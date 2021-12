HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Considerente despre anul 2022.

31 decembrie

Pe 31 decembrie s-au născut Henri Matisse, Anthony Hopkins, Donna Summer, Ben Kinsley, Val Kilmer, Enea Hodoş, Ilarie Voronca, Mihai Dascăl, Miliţa Petraşcu, Nell Cobar.

Nimic important în calendar, doar Sfinţii Hermes şi Melania Romana. Nimic, nimic în „Kalendar” dacii, în perioada aceasta, aveau alte treburi, poate diplomatice, poate se aprovizionau, nu sărbătoreau.

Poate nu este rău să citiți, sau să recitiți https://evz.ro/revelion-tessaractul-amintirilor-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

După cum v-am promis încep cu cu un extras din lucrarea mea „Anul 2022 – Anul Tigrului ud și al sfârșitului pandemiei!” Este în două variante, amândouă primite foarte bine pe DOA și aprobate 100%.

Anul 2022 are 365 de zile, începe și se sfârșește într-o zi de sâmbătă. Are doar o lună care începe duminica și deci, vineri, 13, luna mai. Al 2022-lea an de la Nașterea Domnului și al 7530-lea an de la Facerea Lumii, pentru cei 2,15 miliarde de creștini din lume.

2022 este un an dinamic, brutal chiar, cu multe surprize. În niciun caz nu este anul dragostei. Un an care începe cu Venus retrograd nu poate să fie un an al dragostei, ba din contră. Se poate să fie anul începerii unui conflict mondial.

România, ţară veche şi frumoasă… multe sunt istoriile şi profeţiile făcute asupra ei. Dacia Felix, Grădina Maicii Domnului, Ţara Lupului Şchiop, dar sunt multe denumirile ce se găsesc în gromovnice scrise în slavonă şi cuprinse cu învelitori de piele de capră, cu închizători de argint. M-am aplecat mulţi ani asupra istoriilor neştiute, am umblat în cincizecişipatru de ţări şi peste tot am găsit, ca prin farmec, istorii despre Ţară. Să vă povestesc numai două dintre ele, pentru că nimeni nu mi-a spus să ţin secretul:

Ei bine, această teorie poate fi foarte veche, nimic nu este nou, dar îmi asum dreptul de proprietate intelectuală. Se pare că toate popoarele care s-au format în regiuni seismice au ceva special. Energia permanentă telurică, vibraţiile permanente cu parametrii specifici, pentru că zonele seismice precum cele din zona Vrancei au o activitate permanentă, ei bine, acestă energie se comunică, influenţează într-un fel caracterul şi destinul poporului respectiv. Poate chiar la nivelul informaţiei genetice… Japonezii sunt cel mai bun exemplu. Cât despre români este evident caracterul lor special, folclorul profund, cum profundă, de mare adâncime este şi activitatea seismică. „Apele line, sunt adânci„, spune un proverb de pe la noi!

A doua istorie se referă la o profeţie veche, foarte veche, ştiută de marele occultist Cornelius Agrippa şi aflată în grimoarul, cel vechi şi acum ascuns, „Marele Albert”: „Un popor vechi european şi un popor venit din Asia vor face în centrul Europei o alianţă de care se va teme Europa o mie de ani!” Evident, poporul venit din Asia sunt ungurii. Profeţia era ştiută de austrieci şi germani. Au încercat alianţa cu ungurii. Nu a ţinut, întotdeauna s-a terminat printr-un dezastru, pentru că inclusiv triburile germanice veniseră târziu în Europa, nu erau europeni vechi. Dar cine sunt europeni vechi în „mijlocul Europei”? Doar daco-romanii aflaţi exact în centrul geografic al Europei. Aşa o să înţelegeţi eterna dezbinare produsă în istorie de către cei puternici, de imperiile vremelnice, dezbinări între unguri şi români, de toate uneltirile ca să dezbine popoarele, să provoace tensiuni etnice artificiale, să preîntâmpine, să facă imposibilă o alianţă a celor două popoare, ţări, națiuni. Politicienii din cele două ţări ar trebui să studieze ceva mai mult această posibilă alianţă, nu ca să tremure Europa de frica noastră, dar cu siguranţă cele două popoare pot să prospere, să aibă o forţă economică şi politică sporită dacă conlucrează, sigur, în cadrul, împreună sau… împotriva UE! Cei doi lupi, lupul de pustă Forkaş şi Lupul Şchiop nu sunt lăsaţi de cei mari şi puternici să alerge împreună spre libertate şi bunăstare!

