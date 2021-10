HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Omul care aduce ploaia și credința în minune

Pe 7 octombrie s-au născut Heinrich Himmler, Niels Bohr, Ulrike Meinhof, Vladimir Vladimirovici Putin, Diana Lupescu, Luminiţa Anghel, Iosif Petschowski, Alexandru Jebeleanu, Eusebiu Camilar.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Serghie, Vah, Iulian, Chesarie şi Polihronie. Nimic în „Kalendar”.

Îmi place spectacolul! De calitate, decent, care îmi provoacă emoție, plăcere artistică şi îmi sporeşte cultura. În adolescenţă şi în prima tinereţe, când îşi face omul caracterul, eram nelipsit de la teatru, cinema, operetă, operă! Teatrul mi-a plăcut în mod deosebită, am avut şi am prieteni actori, după modelul părinţilor mei. Tata a fost prieten bun cu Liviu Ciulei şi cu Lazăr Vrabie, cu care a fost coleg de şcoală. Cei doi erau nelipsiţi de la noi acasă cât timp am locuit pe Popa Petre, în centru.

Primul spectacol pe care l-a regizat Liviu Ciulei a fost superba piesă a lui Richard Nash, „Omul care aduce ploaia”. Se întâmpla în anul 1957.

Apoi am văzut filmul cu Burt Lancaster şi Katharine Hepburn. Au mai fost şi alte filme, alte ecranizări ale piesei de teatru, dar parcă le lipseşte ceva.

Apoi călătorind și împărțind total cu soția mea pasiunea pentru spectacol, până la urmă, am găsit în Biblioteca Congresului documente care atestă că omul care aduce ploaia a existat cu adevărat!

Charles Mallory Hatfield nu a fost invenţia vreunui autor dramatic: el s-a născut la sfîrşitul secolului XIX în statul Kansas, S.U.A. si pînă prin 1910 a fost vînzător de maşini de cusut. Apoi, ca orice american care se respectă, a avut o idee. Cum să producă ploaia !

Observase, că, întotdeauna, după marile bătălii apar furtuni întovărăşite de ploi abundente. Hatfield era de părere că fumul produs de praful de puşca era cauza care înclina balanţa naturii. De altfel, şi vrăjitorii pieilor roşii, cînd chemau ploaia, pe lînga dansurile şi cîntecele folclorice respective, aveau la îndemana un foc de tabară enorm, în care aruncau din cînd în cînd substanţe magice, în general producătoare de fum.

Mulţi ani al rînd, Hatfield şi-a experimentat metoda şi a perfecţionat-o la ferma tatălui sau din Kansas. La început, fumul gros şi rău mirositor care se ridica spre cer, dintr-un fel de turnuri înalte de lemn, nu făcea decît să sperie animalele de la fermă. „Omul care aduce ploaia” a schimbat de mai multe ori formula substanţei pe care o ardea şi, la un moment dat, primele rezultate au început să se arate: mai întîi cîteva picături de ploaie, apoi averse, ba uneori, chiar ploi torenţiale.

Faima lui Hatfield începe să se răspîndească: ferma lui din Kansas era deosebit de prosperă, deoarece nu-i lipsea niciodată… ploaia !

Charles Hatfield miroase imediat afacerea. De exemplu, mai mulţi fermieri din San Joaquin îl solicită pe Hatfield să pună capăt secetei care domnea de mai bine de un an in valea lor. Charles işi ridică ciudatele turnuri, dar încheie şi un contract în toată regula. În acel an fermierii, foarte mulţumiţi de ploile „la comandă”, îi plătesc lui Hatfield 10.000 de dolari, reînoind comanda în fiecare an.

Devenit „profesionist”, Charles Hatfield doreşte să demonstreze întregii Americi valabilitatea metodei sale prin care aduce ploaia. Işi ofera serviciile oraşului San Diego, care suferea de o secetă cumplită, de mai mult de doi ani. Sistemul de alimentare cu apa al oraşului era compus în principal din lacul arificial Morena, la acea dată, complet golit. Apa potabilă se aducea in oraş de la mari distanţe, cu eforturi greu de închipuit. În ianuarie 1916, Consiliul municipal al oraşului San Diego voteaza angajarea lui Hatfield ca să aducă ploaia. Contractul încheiat stipula ca suma platită sa fie de 50.000 de dolari, o avere în acele timpuri, dacă Hatfield va fi în stare să umple lacul Morena, fapt ce nu se întîmplase niciodată în istoria oraşului.

