HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  9 februarie 2023. Pe Elon Musk îl doare și capul.

9 februarie

Pe 9 februarie s-au născut Alice Walker, Joe Pesci, Josef Masopust, Cicerone Theodorescu, Constantin Baciu, Mircea Radu Iacoban, Dan Valentin Vizanty.

În calendarul creştin ortodox, Sfinţii de santinelă la hotarul neantului: Nichifor, Marcel şi Pangratie.

Nimic în „Kalendar”.

O notă specială pentru comandorul Dan Valentin Vizanty, de la a cărui naştere se împlinesc astăzi 113 ani. L-am redescoperit pe celebrul căpitan din Aviaţia Regală Română, acum câţiva ani, în corespondenţa de dragoste a tatălui meu, pilot pe FW-190 A6/R1 Panzerjaegerflugzeug, detașat ca ofițer român de legătură la escadrila germană Luftwaffe Otto, nom de guerre, Harry .

Dragi domnițe și cinstiți jupâni, acest episod, pomenit de mine acum mai mulți ani, a prilejuit o frumosă prietenie epistolară cu fata lui Dan Vizanty, Ana-Maria Vizanti. O demnă fiică a unui tată celebru, pe măsura personalităţii pilotului. Ana-Maria, îţi mulţumesc din suflet pentru că, datorită ţie, amintirea comandorului Dan Vizanty este vie! Nu am uitat de sticla de şampanie! O să vină și rândul ei. Şi mi-a prilejuit şi mie, prin multele mărturii primite de la urmaşii celor care l-au cunoscut, să-l redescoper pe tatăl meu, pilotul de asalt care distrugea tancurile bolșevice.

Un articol, semnat de Victor Tangermann, mi-a atras atenția. Este despre Elon Musk, iată:

Numeroasele răni autoprovocate ale lui Elon Musk încep cu adevărat să-l ajungă din urmă.

Potrivit unui nou raport din The Wall Street Journal, CEO-ul SpaceX, Tesla și Twitter se luptă cu insomnie și dureri de spate – ca să nu mai vorbim de o companie de social media care s-a transformat într-o groapă uriașă de aruncat bani. Asta peste sindromul Asperger, care îl ronțăie încet-încet.

Mai rău încă, Musk a trebuit să apară în instanță după ce a făcut unele comentarii despre faptul că și-a asigurat finanțare pentru a lua Tesla în privat, asta în urmă cu peste patru ani.

„Am avut probleme cu somnul noaptea trecută, așa că, din păcate, nu sunt în cea mai bună formă”, a spus bărbatul de 51 de ani unui avocat în timpul procesului, citat de WSJ . „Îmi pare rău că nu am putut să dorm. Am dureri de spate destul de severe.”

Potrivit raportului, Musk suferă de dureri de spate și gât de ani de zile. A avut chiar și două intervenții chirurgicale, pe coloană. În ceea ce privește sursa acestei dureri, este posibil să fi fost declanșată de momentul în care a încercat să arunce la pământ un luptător de sumo de 160 de kilograme în urmă cu aproximativ un deceniu, ceva care „…m-a costat să-mi sparg discul c5-c6 și 8 ani de mega-dureri de spate”, potrivit unui tweet din anul 2022. Aici o să fac o paranteză și o să-l citez pe Michel Odoul, ”Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi” cred că este tradus în limba română. Ei bine durerile de coloană semnifică o neadaptare față de societate, de mediul social în care trăiești.

Dar nu doar durerea fizică îi provoacă disconfort. Musk încearcă din nou să schimbe o companie cu multe probleme, ceva prin care a trăit deja atât cu SpaceX, cât și cu Tesla în ultimele două decenii.

Preluarea lui Twitter a fost un dezastru, ca să spunem așa. Musk, care are o tendință puternică de microgestionare, a strâns extrem de strâns sforile poșetei companiei, concediind mii de ”controlori” și forțând lucrătorii să se întoarcă la birou.

Rezultatul: o mulțime de facturi neplătite, muncitori supărați, procese din partea acționarilor și chiar lipsă de hârtie igenică la birourile companiei. Asta cu titlu anecdotic.

Acest tip de abordare practică îl epuizează în mod clar pe CEO-ul miliardar.

Desigur, Musk se vede ca un purtător de cruce, luptă eroic pentru dreptul la libertatea de exprimare și un viitor interplanetar – în timp ce, în realitate, el a fost aproape exclusiv cauza propriilor factori de stres.

„Ultimele trei luni au fost extrem de grele, așa cum a trebuit să salvez Twitter de la faliment, îndeplinind în același timp sarcinile esențiale Tesla și SpaceX”, a scris Musk pe Twiter ca răspuns la raportul WSJ . „Nu aș dori acea durere nimănui”.

Armata lui de adepți a venit în apărarea lui, spunându-i că este „ la alt nivel și că încearcă să facă lumea un loc mai bun”.

Sigur, durerea cronică nu este o glumă. Dar, lăsând la o parte afecțiunile fizice, să se picteze singur drept un martir care și-a asumat responsabilitatea „să salveze Twitter de la faliment” este o pastilă mult mai greu de înghițit, deoarece este în întregime un produs creat de el.

După cum au susținut unii, concentrarea atenției lui Musk pe Twitter le-ar putea permite Tesla și SpaceX un spațiu de respirație sau ceva timp singure, în afara stilului său de management dictatorial. Asta este părerea celor care nu-l înghit deloc pe Elon.

În plus, a fi la conducerea mai multor companii de miliarde de dolari în același timp nu este tocmai propice pentru un somn de calitate și pentru a vă lăsa corpul fizic să se vindece – ca să nu mai vorbim de leadership eficient.