Este evident că în ultimii 32 de ani, în România s-au schimbat multe lucruri în bine. Dar nu suficient şi „binele” s-a revărsat numai peste câteva procente din populaţie. În anul 2022 procentul de 41,6% din populaţie care trăieşte, conform normelor europene, sub pragul de sărăcie va creşte, cum vor creşte şi miliardele aflate în stăpânirea a doar câtorva persoane.

Dar totuşi, cu tot respectul, România rămâne o colonie, cu un grad limitat de suveranitate, în care cercurile străine fac cam tot ce vor, politic, economic, cultural. Dacă nu sunteţi convinşi de acest lucru vă rog să consultaţi orice manual de politologie de la Harvard, de exemplu cursul lui Robert McNamara: „o colonie este un stat care are baze militare străine pe teritoriu pentru care nu primeşte chirie!”. Şi care nu mai produce mare lucru, ci importă masiv! Şi care are cea mai bună parte a forței de muncă în străinătate.

România a fost asimilată grupului ţărilor care a pierdut Războiul Rece. Dacă mai de mult am aflat că după al Doilea Război Mondial, România era o colonie cu 90% influenţă sovietică şi 10% influenţă occidentală, acum este aproape clar că cifrele s-au inversat. Dar probabil că nu a mai fost folosit un şerveţel de la masa celor mari şi tari, ci o bucăţică de hârtie igenică, reciclată, ”politic corect”!

Suveranitatea se limitează la mâncătoria politică internă, care nu supără pe nimeni, ba arată cât de primitivi suntem! Acest lucru se răsfrânge şi asupra locuitorilor care sunt priviţi peste tot în lume ca oameni de categoria a doua, rudimentari, vulgari, ieftini şi producători de necazuri. Cel puţin aşa suntem convinşi de presa multimedia, în totalitate în mâinile străinilor. Oare aşa să fie?

Vedeţi, acum cuceritorii nu mai vin în România călare pe tancuri nenumărate cum au făcut sovieticii. Acum vin cu zâmbetul pe buze, promiţîndu-ţi un trai mai bun, civilizaţie şi cultură. ”Dezvoltare durabilă și rezilientă”. Îţi bagă în cap ca în „Inception” ideile lor, te fac să ştii numai ce vor ei. Apoi ocupă ţara. Nu cu 40 de divizii, ci cu câteva sute de malluri și 40 de bănci, care au luat „prizonieri” trei milioane de români, apoi trimit la muncă în ţările lor alte cinci milioane de români, nu cu forţa, ci omorând economia, industria şi agricultura în România. Ba cei care părăsesc România, făcând un dublu deserviciu, sunt fericiţi că au obţinut un loc de muncă, oricare, la stăpâni! Ce folos că trimit ceva bani acasă, puţinii bani nu compensează nici pe departe lipsa lor din ţară, lipsă care produce mari neajunsuri atât familiilor lor risipite, cu copii lăsaţi de izbeliște şi bătrâni fără ajutor dar şi în general României, sistemului asta ticăloşit.

