HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   8,9 iulie 2023. Selecția naturală este condusă de mutații aleatorii

Pe 8 iulie s-au născut John D. Rockefeller, Anjelica Huston, Sir Arthur Evans, Ferdinand von Zeppelin, Şerban Foarţă, Petre Abrudan. Pe 9 iulie s-au născut Nikola Tesla, Hassan II, Tom Hanks, Ottorino Respighi, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Marcel Budală, Daniel Iordăchioaie, Alexandru Graur.

Pe 8 iulie, sâmbătă, pomenim în calendarul creştin-ortodox pe Sf. Mare Mucenic Pricopie și mama sa Teodosia. Pricopie, ostaşul, „patronul lupilor”, cel care face să tacă cucul şi pedepseşte pe cei care nu îl respectă, adică nu respectă ritmul naturii. Mai sunt de bună amintirea astăzi și Sfinții Epictet preotul și Astion monahul.

Câteva zile înainte şi după Sf. Pricopie, sunt mari primejdii de furtuni, vijelii, averse dure de ploaie şi grindină.

În această zile se bat două puternice spirite ale aerului, Harcodanul şi Dornadosul, fiind zile de primejdie mare, mai ales în Munţii Apuseni, inima Daciei, dar şi pe mare şi în restul ţării, pe fluvii, în oraşe, pe drumuri şi ogoare.

Mereu şi mereu, iată, în calendarul strămoşesc apare amintirea lupilor, totemul tribului din care ne tragem cu toţii, dacii şi romanii, împreună.

Este o creştinare a unei foarte vechi sărbători, în care Lupul Şchiop şi cei şase Filipi de Foc au rolul principal. Din nou Lupul Şchiop apare în ipostaza punitivă, de răzbunător al principiilor vechi: onoare, credinţă, responsabilitate, patriotism, hărnicie, cinste. Nerespectarea zilei, de fapt a moralei şi a eticii străbune, a Legii Strămoșești, aducea grele pedepse. „Arde piatra-n apă, dacă nu se ţine” (Speranţia)

Vechiul blestem strămoşesc „arde-te-ar focul!” se referă la acţiunile Lupilor de Foc, care provoacă, ca pedeapsă, incendii şi combustie spontană. La limita sofisticată dintre câmp şi materie, lupii de foc, „câinii lui Sf. Petru” dezlănţuie misterioase energii cosmice, care degenerează termic, până la nivelul focului.

„Neşte oameni s-au apucat să treiere grâu în ziua de Pricopie. Până seara s-au aprins paiele şi apoi au ars tot” (Speranţia)

Şi culmea pedepsei, Pricopul, sub forma unui lup, fură copiii celor care nu ţin ziua, sau păcătuiesc grav cu ceva!

Nimic în „Kalendar”, pe 9 iulie, în calendarul creştin-ortodox este Sfântul Pangratie.

„Evenimentul zilei” din 9 iulie 1922 a fost că Johnny Weismuller a reuşit, pentru prima dată în istorie, să înoate suta de metri sub un minut, în numai 58,6 secunde.

Tânărul de numai 18 ani, american provenit din Europa, etnic german, s-a născut la Timișoara, avea să fie celebru mai târziu prin rolul „Tarzan” din filmele de la Hollywood. Personal mă uit şi astăzi la filmele alb-negru cu Tarzan. Şi nu sunt singurul: „The best Tarzan money can buy„ a spus excentricul regizor Quentin Tarantino, despre Johnny Weismuller.

În filmele alb-negru cu Tarzan, duşmanii permanenţi erau triburile de pigmei, groteşti şi vicleni. Marele savant german Julius Lips arată, citând documente vechi portugheze, britanice şi franceze, că triburile de pitici negri, pigmeii cei perverşi, se pare că proveneau dintr-un singur areal, o zonă din Katanga. Acolo s-au mai înregistrat şi alte lucruri bizare: rinocieri pitici, maimuţe cât un pumn, vegetaţie luxuriantă, ferigi ca în Jurasic, copaci monstruoşi. Recent, savanţii au descifrat enigma: în Katanga a funcţionat, la un moment dat, la o adâncime mică sub scoarţa terestră, un reactor nuclear natural. Singurul din lume! Se ştie că Katanga este plină de uraniu, de asta s-au bătut ruşii ajutaţi de cubanezi împotriva americanilor, pentru zăcămintele de material radioactiv de acolo, asta prin anii 60’.

Ei bine, reactorul nuclear a iradiat copios fauna şi vegetaţia, obţinîndu-se mutanţi groteşti, dar viabili. Asta este istoria pigmeilor. Dacă ştia Tarzan, le inunda reactorul!

James A. Shapiro este profesor de microbiologie la Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară de la Universitatea din Chicago. Cărțile sale includ Bacteria as Multicellular Organisms (1997), editată în colaborare cu Martin Dworkin și Evolution: A View from the 21st Century, Fortified (ed. a 2-a, 2022). Iată un eseu semnat de el.

