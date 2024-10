Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 octombrie 2024. Cum s-a făcut o mare descoperire







9 octombrie

Pe 9 octombrie s-au născut Miguel de Cervantes de Saavedra, John Lennon, Camille Saint-Saens, Gento, Adrian Pintea, Gică Popescu, Marioara Murărescu, Emil Manu, Olga Szabo.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iacob al lui Alfeu, Andronic şi Atanasia. Iar nimic în „Kalendar”!

Dacă nu ar fi fost asasinat, astăzi ar fi împlinit 84 de ani! John Winston Lennon, cum s-a născut, Sir John Winston Lennon, cum l-a făcut Regina, sau John Winston Ono Lennon MBE, cum îşi spunea în ultimul timp. Este unul dintre oamenii care mi-a influenţat mult adolescenţa. Am învăţat franceza ca să citesc în original poemele lui Prevert, iar engleza ca să-l înţeleg pe John Lennon. Fascinantă personalitate!

Provenit din muncitorescul Liverpool, John a rămas toată viaţa un apărător al omului simplu, al lui „John Doe”. A schimbat muzica, a schimbat o epocă, s-a bucurat de glorie şi bani, a fost înobilat de Regină. Dar, mereu şi mereu, revenea în apărarea omului simplu, John Doe cel batjocorit şi strivit de cei bogaţi şi puternici. De fapt, John a rămas toată viaţa un muncitor din Liverpool. Cu zgârcenia proverbială a celor din portul mohorât, cu excentricităţile făcute special ca să scandalizeze clasa de mijloc, mic burghezia britanică şi a lumii.

Un activist pentru pace, un luptător contra războiului, în special contra celui din Vietnam. Preşedintele Nixon a vrut să-l bage la închisore, sau măcar să-l exileze. Şeful de atunci al FBI-ului, i-a replicat preşedintelui american: „După Iisus, John Lennon se bucură în prezent de cea mai mare popularitate! Vreţi să fie şi mai popular?!” John a fost ameninţat cu deportarea pînă în 8 octombrie 1975 când un tribunal a hotărât că: “the courts will not condone selective deportation based upon secret political grounds."

John Lennon a fost asasinat, în mod foarte convenabil, pe 8 decembrie 1980, pe când se pregătea să facă un turneu mondial în sprijinul păcii şi contra globalizării.

Să nu îl desconsiderați pe John, cum face prostimea funciară.

Să nu faceţi ca profesorul acela francez cu care m-am luat în gură în Luvru în prezenţa regretatului Dan Hăulică. Despre arta persană, de pe covoare. Un subiect în care sunt doctor, doar am petrecut ani de zile în bazarul de covoare din Teheran. Profesorul francez îmi spune de sus şi cu scârboşenia tipică naţională, că de ce critic o carte pe care spun că nu am citit-o! I-am răspuns că dacă văd un caca de pisică, care arată a caca de pisică şi miroase a caca de pisică, nu trebuie să-l şi gust ca să decretez că este un caca de pisică! Studenţii au izbucnit în râs, francezul s-a făcut stacojiu, Dan m-a bătut pe umăr şi a început unul dintre comentariile sale. Dan Haulică a fost singurul om din lume, care, în faţa Monei Lisa, mai găsea ceva original de spus!

Ironia tragică a destinului face ca tot pe 9 octombrie (1967) să fie asasinat Ernesto „Che” Guevara în împrejurări care şi astăzi sunt neclare. Medicul pornit să vindece omenirea a eşuat lamentabil. Dar a devenit un simbol nemuritor.

Doi rebeli adevăraţi, rebeli cu o cauză. În prezent este mare nevoie de astfel de oameni care să ţină puţin în frâu lăcomia şi desfrâul economic al celor prea puternici, al celor prea bogaţi.

Altfel, multinaţionalele pot falimenta o ţară, vezi Grecia, sau transforma o altă ţară, România, în colonie - sursă de materii prime valoroase, piaţă de desfacere a unor produse proaste şi scumpe şi sursă de milioane de oameni dezrădăcinaţi ca forţă de muncă ieftină şi fără drepturi.

