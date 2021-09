HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Atenție, Mercur retrograd! Amintiri despre o țară care numai există  

Pe 27 septembrie s-au născut Samuel Adams, Louis Botha, Ştefan Bathory, Sir Martin Ryle, Lhasa de Sela, Meat Loaf, Avril Lavigne, Alexandru Ciucurencu, Dumitru Prunariu, Al. Papiu-Ilarian, Grigore Hagiu, Simona Halep.

Pe 27 septembrie, în calendarul creştin ortodox, sunt Sfinţii: Antim Ivireanul, Calistrat şi Epiharia. În “Kalendar” continuă Zilele Lupului, Berbecarii.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am făcut focul în sobă în sihăstrie și conform cu canonul meu, m-am apucat de curățenia de toamnă. Care, în mod obișnuit ține o lună, două, poate până la Crăciun. Nu datul cu aspiratorul, bătutul covoarelor, neapărat în ritm de ciuleandra, și spălatul geamurilor sunt importante, ci scuturatul de praf a carților, a discurilor, DVD-urilor și a multor obiecte mici, dar absolut necesare, care formează universul meu material, peisajul reconfortant, mesajul ”da, aici ești tu, ești în siguranță, poți să visezi cu ochii deschiși”. Apoi fiind prin spitale vreo două luni de zile, lucrurile s-au încurcat rău de tot în reședința mea din Prahova submontană. Rareori găsesc câte un lucru, de obicei ceea ce nu caut.

De ce durează așa de mult curățenia de toamnă? Păi nu durează mai mult decât curățenia de primăvară! Timpul curge altfel aici. Și dacă tot scutur de praf o carte (praful este cel mai mare dușman al cărților și al dispozitivelor electronice) atunci o și răsfoiec puțin. Ba, dacă nu mai știu despre ce este vorba, mă apuc să o mai citesc odată.

În weekend am curățat discurile. Plicurile lor, vinilurile sunt bine etanșate în plastic. Încă mai am discuri de patefon și pe undeva este și o cutie de ace. Patefonul, un ”His Master’s Voice”, cel cu cățelul, nu mai știu unde a dispărut. Poate este în magazie, împachetat de tata, Dumnezeu știe, cu siguranță.

Cu gândurile acestea, continuam să șterg praful de pe plicurile vinilurilor. Iată, un mexican! Nu, este un sârbo-croat, un iugoslav, pe nume Slavko Perovic. Îmbrăcat ca un mariachi cu chitara spaniolă pe umăr.

Prin anii 60’ muzica mexicană era la mare preț în Iugoslavia, ca și filmele, de altfel. De ce? Bună întrebare!

În anul 1948 mareșalul Iosip Broz Tito rupe alianța cu URSS. Da, rău de tot, gurile rele spun că tătuca Stalin a fost mai supărat decât atunci când i-a murit băiatul, în lagărul nemțesc. Slavii de sud începeau o viață nouă, cu un proiect economic, autogestiunea, unul politic, nealinierea și unul cultural, Yu-Mex. Nu puteau să importe filme și muzică din Occident sau de la americani, cultură decadentă capitalistă, și nici filmele de război rusești cu ”niemți pa ulița” nu se mai făcea să le difuzeze. O rupseseră cu rușii, vă amintiți, nu? Așa că Yu-Mex descrie un fenomen cultural și artistic fabulos: iugoslavii s-au regăsit în filmele și muzica mexicană.

Muzica mariachi se auzea în anii 60’ peste tot în Iugoslavia. Frumoasa muzică populară sârbă și muzica mexicană, ce combinație, la prima vedere ciudată. O combinație melodioasă dintre ritmurile și melodiile mexicane și lirica sârbo-croată. Cântăreții erau îmbrăcați în costume charro și aveau pe cap sombrero, țineau chitarele sus pe piept, tipic mariachi dar aveau nume… slave. Slavii de sud.

Iugoslavii importau filme mexicane pe bandă rulantă, pe atunci Mexicul producea mai mult de 80 de filme pe an. Filmele mexicane aveau două mari avantaje: erau ieftine, mult mai ieftine decât cele din Occident și aveau mereu ca temă Revoluția mexicană, cu trimitere câtre revoluția iugoslavilor.

