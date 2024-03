Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9,10 martie 2024. Codul onoarei lui Chuck Norris







Horoscopul lui Dom’ Profesor. Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit!

Horoscopul lui Dom’ Profesor. 9,10 martie

Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca, Radu Boureanu, iar pe 10 martie... Chuck Norris. Fără nicio legătură cu cel mai tare american (pardon, texan) din toate timpurile, s-au mai născut pe 10 martie Sharon Stone, Sarita Montiel, Neneh Cherry, Boris Vian, Pablo de Sarasate, Tamara Karsavina, Arta Florescu, Nicu Gingă, Petre Dulfu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 9 martie, zi marcată cu o cruce neagră, sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian. Dezlegare la ouă, lapte, brânză. Pe 10 martie sunt Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Cei 40 Sf. Mucenici din Sevastia. Zi de drăgostit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese... nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă!

Pe stil vechi, fiind încă echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fecunditate în anul ce începea acum. Se mai spune că pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care aveau formă de om, de albină sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru... infinit!

Tot sâmbătă stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Duminică, pe 10 martie, este ziua de naştere a lui Chuck Norris. Împlineşte 94 de ani, să-i spunem, neapărat, “La Mulţi Ani”! Altfel, o să avem de suferit!

Interesantă, fabuloasă, întorsătură a vieţii! Cum a devenit acest texan tare un superman în viaţă, un model şi o legendă vie? Cum au apărut acele "Chuck Norris Facts"? Nu ştiţi ce sunt? Mici glumiţe, exagerări adorabile, iată o duzină dintre ele:

- Chuck Norris a numărat până la infinit... De două ori!

- Unii pot umbla pe apă, Chuck Norris poate înota pe pământ!

- Teama de păianjeni se numeşte archnofobie, teama de spaţii mici, claustrofobie, teama de Chuck Norris se numeşte... logică!

- Când Alexander Bell a inventat telefonul, avea deja trei apeluri de la Chuck Norris.

- Chuck Norris a fost pe Marte. De aceea nu sunt semne de viaţă acolo...

- Chuck Norris are în dormitor, pe jos, o blană de urs grizzly. Ursul nu este mort, dar îi este frică să se mişte!

- Nu există nicio teorie a evoluţiei! Doar o listă de animale pe care Chuck Norris le-a lăsat în viaţă!

- Chuck Norris nu are nevoie de ceas. El decide cât este ora!

- Chuck Norris nu are vise şi dorinţe, el are planuri!

- Titlul original al filmului “Predator versus Alien” a fost “Predator and Alien versus Chuck Norris”. Filmul nu a fost produs, pentru că dura 15 secunde. Atât i-a trebuit lui Chuk Norris să extermine cele două specii!

- Când Chuck Norris joacă “Monopoly” afectează toată economia mondială!

- Trăim într-un Univers în expansiune. Pentru că toţi fug de Chuck Norris!

Şi dacă vreţi să faceţi o experienţă, ca să vedeţi amploarea şi profunzimea fenomenului Chuck Norris, puneţi pe motorul de căutare “Google”: “where is Chuck Norris”... şi deschideţi Google Search. Răspunsul este: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he finds you.

Your search - Chuck Norris - did not match any documents.

Suggestions:

Run, before he finds you. Try a different person. Try someone less dangerous.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Chuck Norris este adevărat, un texan republican creştin şi patriot, are cinci copii, îţi inspiră încredere, poţi să contezi pe el. Aş vrea să fie prietenul meu. Aşa cum este în film, este şi în realitate! Puţin fanfaron, bravează, dar te poți baza pe el și are umor! Vezi https://www.youtube.com/watch?v=feZB6eWSk_w. Nu ar fi rău să vă uitați și la https://www.youtube.com/watch?v=ZrHmcpRAZNs.

Carlos Ray “Chuck" Norris este o legendă vie urbană. Întreaga lui viaţă este un exemplu de “homo americanus", o ilustrare a bărbatului dur cu suflet de aur, cu umor, a americanului tipic, a pionierului din vest. Provenit dintr-o familie irlandeză şi cu un strămoş piele roşie, Chuck Norris, veteran din războiul Coreei, este unul dintre cei mai de succes practicanţi ai artelor marţiale, ieşind din viaţa competiţională de karate cu un fantastic scor 185-10-2. A jucat în aproape o sută de filme şi seriale în care avea rolul justiţiarului, al celui care aducea dreptatea, protejându-i pe cei slabi. Este cunoscut pentru vederile lui conservatoare, fiind un creştin practicant, cu mai multe cărţi pe domeniu, adresate în special tineretului. Este un mare filantrop şi luptător împotriva drogurilor şi a devianţelor sexuale. Este Republican şi Texan!

Din toamna anului 2005 pe spaţiul virtual al internetului au început să circule o mulţime de “bancuri" numite “Facts about Chuck Norris". De exemplu : “Când intră în apă Chuck Norris nu se udă, apa se Chuck Norris!". Am pomenit o duzină dintre ele mai sus.