Se pune întrebarea dacă mulţimea era reprezentată de cei doi, dacă, în general mulţimea, definită ca în matematică "mulţimea", ei bine, mulţimea doreşte să fie salvată, să o ducă mai bine, să iasă din prostie şi vulgaritate, să fie salvată de violenţă, de exploatare... Dacă sacrificiul unor persoane de excepţie este meritat de gloată, sau nu contează!

Vedeţi, eu mă conduc în această viaţă după experienţa proprie. Toată filosofia, etica, morala au fost puse la punct în antichitate şi tot atunci s-a descoperit tot ceea ce se putea descoperi. Apoi s-a uitat. S-a revenit când tehnologiile permiteau punerea în aplicare a descoperirilor. "Evoluţia" umană nu este decât o problemă de tehnologie.

La fel cu "democraţia". Cred că este cea mai mare greşeală după crearea omului. De fapt "democraţiile" nu au fost niciodată democraţii în spiritul atenian al cuvântului. Mulţimea greşeşte întotdeuna, sau este condusă către greşeală, este un principiu matematic, entropia creşte cu cât numerele sunt mai mari. Democrația a funcționat cât timp a fost directă, cu oameni puțini, care se adunau în agora și care se cunosșteau între ei, știau cât face pielea vecinului și cât îl duce capul. Așa s-a ales mereu în Atena, fabulosul Pericle, pe el l-a dus capul!

Ce-i de făcut, vorba lui Lenin... dar este doar o întrebare fără răspuns, un exerciţiu intelectual pentru acest octombrie ciudat şi plin de mistere.

Vă mulţumesc mult, vă mulţumesc din suflet pentru corespondenţa domniilor voastre. Am mai citit, am mai răspuns, continuați, niciodată nu am prea multe emailuri.

Este o adevărată încântare să constaţi câţi oameni cultivaţi şi inteligenţi sunt în România şi peste tot în lume. Din nefericire, nu ei constituie majoritatea.

Dar, doream să vă spun o poveste. Adevărată. Cum se ia un premiu Nobel, pe bune. În anul 2019 Premiul Nobel pentru fizică, singurul premiu original, imaginat de inventatorul dinamitei, a fost acordat la trei savanți. Festivitatea decernării a fost pe 10 decembrie, ziua în care Alfred Nobel s-a săvârșit din această viață. Doi dintre laureați, amândoi elvețieni, Didier Queloz în vârstă de 53 de ani și Michel Mayor în vârstă de 77 de ani, au revoluționat cunoașterea umană cu descoperirea lor din anul 1995. Vedeți câți ani a trecut de la descoperire până la acordarea premiului celui mai râvnit din lume?

Pe 6 octombrie 1995, cei doi elvețieni surprind comunitatea științifică, anunțând la un simpozion de astrofizică ținut la Florența că: ”Am descoperit prima planetă aflată în afara sistemului solar. Ea se numește Pegas B și se află la o distanță de 51 ani lumină de Pământ”

Totul a început la sfârșitul anului 1994. Michel Mayor profesor de astrofizică la Universitatea din Geneva pleacă în Hawai, pentru un semestru de cercetare. Lasă la Observatorul CNRS, în mijlocul rezervației Luberon, pe unul dintre doctoranzii lui, pe Didier Queloz, cu o listă de 142 de stele de observat. Tema de cercetare era depistare ”stelelor de fier”, a piticelor negre, stele avortate, de o densitate uriașă, care pot fi găsite în compania unei stele dezvoltate, o stea puternică.