Să vă dau un exemplu. Personal, că ştiu mai bine problemele mele. Nu-mi este ruşine de viaţa mea, am făcut ceva, am construit, am călătorit mult, am condus firme importante, am învăţat pe alţii. La un moment dat un grup de studenţi şi prieteni de ai lor s-au apropiat mai mult de mine, doreau să afle mai mult. Apoi am plecat trei ani în Asia. Când m-am întors şaisprezece din grup plecaseră în străinătate la lucru. Medici, ingineri, arhitecţi, economişti… Acestor oameni, când erau copii şi adolescenţi le-am plătit din salariul meu şcoala şi asistenţa medicală gratuită pentru ei, dar plătită de mine, vaccinurile care i-au păzit de poliomelită şi alte boli, manualele gratuite, laboratoarele, școlile, taberele şcolare, examenele şi studiile gratuite la univeritate. După cum am plătit pensiile celor care munciseră şi cotizaseră înaintea mea. Acum, era rândul lor, a generaţiei următoare, să mă susţină, cu taxele şi impozitele lor. Asta înseamnă ”republică socială” cum este scris în Constituție. Dar ei au dezertat, sau, mai curând, au fost dezrădăcinaţi de sistem, susţin pe alţii prin taxele şi consumul lor de acolo, pe străini, în ţările de adopţie, faţă de care nu au nicio obligaţie morală şi contractuală, până la urmă! Multiplicaţi exemplul cu câteva milioane şi veţi găsi adevăratele probleme ale României.

În media se vorbeşte o limbă străină, unde eşti Pruteanule, Doamne ce pierdere, pentru că nimeni nu ţi-a luat locul, muzica este plină de ritmuri africane primitive vulgare şi de texte suburbane, ofensatoare. Unde este melodia, muzica europeană, unde este pacea sufletească, dorinţa de a trăi bine şi frumos?

Poate fi mai rău în România? Sigur că se poate! Dar 2022 va fi un an ceva mai bun pentru România, decât de obicei. Toţi anii Tigrului de Apă au fost ani acceptabili în istoria României. 1962, 1902, 1842… Pentru omul de rând va fi un an banal, cu care trebuie să se fi obişnuit până acum. Vor fi convulsiuni sociale, declanşate de te miri ce, sau de nesiguranţa locului de muncă, de micimea slariului, de rigorile distopiei sanitare, evenimente emoţionale provocate dar fără niciun efect. Vor fi scandaluri politice şi economice, dezvăluiri şi retractări. Altfel, cetăţeanul de rând s-ar plictisi îngrozitor… şi poate că ar începe să gândească, sigur, dacă ar avea neuronul la el! Există o maşină destul de bine pusă la punct, care merge în virtutea inerţiei, un reziduu din timpul dictaturilor, o maşină infernală, presa, care aparţine în totalitate laboratoarelor politice străine, presa multimedia care face agenda cetăţeanului. Va înceta pandemia sanitară.

Anul 2022 este un an electoral, pentru zece țări din lumea largă. Atrage atenția Franța, dar nu prea îmi fac griji pentru Macron, poate obține ușor încă un mandat, dacă nu face valuri și stă cuminte. Nu are contracandidați!

Iarna 2021-2022 va fi obişnuită, o adevărată iarnă temperat-continentală, lungă, rece, dar cu greul iernii 15 ianuarie – 5 martie. Precipitaţii vor fi, dar vor fi haotice tot anul. Caracteristic regimului meteorologic va fi haosul şi de multe ori prognozele meteo nu se vor adeveri. Vara va începe brusc şi va fi când uscată, secetoasă, când excesiv de ploioasă şi va produce inundaţii. În unele locuri, mari! Recolta va fi realtiv bună. Totuşi, trebuie semănat după cărțile vechi care arătau concordanţa dintre stadiile vegetaţiei şi fazele lunii. Este tot ce putem face în faţa unei naturi ostile dezlănţuite. Dar şi ticăloşia omului este mare.

Îmbogăţiţii peste măsură au tăiat cu nemiluita pădurea reducând coeficientul de împădurire de la un confortabil 33% din suprafaţa ţării în 1989, la un nesatisfăcător 21,14% în 2021. Din această cauză, România este la începutul unui proces de schimbare a climei locale la care contribuie şi distrugerea sistemelor de irigaţie şi încetarea investiţiilor în hidroenergetică şi îmbunătăţiri funciare.