Din 1859, când a fost publicată prima dată lucrarea lui Charles Darwin Despre originea speciilor, teoria selecției naturale a dominat concepțiile noastre despre evoluție. După cum a înțeles Darwin, selecția naturală este un proces lent și gradual care are loc de-a lungul mai multor generații prin variații succesive aleatorii ereditare. Pe termen scurt, o mică variație ar putea conferi un avantaj ușor unui organism și descendenților săi, cum ar fi un cioc mai lung sau un camuflaj mai bun, permițându-i să depășească organisme similare care nu au această variație. Pe perioade mai lungi de timp, a postulat Darwin, o acumulare de variații avantajoase ar putea produce noi adaptări mai semnificative – sau chiar apariția unei specii complet noi.

Selecția naturală nu este un proces rapid. Are loc treptat prin variații aleatorii sau „mutații” așa cum le numim astăzi, care se acumulează de-a lungul deceniilor, secolelor sau milioanelor de ani. Inițial, Darwin a crezut că selecția naturală a fost singurul proces care a condus la evoluție și a făcut acest lucru explicit în Despre originea speciilor :

”Dacă s-ar putea demonstra că a existat vreun organ complex, care nu ar fi putut fi format prin numeroase, succesive, uşoare modificări, teoria mea s-ar strica absolut. Dar nu pot afla nici un astfel de caz.”

Multe s-au schimbat din 1859. Acum știm că viziunea „gradualistă” a evoluției a lui Darwin, condusă exclusiv de selecția naturală, nu mai este compatibilă cu știința contemporană. Nu este doar faptul că mutațiile aleatoare sunt unul dintre multele procese evolutive care produc noi specii; nu au nimic de-a face cu transformările evolutive majore ale macroevoluţiei. Speciile nu apar dintr-o acumulare de modificări genetice aleatorii. Acest lucru a fost confirmat de secvențierea genomului din secolul 21, dar ideea că selecția naturală explică în mod inadecvat schimbările evolutive datează de 164 de ani – la Darwin însuși. În cea de-a 6-a ediție Despre originea speciilor, publicată în 1872, el a recunoscut forme de variații care păreau să apară spontan, fără modificări succesive, ușoare:

”Se pare că anterior am subestimat frecvența și valoarea acestor din urmă forme de variație, ca conducând la modificări permanente ale structurii, independent de selecția naturală.”

– din capitolul 15, pagina 395, subliniere adăugată

Astăzi, știm în detaliu amănunțit cum apar aceste variații „spontane” la scară mai mare fără intervenția unor mutații aleatorii. Și totuși, chiar și în era secvențierii genomului, mulți oameni de știință evoluționisti încă se agață cu încăpățânare de o viziune a evoluției alimentată de o acumulare treptată de mutații aleatorii. Ei insistă asupra acurateței versiunii „actualizate” de la mijlocul secolului al XX-lea a ideilor lui Darwin – „Sinteza modernă” a evoluției darwiniene (prin selecție naturală) și genetica mendeliană – și nu au reușit în mod constant să integreze dovezi pentru alte procese genetice. După cum a scris Ernst Mayr, o figură majoră în Modern Synthesis, în Populations, Species and Evolution (1970):

Susținătorii teoriei sintetice susțin că toată evoluția se datorează acumulării de mici modificări genetice, ghidate de selecția naturală, și că evoluția transspecifică (adică, originile noilor specii și grupuri taxonomice) nu este altceva decât o extrapolare și o mărire a evenimente care au loc în cadrul populațiilor și speciilor.

Acest eșec de a lua în considerare modurile alternative de schimbare a fost fundamentală pentru concepțiile greșite populare și științifice despre evoluție. Continuă să influențeze studiul rezistenței la antibiotice și pesticide, creșterea de noi culturi pentru agricultură, atenuarea schimbărilor climatice și înțelegerea noastră a impactului umanității asupra biodiversității.

De-a lungul secolului trecut, descoperirile care au contestat viziunea gradualistă a evoluției au fost marginalizate, uitate și luate în derâdere. Aceasta include lucrările geneticienilor din secolul al XX-lea precum Hugo de Vries, unul dintre redescoperitorii geneticii mendeliane și omul care ne-a dat termenul „mutație”, sau Richard Goldschmidt, care a făcut distincția între microevoluție (schimbarea în cadrul unei specii) și macroevoluție (modificări care duc la noi specii). Descoperirile lor au fost ignorate sau ridiculizate pentru a transmite mesajul că acumularea treptată de mutații aleatorii a fost singura explicație rezonabilă pentru evoluție. Putem vedea absența altor perspective în lucrările populare ale lui Richard Dawkins, cum ar fi Gena egoistă (1976), Fenotipul extins (1982) și Ceasornicarul orb.(1986); sau în manualele folosite în universități din întreaga lume, cum ar fi Evolution (2017) de Douglas Futuyma și Mark Kirkpatrick. Cu toate acestea, este o absență deosebit de remarcabilă, deoarece alternativele la mutația aleatoare nu au fost greu de găsit.