Didier Queloz nu a împlinit 30 de ani și se teme de ridicol. În cadrul lucrării sale de doctorat el s-a alăturat echipei profesorului Mayor pentru a testa spectograful ELODIE. Instrumentul măsoară spectrul luminos al unei stele și viteza ei radială, cu o precizie de 10 metri pe secundă în timp ce spectografele americane se învârteau undeva pe la 100 de metri pe secundă. Deci, de zece ori mai sensibil. Precizie elvețiană! ELODIE poate detecta o mașină care merge cu 36 km/h aflată la un milion de kilometri, simplifică Auguste Le Van Suu, actualul director al Observatorului. De fapt era un motor de Rolls-Royce montat pe o Dacie 1300. Dar, funcționa și încă foarte bine.

ELODIE poate detecta variații foarte slabe a luminii unei stele, imposibil de detectat cu ochiul uman, prin ocularul unui telescop. Poate decela infime deplasări ale stelei observate, foarte mici oscilații. Dacă o stea oscilează înseamnă că are un corp celest care se învârtește în jurul ei, care, prin gravitație determină infima deplasare. Deci, nu se căutau exoplanete, ci altceva.

În noaptea de 6 ianuarie 1995, datele înregistrate de ELODIE îl fac pe Didier Queloz să tragă concluzia că una dintre stelele de pe listă, Pegas 51, oscilează! Nu nu era vorba de o stea de fier, ci de altceva. DE O PLANETĂ! Întâi a crezut că a făcut o greșeală, că ELODIE mințea. A repetat observațiile timp de o lună de zile, a refăcut calculele de 12 ori. ”Am crezut că am greșit. Datele date de ELODIE îmi demonstrau ca munca mea nu a dus la nimic bun. Apoi mi s-a confirmat, în urma verificărilor și a răsverificărilor, că totul era corect: descoperisem prima planetă în afara sistemului solar!”

Didier Queloz, nu împlinise 30 de ani și se temea de ridicol, repet. ”Dacă mă înșel, sunt un om mort”. Continuă observațiile și calculele asupra lui Pegas 51. Abia pe 21 martie 1995, de echinocțiul de primăvară, îndrăznește să-i trimeată profesorului său un fax: ”Michel, cred că am descoperit o planetă, ce să fac?” Din Hawai, de la Mauna Kea, profesorul răspunde, laconic: ”OK, poate, vedem când mă întorc”.

Michel Mayor este prudent. În lunga lui carieră științifică a văzut mulți tineri cercetători nerebdători care s-au acoperit de ridicol, când au trebuit să retracteze descoperirea comunicată. Comunitatea științifică este rea cu astfel de evenimente și lipește imediat o remarcă acidă : ”a, ăsta este ăla cu stringurile, nu dragă, este cu centura fotonică, ba nu, este cu particula lui Dumnezeu…”. Numele nu mai contează, gafa științifică, da!

Așa că abia în luna iulie profesorul Mayor decretează că au descoperit o planetă în afara sistemului Solar. ”Am descoperit o planetă de tip Jupiter, o gazoasă gigantică, care se învârtește în jurul stelei Pegas 51, în numai 4,2 zile, având o orbită, în termeni solari, mai mică decât Mercur. La suprafață, probabil că are o temperatură în jur de o mie de grade.” Sărbătoresc sobru, la observator, împreună cu familiile, un pahar de Clairette de Die și plăcintă cu căpșuni.

Cu prudență, profesorul Mayor verifică descoperire cu prieteni de la alte observatoare europene, obligându-i la omerta. Pregătește un discurs nec plus ultra și face comunicarea la simpozionul de la Florența în fața a 300 de astronomi și astrofizicieni. Cărora le cad fălcile, rămân cu gura căscată. Cum au putut doi elevețieni, cu un telescop de cacao, să le-o ia înainte americanilor cu observatoare de SF, plus cele spațiale? Bună întrebare!

Apoi totul ia o turnură extraordinară. Toată lumea științifică se extaziasă după exoplanete. NASA lansează observatorul spațial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) special conceput pentru descoperirea exoplanetelor. Toate marile observatoare din lume au început să caute exoplanete. S-au descoperit până în prezent peste patru mii de exoplanete. Iar încă cincii mii așteaptă verificările și confirmarea.

