HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 9 iunie 2022. O sută șase ani de la nașterea lui Robert McNamara. Din nou, despre Înălțare

9 iunie

Pe 9 iunie s-au născut Cole Porter, Robert McNamara, Johnny Depp, Michael Fox, George Stephenson, Jon Lord, Ileana Cotrubaş, Cornel Ţălnar.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Chiril al Alexandriei, Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata. Nimic în ”Kalendar”.

Astăzi se împlinesc o sută șase ani de la naşterea excepţionalului om care a fost Robert Strange McNamara. L-am întâlnit pe la începutul anilor 90’, la Washington, la sfârşitul unor cursuri de pregătire coordonate de un fost elev și asistent al lui McNamara, la Preston şi Quantico. Fostul asistent ne-a făcut o surpriză şi la festivitatea de absolvire a cursului l-a invitat pe Robert McNamara să spună câteva cuvine. Vârsta îşi spunea cuvântul, dar în ochii lui strălucea o lumină, o stea, parcă era un spiriduş irlandez, care cu viclenie, îşi spunea în gând: „puteţi voi să gândiţi orice, eu tot ştiu, ceea ce ştiu!”

Complexă personalitate, fantastic conducător! Ştiaţi că el este cel care a introdus centura de siguranţă la automobile, pe când era preşedinte la „Ford”? Tot el a fost cel care a hotărât să producă „Ford Falcon” un best-seller, care model, împreună cu Citröen DS şi Chevy Camaro Z28 au fost maşinile de vis ale tinereţii mele. Un Chevy de șase litri și jumătate am condus într-o cursă (i)legală la Teheran. Dar, asta este altă poveste, poate v-am spus-o.

McNamara rămâne, în amintirea celor care contează, pentru prestaţia lui politică. A fost un republican şi un presbiterian. Un model de moralitate şi integritate, un patriot mai presus de orice. Un absolvent de Berkeley şi Harvard, studii politice şi filozofie. A fost Secretar al Apărării în cea mai dificilă perioadă a istoriei Statelor Unite din a doua jumătate a secolului XX, sub preşedenţia lui John Kennedy şi a lui Lyndon Johnson. La fel ca și Colin Powell, a servit țara sub președinți care nu aveau capacitatea intelectuală, pregătirea și experiența lui. Dar, uneori, dacă nu deseori, împotriva propriilor vederi și convingeri, McNamara a respectat întotdeauna ordinele Președintelui. ”El a fost ales de zeci, poate de o sută de milioane de alegători. Eu am fost numit de el. Poate în asta constă regula jocului, modul de viață, în politica americană. Președintele trebuie să-și aleagă o echipă foarte competentă, uneori mai specializată și mai inteligentă decât el, dar care întotdeauna trebuie să-i respecte ordinele!” spune, în ”The Essence of Security”. A scris câteva cărţi, puţine, dar importante. „Thirteen Days”, „Strenght to Awaken” şi „Out of the Cold”, sunt cele pe care le preţuiesc cel mai mult şi încă le mai citesc și le studiez.

I-am ascultat cu religiozitate scurta lui cuvântare de acum aprope treizeci de ani. La sfârşit, am zâmbit.

Vedeţi, domniile voastre, conducerea oamenilor este la fel, de la trib, la societate postmodernistă. Sunt câteva reguli, simple. Propagandiștii comuniști, pe timpuri, au făcut o glumă: „Actele vorbeşte, cadrele hotărăşte”, dar era o glumă adevărată!

Amintindu-mi de Robert McNamara nu pot să nu afirm, încă odată, că ceea ce lipsește României nu sunt banii, forța de muncă, sau ideile, ci cadrele de conducere. Nu avem conducători! Iar criza managementului, politic în primul rând, dar și economic, industrial, social, s-a agravat, acut, exponențial, în ultimii 30 de ani.

Ceea ce s-a stabilizat binișor în România este impostura. Și nu este vorba, din nefericire, numai de femelele ”astroloage” care apar la televizor, sau scriu prostii pe net, ci de cei care ne conduc.