Hatfield îşi respectă contractul, ridică nişte turnuri de lemn mai înalte ca niciodată şi arde o cantitate dublă din substanţa fumigenă care aducea ploaia. Şi începe să plouă. Şi plouă… şi plouă, cu băşici! Numai că după trei zile de ploaie torenţială, mai multe case sunt avariate, pistele de curse de la Tia Juana sunt inundate, iar lacurile artificiale din amonte de Morena sunt umplute, apa trecand peste coronamentul barajului de pămant. O viitura se repede la vale, distrugând totul în cale şi omorînd pe loc câteva persoane.

După ce lucrurile se mai potolesc, Hatfield se înfăţişeaza primarului cerîndu-i achitarea obligaţiilor asumate. Nu-şi va primi, însa, banii. Motivul: pagubele produse de ploile lui artificiale s-au ridicat la mai multe milioane de dolari!

Se spune că Hatfield, dezamăgit de nerecunoştinţa lumii, s-a retras la ferma lui din Kansas unde a mai bricolat vesel cîteva idei , dar pe care nu le-a facut publice – probabil că lumea ar fi arătat altfel acum!

Charles Mallory Hatfield a încetat din viaţă în anul 1958, fericit că oamenii de ştiinţă, care pînă mai ieri îl combăteau, i-au aprobat principiul de producere a ploilor arificiale prin producerea de “microcentre de condensare a vaporilor de apă”.

Ştiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, rachetele acelea vesele care aruncă pe cer prafuri, săruri de argint. Şi după aceea plouă… din senin!

Am reluat tema omului care aduce ploaia, pentru că în peisajul nostru național, sau mondial, lipsește omul providențial, cel care aduce soluția. John Lennon a numit Instant Karma, eu parcă aș spune Instant Jesus.

Acum ce să zic, poate că dacă Iisus s-ar Reîntorce, probabil că nimeni nu L-ar recunoaște, striviți și terorizați de distopia sanitară și de atâtea lucruri artificiale și fără importanță, de lipsa de credință în minune. Poate chiar a Revenit, este printre noi, cine știe?

Până la urmă o să aflăm, sau nu, ceea ce este sigur este că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 7 octombrie 2021

BERBEC Dimineaţa e favorabilă pentru rezolvarea cu succes a problemelor de carieră şi/sau financiare. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi o rezolvare parţială, în a doua parte a zilei.Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Păstrează prieteniile de afaceri strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret! Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă!

TAUR O zi de marţi ceva mai liniştită. Concentrează-te pe problemele urgente, poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate sau dificile. Domeniul sentimental este bine aspectat. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera.

GEMENI Înainte să judeci aspru pe cineva din jurul tău, vezi ce motive a avut! Poate chiar tu ai determinat atitudinea respectivă. Lucrurile nu sunt deloc simple, nici nu sunt ceea ce par a fi! În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate. Ceea ce te bucură şi îţi face cinste! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale.

RAC Puţin umor nu strică, când singura certitudine e lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti în spaţiu, în impoderabilitate! „Houston, avem o problemă!” Tu ai mai multe! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi, este pentru îmbrăcăminte.

LEU Ţi-ai pierdut credinţa! Cea mai preţioasă pentru un Leu, în forţele proprii, în capacitatea ta de lider! Ai nevoie de o schimbare şi nu e vorba doar de unele idei, ci de ceva mai profund! Nu mai amâna! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

FECIOARĂ Conjunctura astrală dă semne, ca să tragi concluzia că de azi lucrurile încep sa meargă spre bine, la serviciu, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia aceasta benefică! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

BALANŢĂ Domeniul practic, material, îţi prilejuieşte unele succese, astăzi. Dar, ai sentimentul că ţi se minimalizează eforturile, că eşti tratat cu invidie. Probabil aşa este, dar nu reacţiona, încă! Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Pe seară trebuie să respecţi nişte reguli, nişte convenţii sociale, nu fă figură lungă, este spre binele tău şi imaginea ta bună.

SCORPION Astăzi poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, asta în prima parte a zilei. Este ziua, cu Mercur încă retrograd, în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare! Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Ştii că eşti valoros şi că lumea nu te apreciază, este suficient – toate geniile au fost neînţelese, nu?

SĂGETĂTOR Încerci să dai dovadă de diplomaţie. Adică să te serveşti, politicos şi calm, doar de cuvinte! Cu o conjunctură complexă şi dificilă trebuie să ai şi răbdare şi noroc ca să ai succes! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde activezi. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

CAPRICORN Politica struţului nu e eficientă, totuşi, nu prea lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar, poţi să le verifici cu multă discreţie! Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile şi deceptiile.

VĂRSĂTOR Primeşti o veste care îţi dă curaj! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii excepţionale. Leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte! Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur… asta pentru siguranţa proprie, cel mai important lucru pentru tine! Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia.

PEŞTI O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Ai de luat o decizie, mai complicată. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!