Tema “Viva la Revolución” era mesajul perfect pe care Tito dorea să-l comunice țărilor din Balcani și, de ce nu, lumii întregi. A fost o decizie politică, dar succesul a fost colosal. Popoarele din Iugoslavia iubeau enorm muzica mariachi și filmele cu generali mexicani care făceau revoluții.

„Un Día de Vida” („Jedan dan Zivota”) în regia lui Emilio Fernández (El Indio) a fost marele succes al anilor 50’. Fiecare al doilea iugoslav a văzut acest film. Sau, unii l-au văzut de mai multe ori…

Generații întregi de iugoslavi au considerat acest film cel mai bun pe care l-au văzut. “Las Mañanitas”, populara temă mexicană este cântată, în film, în unul dintre momentele cheie, poate cel mai emoționant.

Cântecul a devenit extrem de popular în Iugoslavia, toată lumea îl cânta, sau îl fredona, pe stradă, la radio, pe terase, în restaurante etc

„Un Día de Vida” a fost distribuit în Iugoslavia în anul 1956, în timpul înăbușirii revoluției de la Budapesta. Nu cred că a fost întâmplător.

A fost ca un bulgăre de zăpadă care declanșează o avalanșă. În câțiva ani curentul Yu-Mex a ras tot de pe piață, muzica mariachi a devenit muzică sârbo-croată, a apărut și un stil nou vestimentar cu pantalonii largi jos, după modelul costumelor charro.

Slavko Perovici, al cărui vinil îl am în față, nu mai știu dacă trăiește. Pe net, cu numele acesta este un fotbalist. De ce or fi fotbaliștii așa de importanți, nu știu! Dar Slavko a declarat în anul 2015 cand a implinit 83 de ani:”Sunt foarte mândru pentru că am cântat muzica acea mexicană. Pentru mine a fost un reperoriu cel mai bun cu putință. Limba spaniolă sună așa de frumos, mai ales în cântec!”

Perovici nu știe limba spaniolă, dar asta nu l-a împiedicat să înregistreze nouă viniluri și să le vândă în milioane de exemplare, într-o țară care avea, pe atunci, 16 milioane de locuitori.

”Mexicanii și sârbo-croații sunt similari. Ca și noi, ei au temperament. Când râd, o fac din toată inima, râd tare, când plâng, este dureros, emoția este mare” a adăugat octogenarul sârb.

La început, mariachi iugoslavi cântau versiuni ale câtecelor mexicane. Încet-încet au început să producă propriile creații. Peste tot apăreau formații de mariachi. Trío Jovanovic, Dukic, Tomljanovic, Ansambel Magnifico, Trío Paloma și Trío Tividi s-au numărat printre cele mai populare, cu mare succes la public.

Îmi amintesc, cu emoție, de concertul Terezei Kesovija la București, care a avut în compoziție și muzică mariachi.

Sunt multe lucruri frumoase de amintit despre o țară care nu mai există. S-ar putea spune același lucru și despre România, o umbră a ceea ce a fost, acum o colonie, sursă de forță de muncă ieftină și fără drepturi și piață de desfacere a unor mărfuri scumpe și proaste.

Un important Prieten al Muzicii, este ceva mare în țara lui, președinte sau prim ministru a spus: ”Probabil că unul dintre motivele decadenței noastre actuale este muzica, care nu mai este melodioasă, nu mai are armonie, nu se poate fredona, este doar o muzică africană primitivă, de ritm, de percuție și atât, care se adresează instinctelor animalice.”

Dar, de astăzi și până pe 18 octombrie, Mercur este retrograd, în Balanță. Sunt nu mai puțin decât 6 (șase) planete retrograde: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton la care se adaugă și Mercur. Nu este bine, nu este bine, deloc! În ultimile decenii, de când importanța comunicării a crescut exponențial, rolul lui Mercur în viața cotidiană a devenit mai important. Este o perioadă negativă pentru zodiile Balanță, Gemeni și Fecioară. Mare atenție la comunicare, cumpărături și negocieri, de orice fel, orice zodie. Pavel Pavlovici Globa, spunea, pe DOA, că Mercur retrograd poate fi și un indiciu al unei înrăutățiri drastice a pandemiei și a luării de către state a unor măsuri dictatoriale. Nu trebuie să fii mare astrolog ca să constați ceea ce o să se întâmple cu pandemia, este previzibil!