Dar nu despre asta voiam să vă istorisesc, ci, din nou, despre Înălțare. Am fost mirat de interesul major manifestat de domniile voastre. Nu este niciun secret, dar nu prea sunt surse de informare.

Fabulos proces! Îl studiez de multe decenii, sub incidența religioasă, istorică, energetică, spirituală, șamanică etc. Încă mai strâng informații, date. Dar ceea ce știu sigur, până în prezent, este că „ascensiunea”, trecerea la un alt nivel al existenței, este un proces rezervat unei elite. Nu toată lumea se ”înalță”, ci numai cei care respectă niște reguli, ”trec prin inele” cum spune un vechi gromovnic.

Spre surpriza domniilor voastre nu se înalță cei buni, caritabili, care postesc, fac penitențe, uși de biserică. Clerici sau ”sfinți”. Nu, nici pe departe. Altele sunt condițiile, regulile. Ca să treci la ”next level” trebuie să descoperi regulile jocului, ale ascensiunii. Este o căutare personală, care, de fapt, te pregătește pentru Înălțare.

Cel mai cunoscut proces de înălțare a fost cel al lui Iisus. Dar și înaintea lui și după, sunt pomenite diferite persoane care au accesat următorul nivel al existenței.

Trecerea la nivelul următor însemnă un consum de energie. Uneori, dar nu este o regulă, energia este furnizată de corpul material, care dispare, se transformă în cuante de energie. De exemplu, corpul material al lui Iisus a dispărut. Acolo, la Mormântul Mesiei, în noptea Învierii, care este primul pas către Înălțare, a avut loc o descătușare de energie fantastică. A fost o furtună cu fulgere și un cutremur. Piatra de la mormânt, care nu putea să fie mișcată din loc decât de mai mulți oameni, a fost dată la o parte.

Dar și în filmele Star Wars este vorba despre Înălțare, despre ființe de lumină. Obi-Wan Kenobi, în seria a IV-a, ”A New Hope” se înalță în timpul duelului cu Darth Vader, duel pe care nu-l putea câștiga. Trupul lui material dispare. Filme de SF, o să spuneți cu dispreț. Nu aș fi așa de sigur. Cea mai bună și mai apropiată relatare a procesului înălțării se găsește în serialul ”Stargate SG-1”. Sunt surprinse câteva aspecte esențiale, de exemplu ființele înălțate, ființele de lumină, au puteri nelimitate, dar nu pot să dispună de ele, oricând și oricum, sunt niște regului.

Flacără, lumină. Personal, sunt aproape convins, că, la Cincizecime, flacăra Sfântului Duh, coborâtă pe pământ, în foișorul unde se refugiuaseră Apostolii, a fost o Ființă de Lumină. Doar o ființă de lumină, sau Sfântul Duh, este același lucru, putea să dea Apostolilor, deodată, atâtea daruri, vorbirea în limbi străine fiind unul dintre ele. Mai cred și nu sunt singurul, că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt ipostaze ale aceleiași ființe de lumină, Creatorul Universului local. Toți într-Unul singur. Acum poate vă dați seama de ce procesul înălțării este foarte rar și supus la multe canoane.

Fiind ziua de naștere a lui Johnny Depp, împlinește 59 de ani, o vârstă frumosă pentru un actor de talia lui, să-i spunem ”La Mulți Ani!”, ei bine, fiind ziua lui de naștere, o să revăd un film în care joacă. Nu ”Edward Scissorhands”, nici seria Piratului, sau Alice, nici măcar filmul cu ciocolata, ci un film ciudat, din anul 1995, un film de artă, alb-negru, ”Dead Man”.

Apoi o să mă mai discut puțin despre Confucius cu un prieten din State, și-a dat doctoratul pe filosoful chinez, un studiu original despre Analecte (Luniu) .

Învitându-vă și pe domniile voastre la un film bun și la o discuție elevată, dacă aveți cu cine, să avem încredere că mâine este, în definitiv, o altă zi.