Inflaţia va fi în 2022 mult mai mare decât se aştepta, stelele arată că în loc să să întărească leul şi economia, anul 2022 va fi un mic dezastru economic şi financiar consumat la foc mic şi aceasta şi din cauza faptului că nu se crează locuri de muncă ci milioane şi milioane de români devin „asistaţi sociali”, de fapt clienţi ai sistemului, ai unui partid, sau al altuia.

România este la cheremul instituţiilor mondiale de credit care au falimentat mai multe ţări. Expertiza acestor călăi financiari se rezumă la cum a îndatora şi subjuga pe un anumit termen o ţară, care să devină cotizantă de mari sume de bani, dobânzi, comisione, cheltuieli de administrare, consultanţă financiară etc etc. Adică să asigure bunăstarea lor pe un termen oarecare! Apoi, după ce falimenteză ţara respectivă, ei, sau clienţii lor o pot cumpăra la bucată, la preţ redus! Plata integrală şi înainte de termen a datoriei este considerată o declaraţie de război şi respectivul rege, preşedinte, împărat, trebuie asasinat de urgenţă, iar ţara ocupată! Avem la îndemână, sub nasul nostru, un exemplu, nu?

România este bolnavă grav, nu de covideală. Boala se numeşte „politicianism”! Totul este politică. Dar banii făcuţi prin politică sunt murdari, doar munca, munca clasei de mijloc aduce bani cinstiţi şi creştere durabilă. Clasă de mijloc care în România nu prea există pentru că este strivită de interesele politice, de taxe şi impozite exorbitante, adică de cei care vă fură pe mine şi pe voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Am vrut, în cei zece ani care au trecut, să vă dau informaţii deosebite, să încerc să vă descriu cum arată o lume normală, v-am povestit multe să vă conving că naţionalismul, patriotismul, folclorul vă bagă bani în buzunar, sau măcar nu sunteţi furaţi. Viaţa nu este simplă… Am dorit să o fac mai uşoară pentru domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Să dea Domnul să aveţi un an 2022 aşa cum cred eu că va fi, adică bun, cu sănătate, bucurie şi bunăstare!

Şi iată, acum vă spun formula de încheiere care o folosesc odată la 365 sau 366 de zile: mâine este, în definitiv… un alt an!

HOROSCOP 31 decembrie 2021

BERBEC Sunt indicate activităţile obişnuite pentru ultima zi a anului. Horoscopul foarte complex justifica opinia să te distrezi la noapte cât poţi, pentru că 2022 poate fi un an hotărâtor pentru tine! Ai pus la cale felurite surprize pentru cei dragi si abia astepti sa le vezi reactiile in noaptea de Revelion. Bucuria lor este si bucuria ta, pe care o meriti. O zi splendida pentru tine. Te simti usor si fericit fara sa stii de ce. Poate mirosul de bunatati şi forfota de sarbatoare sunt de vina.

TAUR O zi densă şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Încearca sa te înconjori de oameni de calitate la Revelion, diseară, şi apoi în tot anul 2022 poţi reuşi în ceea ce îţi propui! Iti pare bine ca aerul miroase a bomboane colorate şi a ciocolata fierbinte. Pana seara pui totul la punct si masa e fastuoasa, cu lumânari ! Cine te iubește ştie că adori sărbatorile şi, mai ales, pregatirea Revelionului cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc și de pace! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

GEMENI La treabă! Mai ai mici lucruri, amănunte de aranjat, pentru noaptea Anului Nou. Revelionul este un reper, convenţional, pentru o nouă etapă în viaţa ta. Anul Nou nu poţi să-l amâni! O zi minunata pentru tine. Te-ai pregatit sa fii liniştit şi să primeşti prin toti porii sărbătoarea sfârşitului de an. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te poate ajuta. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Cadoul de Revelion care îţi place să-l primeşti, sau să-l dăruieşte, este o carte bună!

RAC Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor. Neapărat, şampanie! Vine Revelionul, iar configuratia Cosmosului este blânda pentru tine. Lasa ambiţiile si vanitatea de o parte si bucura-te de seninatatea sarbatorii. Totul este curat in jurul tau şi pregatit pana la ultimul detaliu. Ai asortat lumanarile, servetele. Aştepti prietenii. Bucura-te! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura şi pentru petreceri spumoase.