Sociologii au studiat acest fenomen. Din păcate cele publicate sunt foarte plate şi neinspirate, de parcă s-ar fi tăiat masiv din articole. Probabil, de frica lui Chuck! Unul dintre articole spune că Chuck Norris este o imagine a lui Superman. Dar Chuck Norris s-a întrecut odată cu Superman. Învinsul trebuia să poarte chiloţii peste pantaloni…

Totuşi, de ce Chuck Norris! De ce nu “Terminatorul", Arnold Schwarzenegger , “Rambo", Sylvester Stallone, sau greul de ucis Bruce Willis. Pentru că cei trei menţionaţi sunt nişte actori, formidabili de buni, dar “doar" nişte actori. Pe de altă parte Schwarzy şi-a jucat cartea politică şi a câştigat, a fost guvernator și nu a fost cel mai prost. Chuck Norris, însă, este adevărat, (ca şi Bruce Lee) îşi joacă propriul rol. Lumea are nevoie din ce în ce mai mult de adevăr, de adevăratele valori şi începe să respingă politicianismul şi cameleonii, politicul corect.

Şi mai este ceva. În casele, din Virginia până în Alaska, desupra patului multor băieţi şi fete din cele o sută de mii de orăşele care constituie Statele Unite, dar și pe biroul unor CEO de corporaţii stă o listă. Codul onoarei, al vieţii, lui Chuck Norris :

O lecţie pentru mulţi politicieni, şi nu numai – vorba ticului verbal la modă.

Aș propune ca, cine viseaza la Cotroceni, ca să fie preşedinte, să fie ales în toamnă, sa-şi faca şi testul de mai sus, cu semnul întrebării. Daca este capabil sa raspundă pozitiv la toate întrebările, atunci să se înscrie în cursa următoare, daca nu, ei bine, NU, pentru că mă tem că românii nu mai rabdă, sunt prea disperați, prea triști…

Dacă aveţi ceva contra articolului – vă spun lui Chuck Norris!

Cu voia lui Chuck Norris, mâine este o altă zi!

BERBEC Sâmbătă este momentul să te îngrijeşti de corpul tău. Ceva fizioterapie, întreţinere, masaje, sală! Weekend-ul acesta din martie îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat de anturajul tău. Duminică este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie.

TAUR Sâmbăta aceasta evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, anturajul. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze independente de voinţa lor. Cu Venus pusă pe croşetat, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! În acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante

GEMENI Ai ceva de rezolvat în casă, o modificare, o îmbunătăţire. Dacă vezi că nu te descurci, nu ai ce-ţi trebuie, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Abordează situaţia sistematic, logic. Cu Mercur afectat, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt. Aşa că nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte în zilele de 10 şi 11 martie, pe o Lună favorabilă.

RAC Sîmbătă simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci cumpărături importante, mai ales bunuri de folosinţă îndelungată. Cu sanatatea stai binişor, în orice caz mult mai bine decat cu banii!

LEU Sâmbătă, mucenicii cei ce miros exotic a vanilie şi scorţişoară! Aşa a fost mereu şi această continuitate te întăreşte şi te motivează în lumea asta nesigură. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Duminica din 10 martie îţi duce gândul la o cină fastuasă cu şampanie şi kir, caviar cu unt, galbenuş de ou fiert şi lămâie, camembert, şi cu ce mai urmează după... asta dacă iubitul sau iubita nu te-a părăsit deja, trântind uşa şi lăsându-ţi pisica, plata telefonului şi a întreţinerii (pe ultimii doi ani). Ce vrei, afaceri de Leu-paraleu!

FECIOARĂ Te simţiţi bine, după o perioadă de disconfort. Sâmbătă e o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât vrei să cheltuieşti cu pregătirile pentru sezonul cald. Cumpăra astăzi, mâine e mai scump! Carpe diem! Oricum, cam asta şi făceai... Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată - asta sâmbătă. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică.

BALANŢĂ Dacă ai luat o hotărâre, sâmbăta aceasta ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfârşitul zilei te fac să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei sentimentale, dar nu te grăbi! Planetele şi configuraţie astrologică îţi sunt favorabile. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major.

SCORPION Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis!

SAGETATOR Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, sâmbăta asta. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni. Pe total, după o deliberare îndelungată, perioada este OK, aşa că în weekendul ăsta poţi să faci mai tot ce vrei, sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bunicică, banii – constant ! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

CAPRICORN O zi de sâmbătă care seamănă cu altă zi de sâmbătă in care rutina distracţiilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Vine primăvara, vine căldura, Paştele, pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi, când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că perfecționismul face parte din caracterul tău!

VARSATOR O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase impecabilă.. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă!

PEȘTI Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere şi îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele, sau email-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.