Cu alte cuvinte, multe dureri de cap ale lui Elon Musk nu vor dispărea în mod magic în curând.

Cu acest articol am primit și unele informații despre provocarea de către Elon Musk a lui Vladimir Vladimirovici Putin. Provocarea a fost trimisă prin liderul cecen Ramzan Ahmatovici Kadîrov. Condițiile sunt că dacă învinge Musk, Putin trebuie să se retragă din Ucraina, iar dacă învinge Putin, Elon Musk lasă armata ucrainiană pe întuneric, își retrage Starlink-urile și îi dă lui Putin 100 de milioane de dolari. Elon Musk este destul de mătăhălos are 1,88 metri înălțime și 90 de kilograme. A făcut aikido în tinerețe în Republica Sud-Africană și se tot antrenează cu gărzile lui de corp în fel de fel de tehnici de autoapărare. Putin, mult mai firav, este centură neagră, dar are 70 de ani. Cred că meciul ar fi echilibrat, dacă ar avea loc.

Continui să ascult epic music, muzica simfonică a secolului XXI, într-adevăr îți dă tărie, Music Makes You Braver este și crezul Prietenilor Muzicii, pe care abia acum îi înțeleg mai bine și mai complet. Vă doresc din toată inima dragii mei prieteni, o updatare 4.0, dar, atenție, doare! Doare rău, să vezi cu alți ochi, de nivel superior, toată viața ta, care acum îmi apare ca un șir de greșeli copilărești…

Dar, ceva nu s-a schimbat, faptul că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 9 februarie 2023

BERBEC Dimineața eşti prea încăpăţânat, după părerea celor din jur, de la serviciu. Dar nu este așa, doar vrei să clarifici unele probleme de job description. Cere ajutor, dacă nu te descurci singur! Cu Marte în aspecte favorabile, traversezi o perioadă de energie sporită, vezi cum o folosești. O zi dedicată in special lucrărilor urgente. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău!

TAUR Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar relaţia este mai puţin fericită cu semnele de apă şi pământ. Nu pleca la drum lung, mai ales seara! Ai tot refuzat să iei o atitudine tranşantă, să iei hotărîri, să te implică, să faci alegeri. Nu doreai să-i superi pe cei din jur! Azi eşti inspirat. E cazul să vezi şi de interesele tale! Stelele îţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste!

GEMENI Sentimentele, emoţiile, sunt pe primul loc astăzi. Munca, cariera, pe al doilea! Dacă nu eşti împăcat cu tine, nu eşti mulţumit, nu poţi avea performanţe în activitate, în profesia ta! Libertatea personală are un preţ uriaş. Nu ştiu dacă eşti conştient de acest lucru şi eşti gata să-l plăteşti! Complotezi să scapi de obligaţiile familiale, sau de promisiunile făcute! Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie?

RAC Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

LEU Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, dar, mai ales, atenţia acordată problemelor la serviciu, sarcinilor tale de bază. Drumurile nu sunt avantajate. Cu Luna, aproape plină, în zodie, prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt.

FECIOARĂ În ceea ce priveşte interesele tale strategice, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, nu exagera cu activitatea, odihneşte-te! Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. Nu te ralia intereselor obscure. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare, o zi liberă, sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai!

BALANŢĂ Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale, atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

SCORPION Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este un prilej să obții informații folositoare. Nu prea ai spor, oferă-ţi o pauză. Poate odihnă activă, lucrează la altceva, schimbă munca. Nicio planetă în zodie, nicio planetă în conjuncție, aspectele care te interesează sunt puține și irelevante. Poate fi o zi monotonă și plictisitoare. Stai liniștit, zâmbește, configurează, gândește-te la zăpezile de altădată și… ascute-ți acul!

SĂGETĂTOR Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. Nu pleca la drum, amână, lasă pe altă dată! Proiectele tale de viitor sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare decât pe planificarea abila a fortele proprii! Sinceritatea te salvează astăzi în cursul dimineţii. Nu încerca să oferi motive şi explicaţii „politic corecte” ci relateză exact şi adevărat cum stau lucrurile, sigur, punându-te într-o lumină favorabilă.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut celor din jur. Acordă-ţi, totuşi, nişte premii, menajează-te şi încearcă să te odihneşti mai mult. Dimineaţa trebuie să rezolvi unele probleme urgente, lăsate, amânate, toată săptămâna de până acum. Nu te bloca prin multe colaborări. Singur poți să ai controlul timpului, nu depinzi de toanele altora. Astăzi ai o mare putere de convingere. De asemenea, trebuie să începi să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine!

VĂRSĂTOR O zi fluidă, în care ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere, aşa că te-ai hotărît să pui capăt unei etape de efort. Roțile cosmice mișcă timpul, vine și partea bună pentru tine! În această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă, Soarele și Mercur, complex aspectate, te sfătuiesc acest lucru. Este momentul să faci puţină ordine şi disciplină printre hârtiile tale administrative, legale, contractuale şi să vezi dacă nu ai uitat ceva important.

PEŞTI Simți o nevoie imperioasă să pui la punct, să precizezi unele aspecte cu cei din jurul tău. Nu amâna, fără complexe poţi rezolva azi unele situaţii personale. Vorbeşte, explică, demonstează! Pentru că eşti într-un punct mort şi cu anturajul şi cu relaţiile sentimentale. Nu este o idee rea să incerci să lamureşti lucrurile, măcar parţial. Vorbe spuse aiurea, la suparare, chiar fără rautate, pot face chiar mai rau unei relatii de dragoste decât o soacră rau intenţionată! Totuşi, nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale și personale, tenacitatea aduce succes!