LEU O perioadă bună. Dar nu pleca nicăieri, drumurile sunt periculoase! 2021 a fost un an bun pentru tine, sau aproape bun. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2022 poate fi un an şi mai bun! Iubeşti zilele acestea în care toată lumea se gandeşte, sau ar trebui să se gândeasca la cele sfinte. Ca o pauza necesara in lacomia globalizata şi în criza sanitară programată. Eşti vesel şi detaşat de toate, ca şi când sarbatoarea Anului Nou trebuie ţinuta adânc în suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos.

FECIOARĂ În ultima zi a anului domeniul sentimental este favorizat. Mai ai mici detalii de aranjat pentru Revelion. In clipa Noului An să fii împreună cu cei pe care îi iubeşti, ca să aveţi noroc! Aştepti ca un copil alte daruri, dupa cele primite de la Cei Trei Magi si iti creezi singur legenda de care ai atata nevoie. Este frumos si de asta data, de Revelion! Esti draguţ şi vesel cu cei din jur, pentru ca spaţiul tau de visare se confunda cu cantecele de sfârşit de an. Primesti vesti bune despre o călătorie. După o periodă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun, în așteptarea petrecerii.

BALANŢĂ Crezi că eforturile tale din 2021 vor rodii in 2022. De Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Mirosul cozonacilor este acoperit doar de miresmele îmbietoare ale sarmalelor. Cu toate ca nu ai realiza ceea ce ti-ai propus, te simti bine! Esti multumit de cadourile pregatite, cu sufletul plin de multe amintiri înduioşătoare. Spiritul bucuriei te ajută să pregăteşti un Nou An fabulos. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi.

SCORPION Surprizele se ţin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele plăcute. Astăzi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde plăcut! Revelionul, indică stelele, cu familia şi prietenii! Revelionul nu te lasa indiferent, pentru ca simti ca numai impreuna cu cei pe care ii iubesti poti sa te simti intr-adevar bine! Generozitatea ta este intrecuta doar de visurile tale, dar te simti excelent cand pregăteşti daruri si anticipezi bucuria celorlalti. Conjunctura de Revelion şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile nu sunt sub un semn fast, stai acasă şi înţelept te vei numi!

SĂGETĂTOR Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Anul se termină într-o jenă financiară, dar este o problemă generală a tuturor zodiilor. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva! Ştii sa faci cadouri ca nimeni altul, surprinzand pe cei din jur. Esti darnic, desi multa lume nu intelege de ce cheltuieşti toţi banii pentru pregătirea Revelionului! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, sigur în 2022! O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

CAPRICORN Ultima zi a anului are o conjunctură favorabilă! Dar trebuie o curăţenie dramatică! Urmează să faci un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Eşti prins în vârtejul celor care ştiu să organizeze petreceri. Vor sa te ia cu ei la munte, dar nu ai chef de zapadă problematică, frig şi drumuri blocate de nesimţirea celor din trafic. Schimbări în bine, mai bine stai acsă, ca să faci parte din schimbare! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii din vârsta a treia este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte reumatismele la genuchi. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate în noaptea Anului Nou!

VĂRSĂTOR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. De Revelion, aspecte planetare favorabile. Cei din anturajul tau recunosc ca ai dreptate si iţi accepta programul de noaptea Anului Nou. Ultima zi a anului 2021 avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a agresivităţii. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Una dintre cele mai bune zile ale anului. Altă zi mai bună nu poţi să mai ai, la noapte 2021 se termină! Urmează-ţi programul de Revelion şi evită activităţile care nu sunt absolut necesare! Împartașeste-te din magia Anului Nou şi dă curs Spiritului bun si generos. Imapaca-te cu toti, daruieste-i pe cei oropsiti de soarta ! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevărata chemare în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Un obiect de artă sau o icoană sunt cadourile pentru zodia Peştilor, de Revelion.