Urmările filosofice și religioase ale descoperirii exoplanetelor încă nu se pot decela. Dar cei doi elvețieni au făcut o descoperire majoră, poate una dintre cele mai importante ale secolului XX și au primit premiul Nobel!

Din punct de vedere al astrologiei, existența exoplanetelor confirmă unele teze, vechi, antice, dar cel mai interesant este dacă pe aceste planete din afara sistemului solar s-ar găsi ființe inteligente. Ar avea extratereștrii astrologie, sigur, alte zodii, alte interpretări? Altă întrebare bună!

Am dreptate să spun să credeți în speranță şi acest lucru este dovedit mereu cât or fi zilele, un şir nesfârşit de daruri ale Soarelui - vedeţi, mâine este în definitiv, o altă zi!

BERBEC Aspectele lui Marte arată o zi favorabilă inspiraţiei şi intuiţiei. Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci! Azi poţi să argumentezi cu succes în sprijinul ideilor şi proiectelor tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată. Acea parte excesivă din natura zodiei se ilustrează astăzi din plin. Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Evită tensiunile şi conflictele printr-o atitudine prudentă şi defensivă.

TAUR Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin. Chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs!

GEMENI Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti tainele tale. Mai aşteaptă! Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate o muzică bună, poate cu o carte bună.

RAC O zi favorabilă în ceea ce priveşte domeniul sentimental. La serviciu eşti ascultat şi apreciat, sau măcar se poartă frumos! Ai idei şi carisma ca să poţi rezolva unele probleme personale! Selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

LEU Ai strâns cam multe, eşti gata să explodezi. Trebuie să o faci prudent şi cu grijă! Încă nu ai avantaj, mai aşteaptă, mai pândeşte... mai vezi ce se întâmplă şi mai ales cui se întâmplă! Sunt perioade de timp şi astăzi este una dintre zilele acelea când intervenţia ta strică mai mult decât ajută. Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor. Nu sta izolat, nu sta singur, mai ales pe seară. Strânge-ţi familia sau prietenii în jurul tău, poate la un ceai şi spune-le ce ai pe suflet, aşa cum îţi convine mai bine, varianta ta, adică. O să te simţi mult mai bine!

FECIOARA Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează o lucrare. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în cuplu. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Nu prea îţi place să rişti. Fii mai filozof, mai „zen” că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra. Nici tu nu o să primeşti nimic, nici măcar bastoane, dacă nu poţi focaliza şi pierzi zilele unele după altele.

BALANŢA Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă. Trebuie să te distanţezi de probleme, să nu mai iei totul foarte personal – este modul indicat ca să treci la o perioadă mai agreabilă.

SCORPION Afacerile sunt afaceri! Fie că este vorba de bani sau amor, au metodele lor, secrete şi vicleşuguri! Nu te apuca să inventezi lucruri vechi de când lumea, încercă să fii de încredere! Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului. Fii enciclopedist!

SĂGETĂTOR Dacă te simţi singur, mobilul e la îndemână. Nu te lăsa descurajat de refuzurile iniţiale, până la urmă o să găseşti pe cineva cu care să te sfătuieşti, să-ţi discuţi ideile şi proiectele! Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea monotonă. Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă...

CAPRICORN Trebuie să împaci viaţa profesională cu cea sentimentală. Timpul nu-ţi ajunge şi cei dragi încep să-ţi simtă lipsa. Încearcă să fii mai eficient şi mai rapid, cei dragi sunt pe primul loc! Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

VĂRSĂTOR Astăzi ai unele dificultăţi de comunicare la serviciu şi acasă. Fii mai scurt şi mai precis în discurs, zâmbeşte şi dă toate semnalele nonverbale că eşti băiat bun şi bine intenţionat! La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă sau la şcoală, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune, ca să trecei împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare.

PEŞTI Cu toate că atmosfera pare apăsătoare, la serviciu, la birou sau unde activezi, soarele este prezent în gândurile tale. Astăzi nu suporţi văicărelile, ipocriziile şi minciunile! Bine faci! La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice – reflectezi. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi un ceai sau o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut...