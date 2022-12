HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  9 decembrie 2022. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus!  

9 decembrie

Pe 9 decembrie s-au născut John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu.

Sinaxar, în calendar, pe 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana.

Tradiţional este Ana Zacetenie, Simicoară, Sim-Nicoară, Sf. Nicolae Mic, Sora Sfântului Nicolae.

Pe stil vechi era ziua solstiţiului de iarnă. Zi de speranţă pentru popoarele din antichitate, pentru că Soarele începea să crească, ziua să fie mai lungă. Începea un nou ciclu al naturii.

Zămislirea și apoi Naşterea Sfintei Fecioare promiteau Minunea şi Mântuirea viitoare prin Fiul ei asemenea lui Dumnezeu. Când întunericul este stăpânitor iată că din el apare Lumina. Mereu şi mereu ciclurile cosmice sunt lângă noi, ne spun ceva, dar noi nu le înţelegem.

Orientalii au arătat bine că întotdeauna lucrurile nu sunt pure, nu sunt definitiv rele, sau absolut bune. „În Yang există mereu un pic de Yin şi în Yin câte puţin Yang” spunea Confucius.

Popular se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, 9 decembrie, este nefastă. Fiind ziua dracului, care se ascunde în mori ca să facă rău oamenilor. Atenţie la hidrocentrale, că alte mori de apă nu mai avem…

Şi mă întreb, ca un inginer hidroenergetician, care a participat la construcţia aici, în ţară, şi în străinătate a trei sisteme hidro mari, unul cu un baraj în dublu arc de 127 metri înălţime: de ce se promovează de statul român tehnologii cel puţin controversate, ca să nu spun periculoase de obţinere a energiei şi nu se instalează şi ce a mai rămas din potenţialul hidro?

Pentru că statul român, adică cei care îl reprezintă, nu mai servesc demult interesele naţionale… Între timp energia se duce pe apa sâmbetei, că aşa este vorba românească! Vezi https://evz.ro/horoscopul-lui-domprofesor-dracul-se-ascunde-in-morile-de-apa.html/2 .

Richard Cook este profesor de psihologie la Birkbeck, Universitatea din Londra. El studiază modul în care percepem și recunoaștem ceilalți oameni. Harriet Peste este profesoară de psihologie la Universitatea din York. Ea studiază dezvoltarea prejudecăților și a comportamentului intergrup. Au scris împreună un eseu interesant, din care menționez câteva idei. Iată:

În copilărie, mulți dintre noi suntem avertizați să nu judece o carte după coperta ei. Cu toate acestea, ca adulți, oamenii sar frecvent la concluzii despre trăsăturile de caracter ale străinilor pe baza aspectului lor facial. Aceste prime impresii sunt izbitoare prin faptul că se bazează adesea pe trăsături faciale stabile – cum ar fi forma nasului cuiva sau distanța dintre ochi – spre deosebire de comportamente faciale precum zâmbetul, încruntarea, râsul sau ridurile.

Primele impresii pot exercita o influență în diverse domenii ale vieții noastre. Cercetările sugerează că, atunci când credem că politicienii par competenți, este mai probabil să îi votăm. Când credem că cineva arată nedemn de încredere, este mai puțin probabil să-i oferim un loc de muncă sau să-i împrumutăm bani și mai probabil să credem că este vinovat de infracțiuni.

Influența primelor impresii bazate pe față asupra comportamentului este deosebit de îngrijorătoare, având în vedere dovezile că acestea sunt de obicei înșelătoare; pare să existe puțină sau deloc relație între trăsăturile psihologice reale ale indivizilor și cele pe care alții le atribuie pe baza trăsăturilor lor faciale. Efectele distorsionante ale stereotipurilor rasiale asupra impresiilor de inteligență și agresivitate sunt bine documentate. Cercetările indică, de asemenea, că judecățile de încredere bazate pe față nu prezic modul în care indivizii performează în jocurile economice concepute pentru a măsura încrederea. În mod similar, judecățile asupra capacității de conducere a directorilor executivi pe baza aspectului lor facial nu prezic performanța lor.

Unele prime impresii sunt idiosincratice: diferă între oamenii care trăiesc în aceeași cultură. Există un acord larg că impresiile idiosincratice rezultă din interacțiunile directe cu ceilalți. Studiile de formare în laborator au arătat că participanții dobândesc cu ușurință asocieri între anumite fețe și trăsături de caracter și vor aplica apoi această învățare atunci când judecă fețe noi cu aspect similar.

Alte primele impresii – așa-numitele impresii de consens – sunt împărtășite pe scară largă în cadrul unei culturi sau comunități. De exemplu, multe persoane din Marea Britanie și SUA atribuie naivitatea și încrederea fețelor cu ochi mari și trăsături rotunde. Aceiași observatori tind să judece fețele scurte și cu fruntea îngustă ca fiind mai agresive decât fețele lungi și subțiri și atribuie fețelor frumoase o serie de trăsături pozitive, inclusiv încredere, inteligență și generozitate.

Originea acestor impresii de consens este contestată. O provocare deosebită este să înțelegem câți oameni din aceeași cultură își pot forma primele impresii similare, dar inexacte. Unii cercetători susțin că aceste descoperiri necesită o explicație evolutivă – de exemplu, existența unor asociații înăscute față-trăsături. Cu toate acestea, credem că aceste constatări pot fi înțelese fără a invoca adaptări evolutive.

Există motive întemeiate să credem că multe impresii de consens sunt mai degrabă învățate decât înăscute. Luați în considerare atribuirea de inteligență celor care poartă ochelari. Ochelarii există de mai puțin de 800 de ani – un timp mult prea scurt pentru ca evoluția genetică să ofere oamenilor cunoștințe înăscute despre trăsăturile probabile ale purtătorilor de ochelari. Ca atare, fiecare trebuie să învățăm această asociere în timpul vieții noastre. Cu toate acestea, copiii din Marea Britanie prezintă semne ale acestei impresii de consens încă de la vârsta de cinci ani. Mai mult, aceeași aspect-trăsătură este văzută la fel în alte culturi din întreaga lume.

Un mijloc prin care sunt învățate stereotipurile față de trăsături este prin expunerea la film și televiziune, cum ar fi francizele Superman, James Bond și Star Wars sau filmele de animație Disney și Manga. Aceste produse de divertisment au trimis milioane de spectatori din întreaga lume mesaje clare despre apariția eroilor și a răufăcătorilor. De exemplu, răufăcătorii au mai multe șanse decât eroii să fie reprezentați cu desfigurații faciale și chelie. Dimpotrivă, eroii au adesea o falcă pătrată, păr abundent, piele albă și un zâmbet perfect. Mesaje similare au fost transmise prin mecanisme mult mai vechi de transmitere, cum ar fi cărțile ilustrate (de exemplu, Basmele lui Grimm ), picturile și iconografia.

În timp ce unele produse culturale transmit din neatenție stereotipuri cu trăsăturile feței, propaganda vizuală este adesea concepută în mod intenționat pentru a face acest lucru. În Germania nazistă, de exemplu, propaganda antisemită a urmărit frecvent să întărească asocierile dintre fețele cu un ten palid și nasuri mari (asociate în mod stereotipic cu aspectul evreiesc) și trăsăturile de caracter negative, cum ar fi lăcomia și machiavelismul. În mod similar, propaganda anti-chineză a circulat în California în anii 1870 a încurajat în mod deliberat asocieri între aspectul din Asia de Est și trăsăturile de caracter negative (de exemplu, cruzimea, lăcomia, răutatea).

Ritualurile culturale joacă, de asemenea, un rol important în transmiterea stereotipurilor față-trăsături. Luați în considerare două ritualuri culturale comune în SUA: Halloween și concursurile de frumusețe. În timpul Halloween-ului, copiii învață că un ten palid, desfigurarea feței și nasurile mari – caracteristici comune ale vrăjitoarelor și monștrilor – sunt asociate cu caracterul malefic. În schimb, concursurile de frumusețe – care evaluează lucrările caritabile ale concurenților și realizările lor intelectuale și culturale, precum și aspectul lor fizic – întăresc stereotipul „ce-e-frumos-este-bun”. Aceste tipuri de ritual nu numai că îi învață pe oameni asocieri față-trăsături, ci le arată și cum să transmită aceste stereotipuri generațiilor viitoare.

Odată dobândite, asociațiile față-trăsături, în special cele învățate în copilărie, pot fi dificil de negat. Studiul fenomenelor de condiționare sugerează că noua învățare – învățarea care contrazice o regulă învățată anterior – se manifestă adesea selectiv în contextul în care are loc. Mai mult decât atât, asociațiile față-trăsături s-ar putea auto-întări. Odată ce oamenii posedă un anumit stereotip, ei pot căuta dovezi care le confirmă credința (de exemplu, că un anumit străin nu este de încredere) și să anuleze dovezi contradictorii (de exemplu, semne că străinul este de fapt de încredere).

Conform tipului de învățare culturală, impresiile de consens se pot schimba treptat în timp, pe măsură ce natura și conținutul mesajelor culturale evoluează. În Anglia medievală, de exemplu, prezența bronzului pielii a indicat că o femeie probabil lucra afară și avea un statut scăzut. Deci, femeile bogate au folosit pigmenți pentru a-și albi pielea și, prin urmare, pentru a-și semnala statutul înalt. Această tendință a fost popularizată și mai mult de Elisabeta I, care a folosit machiaj alb pentru a acoperi cicatricile faciale. Înaintând rapid 450 de ani – pielea bronzată nu mai este stigmatizată în Marea Britanie. În schimb, bronzul este acum considerat de dorit și luat de mulți ca un semn de sănătate și vitalitate.

A afla mai multe despre cum apar astăzi asociațiile cu trăsături faciale ar putea în cele din urmă să informeze eforturile de a proteja împotriva consecințelor lor cele mai grave – de exemplu, prin modificarea mesajelor culturale la care sunt expuși copiii. Oamenii din industriile creative, cum ar fi animatorii, ilustratorii și directorii de casting, ar putea avea un rol crucial în această misiune. Cu toate acestea, cu toții ar trebui să fim atenți la măsura în care îi „învățăm” pe copii, chiar și din neatenție, despre apariția probabilă a eroilor și ticăloșilor, a competenților și a incompetenților, a liderilor și a adepților.

Consider eseul celor doi o bălăceală progresistă, departe de adevăr. Caracterul și păcatele unui om sunt adesea trădate de fața lui. Forma capului a dat și o știință: frenologia, uitată astăzi. Pe de altă parte ridurile de expresie sunt obiectul studiului și interpretării ștințelor secrete. De exemplu, ridurile de pe frunte au o corespondență astrologică, și aparțin celor șapte planete vizibile. Fiecare linie de rid simbolizează o planetă. Absența unui rînd, sau mai multe, de riduri are o semnificație aparte. Există tomuri întregi de interpretări. De aici zicala: ”Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus!”

Există un adevăr absolut, cu care toată lumea este obligată să fie de acord: mâine este o altă zi!

HOROSCOP 9 decembrie 2022

BERBEC Ceea ce nu trebuie să faci astăzi: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Mercur nu e favorabil. Partea plăcută a zilei: primeşti o veste bună. Ai ambiţii, e foarte bine! Astăzi încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice.

TAUR Ai chef de discuţii. Ba mai mult, vrei să spui ceea ce ştii celor dragi. Dar nu-i bate prea tare la cap! Vrei să te faci util şi să fii de ajutor, deci nu exagera, fii înţelept, nu cicălitor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

GEMENI Limitează-te la activitatea de vineri. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare.

RAC Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o petrecere drăguţă! O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica! Perioada asta de timp poţi să faci doi paşi înainte şi unul înapoi, după bunul obicei al zodiei tale. Adică, nu te hotărăşti, cu sau fără pragmatism…

LEU Astăzi evită şefii, directorii, patronii, ofiţerii etc – cei, ierarhic, mai mari ca tine. Treci printr-un moment de sinceritate acută şi s-ar putea să le spui ce gândeşti. Ar fi o mare greşeală! Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu rămâi în contemplare ca să-ţi aminteşti ce bine era în junglă pe vremea lui Tarzan, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local. Este de prost gust să-ţi inviţi anturajul la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă.

FECIOARĂ O zi de vineri obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de sănătate şi copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, spital sau acasă, cu munca la domiciliu, şi în dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.

BALANŢĂ Realizezi că ţi se recunoaşte adevărata ta valoare şi eşti apreciat. E un motiv în plus să te echilibrezi, să-ţi recapeţi încrederea în forţele tale şi să fii gata de performanţe deosebite! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea…

SCORPION Ai impresia ca rezultatul nu merită efortul. Aşa că stai liniştit, ai o zi de vineri senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Dar, astăzi, este momentul unui mic bilanţ personal! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog!

SĂGETĂTOR Nu este uşor să faci alegeri, să iei decizii care să fie şi înţelepte şi profitabile şi să nu supere pe nimeni! Stabileşte priorităţile. Îi răsfeţi pe cei dragi, care abia aşteaptă asta! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele par că iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

CAPRICORN Ceea ce pare a te preocupa astăzi în cel mai înalt grad este părerea celor din jur despre tine, în special a partenerului şi a familiei. Imaginea ta este cum trebuie, nu-ţi face griji! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îți indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

VĂRSĂTOR Conjunctura e bună. Mai ales în relaţiile profesionale, de afaceri, de serviciu. Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

PEŞTI Răbdarea ta s-a evaporat, probabil din cauza nesimţirii partenerului, dacă vrei un scandal, e foarte uşor! Dar mai bine gândeşte-te la ceva elaborat, „plăţile” de genul ăsta se fac la rece! Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, să prevalezi, cu sau fără scandal, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri, sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic!