fără îndoială, cea purtată în Vermeer’s Girl With a Pearl Earring (1665), care are, aproximativ, aceleași dimensiuni ca La Peregrina. Cu toate acestea, era imposibil ca sărmanul Vermeer să fi putut avea acces la o perlă chiar și mult mai mică. Prin urmare, a lui trebuie să fie fost în întregime imaginară, fie o perlă falsă din sticlă lăcuită. Vermeer a inclus perle într-o mare cantitate în picturile sale, de obicei ca semn al bogăției și statutului, dar ocazional a existat un subtext religios, cum ar fi Allegoria credinței sale catolice (1670), unde perlele sunt o referință la puritatea sfântă – un subiect drag inimii artistului, care era catolic într-o țară covârșitor de protestantă.

Adevărata La Peregrina a rămas în posesia familiei regale spaniole până la începutul anilor 1800. În 1808 Napoleon a invadat țara și l-a pus pe tron ​​pe fratele său, Joseph Bonaparte. Când francezii au fost alungați din Spania în anul 1813, Iosif a adus perla înapoi cu el în Franța și i-a dat-o cumnatei sale Hortense de Beauharnais. A fost apoi moștenită de fiul ei Charles Louis Napoleon Bonaparte, viitorul Napoleon al III-lea, președinte și împărat al Franței la mijlocul anilor 1800.

Când Napoleon al III-lea a avut nevoie de bani lichizi, a vândut perla englezului James Hamilton, Duce de Abercorn. Soția lui Hamilton, Louisa, ar fi suferit aceeași panică ca Elizabeth Taylor, pierzând-o pe La Peregrina de mai multe ori, inclusiv o dată între pernele de pe o canapea din Palatul Buckingham. A rămas în posesia ducilor de Abercorn până când a fost cumpărat la o licitație, cu 37.000 de dolari de Richard Burton în anul 1969.

După ce a preluat-o din gura pekinezului ei, a devenit una dintre cele mai apreciate posesiuni ale Elizabeth Taylor. Liz Taylor a comandat la Cartier un colier de perle, diamante și rubine, cu La Peregrina ca pandantiv. Absolut extrordinar! La Peregrina urma să fie din nou imortalizată în cultura vizuală, apărând în jurul gâtului lui Taylor în diferite fotografii și filme celebre, inclusiv Anne of the Thousand Days (1969), fotografia din titlu. În decembrie 2011, după moartea lui Liz Taylor, colierul cu La Peregrina a fost vândut la licitație pentru 11,8 milioane de dolari (8,4 milioane de lire sterline) unui cumpărător anonim.

În medie, doar o stridie din 10.000 va produce o perlă de valoare moderată, cu multă durere. Șansele de a produce una la scara și impecabilitatea La Peregrina sunt incalculabile. Numele ei înseamnă „Rătăcitoarea” și odiseea acestei minuni a naturii, de la stridiile din Golful Panama prin mâinile unora dintre cei mai prestigioși indivizi din istoria lumii, este o amintire a ceea ce au însemnat perlele pentru diferiți oameni de-a lungul timpului. Perlele nu sunt doar un ornament; ne vorbesc și despre imperialism, putere, bogăție, puritate spirituală și înțelegerea noastră despre frumusețea supremă. Dar și despre durere și sacrificiu.

Acum o să mă duc să văd un film cu John Wayne, ”ducele”, astăzi îl pomenim. O să văd un western, ce simplu, infantil de simplu, erau lucrurile pe atunci. Pac, şi gata! Şi dacă era mai greu, venea cavaleria federală, întotdeauna de la stânga la dreapta! Sau, mai bine un film de război, cu submarine, “Operation Pacific” sau o comedie ”Operation Petticoat”. Şi Ronald Reagan are un film foarte bun cu submarine, “Hellcats of the Navy”. Văd eu ce văd, dar neapărat un film alb-negru. Merge cu vinilurile şi casetele audio, la care am revenit. Da, lucrurile s-au complicat și degenerat în momentul în care valorile tradiţionale mic burgheze au fost călcate în picioare. Şi înlocuite, cu ce? Bună întrebare, tare aş vrea să ştiu…

Era să uit, vă rog să citiți articolul ”Monseniorul Viganò: Dictatura Sanitară a OMS face parte din „lovitura de stat globală” a Marii Resetări” semnat de maestrul Pătrușcă. Nu-mi explicam de unde manipularea cu variola maimuței cu fundul roșu, o boală cunoscută și care face vreo trei sute de decese, global și în fiecare an. Vi se pregătește ceva, dictatura OMS, guvernul mondial!

Trebuie să ne răspundem singuri la multe întrebări, talentul este cum formulezi întrebarea, până la urmă răspunsul chiar nu contează, pentru că lumea se schimbă, şi nu în bine, aşa că degeaba găsim răspunsuri, nimeni nu are nevoie de ele, tot ceea ce este important este că, automat, în această mecanică celestă nemiloasă, dar care ne dă speranţă, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 26 mai 2021

BERBEC Perioada îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la vreme, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul poate să fie normal! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Mai pe seară poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film, sau la un club sigur pentru ca urmează un rest de săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să evitiţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. Ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Mai pe seară poți să întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste, sau reprinderea unei legături mai vechi.

GEMENI Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie sau chiar o trădare. Trădare să fie, da’ să ştim şi noi! Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă! Nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Cobitul, la români, este o artă naţională!

RAC Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestei zi de joi – o mică criză existenţială – de identitate şi creştere. Trebuie să realizezi că şi mâîne este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregăti. Armonia si echilibrul Cosmosului şi aspectele complexe te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te, sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

LEU Te găseşti în postura plăcută nativilor zodiei să conducă şi să dea ordine, mai ales că este vorba de o petrecere. Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine, sau de rău. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Seara este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi turma de girafe cu aspiratoare să facă curat în locul tău!

FECIOARĂ Domeniile favorizate în această zi sunt cele ale familiei si relaţiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Atenţie mare la ce spuneţi şi mai ales cui spuneţi. Fecioarele şi flăcăii sunt mari amatori de adevăruri fundamentale dar nu prea au tact sau diplomatie. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Probabil una, sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti – sa nu fie un dar otrăvit, vreo cutie a Pandorei, un Cal Troian sau o tunică a centaurului Nessus. Ce de capcane din antichitate!

BALANŢĂ Cumpărăturile sunt fructoase, ori se dovedesc foarte plăcute. În această perioadă poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales dimineața, unde muncești. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din in, sau bumbac de calitate, evită porcăriile din plastic.

SCORPION Astăzi poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. Probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent. În altă ordine de idei, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

SĂGETĂTOR Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. Ziua poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Mai pe seară poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de cei dragi, de familie și prieteni.

CAPRICORN Perioada îţi este favorabilă. Sezonul când călduros, când rece, capricios, dar umed, face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Semnul de pământ al Capricornului „rodeşte” când este cald şi umed, chiar dacă nativului nu îi face mare plăcere şi mormăie tot timpul. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn. Pentru o mica parte din Capricorni seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

VĂRSĂTOR Ziua de 26 mai te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Vărsătorii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

PEŞTI Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur(ă). Atenție, informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ o zi fără probleme.