După cum absolut previzibil este faptul că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 27 septembrie 2021

BERBEC Evită efortul, mai ales cel fizic! Nu te apuca să cari de la piață, sau să ridici dulapuri. Curățenia de toamnă poate să mai aștepte, poate ceri un ajutor specialiat, nu costă o avere! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR Nu te lăsa dus de nas de intrigi, bârfe! Însă, trebuie să realizezi ca e important, ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească „de bine” despre tine. Bine faci, bine găseşti! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperia astazi poate face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niște mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

GEMENI Ţi se pare că întâlneşti obstacole artificiale, capcane de fapt. Poate aşa este, dar prima reacţie este să vezi cui foloseşte. În afaceri, dar mai ales în dragoste, nimic nu e întâmplător! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Nu te implica în domeniul financiar. Nu te speti cu munca spre gloria altora! Un obicei prost este cauza lipsei tale de vitalitate. Probabil că este vorba de faptul că mănânci repede şi aiurea şi ai o atitudine dispreţuitoare faţă de stomac. Dacă nu ai tu grijă de tine, cine vrei să aibă?

RAC Astăzi ai o dispoziţie către vorbărie, să pierzi timpul şi să nu spui nimic. Din partea ta este o reacţie naturală de apărare, stai în defensivă şi vezi de unde bate vântul mai tare. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Ai răbdare şi încredere. În Dumnezeu şi în capacitatea ta de muncă. Până la urmă astăzi este o zi favorabilă şi viitorul este şi mai favorabil, aşa că ar fi culmea să ai un necaz pe aspecte bune. Dar, în lumea de azi, orice este posibil, din ce în ce mai multe domenii se comportă haotic, ca scăpate din Planul lui Dumnezeu.

LEU Ai un ghimpe în lăbuţă, adică o idee fixă, o obsesie! Şi nu te potoleşti până nu găseşti răspunsul la o întrebare. Dar nu ai timp de pierdut, este miercuri, ziua lui Mercur, zi de poast, densă şi obositoare. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu gimnastică, alergari prin parcuri şi multă… foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans, online, sigur că da.

FECIOARĂ După-amiază, vrei o oază de odihnă şi relaxare. Uită-te în agenda ta, nu pe Facebook, mai există oameni de calitate pe care să-i poți invita la un pahar de vorbă. Nu pierde timpul cu proștii! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie!

BALANŢĂ Dimineaţă foarte dinamică, cu multe discuții în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Ai energie, ești motivat și optimist, ți se pare că mai totul îţi este permis, eşti într-o formă de zile mari! Dar, încearcă să nu-i stânjenești pe cei din jurul tău, în această dezvoltare. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control.

SCORPION Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jur, mai ales cu cele dragi. Veşti bune, poate de departe, de la prieteni sau rude. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SĂGETĂTOR O zi de luni ceva mai complicată, complex aspectată, așa sunt zilele de început d săptămână. Foloseşte-te de intuiţie și imaginație în rezolvarea problemelor urgente. Dar, nu promite nimănui, nimic! Astăzi eşti avantajat de stele, fie ca eşti la serviciu, la şcoală, sau trebăluieşti prin bucătărie. O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect, poate o destinaţie nouă de distracție, mai pe seară! Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci, poți să reuşeşti.

CAPRICORN Destinul e suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Gândeşte-te, în domeniul profesiei, sau cel sentimental, dacă ai luat deciziile corecte! Se pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Încearcă să ignori pe cei care te provoacă, păstrează-ţi sângele rece! Astăzi nu trebuie să exagerezi cu nimic, în special cu mâncarea. Cu dulciurile, ca să fiu mai precis. Ai mai multe ore de aspecte favorabile – profită de ele, dar cu masură.

VĂRSĂTOR Eşti căutat de cei din jurul tău! Ești optimist și motivat, așa că ești un bun companion, ai și o conversație plăcută. Dar, nu pierde timpul de muncă, poți să strălucești și după program. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii, evită discuțiile care pot degenera.

PEŞTI Dimineața, la muncă, nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi oameni mediocri te pot atrage în discuții fără sens şi plictisitoare. Evită-i, politicos. O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?!