Una dintre cele mai semnificative dintre aceste alternative este simbiogeneza, ideea că evoluția poate opera prin relații simbiotice mai degrabă decât prin schimbări treptate, succesive. La începutul secolului al XX-lea, oameni de știință americani și ruși precum Konstantin Mereschkowsky, Ivan Wallin și Boris Kozo-Polyansky au susținut că fuziunile celulare simbiotice au dus la cele mai profunde tipuri de schimbări evolutive: originile tuturor celulelor cu un nucleu. Aceste argumente despre fuziunile de celule simbiotice, în ciuda faptului că au fost susținute energic de biologul evoluționist Lynn Margulis în anii următori, nu și-au găsit loc în manualele de evoluție până când au fost confirmate de secvențierea ADN-ului la sfârșitul secolului al XX-lea.Și totuși, chiar dacă aceste argumente au fost acum confirmate, procesele celulare care stau la baza fuziunilor de celule simbiotice nu au fost încă încorporate în teoria evoluționistă principală.

McClintock a demonstrat că aceste „elemente de control”, așa cum a ajuns ea să le numească, au fost anterior latente în genomul porumbului și au fost activate ca răspuns la „șocul genomului” din ciclurile în curs de rupere și reparare a cromozomilor. Elementele de control nu au fost fixate la un anumit loc în cromozomi și, în mod neașteptat, au fost capabile să se deplaseze sau să se „transpună” dintr-un loc în altul al genomului. Când au ajuns într-o nouă locație a genomului, ar putea modifica expresia materialului genetic din apropiere. Această descoperire a dezvăluit un mecanism complet nou de reglare genetică și variabilitate: plantele de porumb își schimbau rapid propriile genomi prin elemente de control transpozabile (TE). Și mai mult, modificările TE au fost nealeatoriu în două moduri. În primul rând, același element ADN ar putea fi introdus în mod repetat la noi locuri țintă; și, în al doilea rând, mobilitatea TE și activitatea mutagenă au fost activate de condițiile specifice de stres al organismului.

Începând cu anii 1970, a devenit clar că toate organismele vii, de la bacterii la plante și animale, folosesc TE-urile ca instrumente evolutive cheie. Există mai multe tipuri de TE, inclusiv „transpozoni” bazați exclusiv pe ADN, precum și două tipuri diferite de „retrotranspozoni”, care folosesc intermediari ARN pentru a se muta în noi locații în genom. Fiecare specie are propriul său conținut caracteristic de diferite TE, care se pot acumula într-un număr foarte mare în genomul organismelor mai complexe. Genomul uman, de exemplu, conține de peste 30 de ori mai mult ADN TE decât ADN-ul care codifică proteine. TE-urile au jucat un rol major în evoluția sistemelor genomului pentru proprietăți complexe, cum ar fi apărarea imună, dezvoltarea embrionară și reproducerea vivipară la mamifere.

Pentru a-și susține ideile de mutații aleatorii, Darwin a citat de câteva ori dictonul lui Carl Linnaeus „ Natura non facit saltum ” (natura nu face salturi) de mai multe ori în On the Origin of Species , dar genetica moleculară a dovedit că natura face într-adevăr salturi în genomurile celulare – și ele nu sunt întâmplătoare. Natura a inventat multiple mecanisme biochimice pentru ca aceste salturi să aibă loc.

Modificările genomului prin elemente transpozabile pot fi cele mai cunoscute exemple de procese evolutive care nu au nimic de-a face cu acumularea treptată a mutațiilor aleatorii, dar secvențierea genomului a scos la iveală multe altele, la fel de importante. Acestea includ fuziunea celulelor simbiotice aproximativ 2 miliarde de ani în urmă, care a introdus strămoșul bacterian al mitocondriilor în celula progenitoare eucariotă din care ar evolua în cele din urmă toate formele de viață complexă. Acestea includ cazuri în care adaptările complet evoluate au fost dobândite prin transferuri orizontale de ADN peste granițele taxonomice, mai degrabă decât prin moștenirea verticală direct de la strămoși. Acestea includ, de asemenea, evoluția proteinelor asemănătoare Lego, în care anumite regiuni sau „domenii” din structura lanțului unei proteine ​​pot migra între molecule și pot adăuga noi funcționalități proteinelor primitoare. În cele din urmă, ele includ domeniul recent și în creștere activă care investighează funcțiile multiple ale moleculelor de ARN necodificant (ARNnc) transcrise parțial din TE și alte elemente ADN repetitive.

Originile vieții sunt încă obscure, dar presupunem că s-a întâmplat o singură dată, deoarece toate celulele vii au genom ADN și le folosesc în moduri similare pentru a codifica moleculele de proteine ​​și ARN care desfășoară activitatea detaliată de supraviețuire, creștere și reproducere. Adică, toate celulele vii – fie bacteriene, arheene sau eucariote – au o structură genetică similară, ceea ce sugerează o moștenire comună.

Eucariotă înseamnă sâmbure adevărat în greacă, iar aceste celule sunt distincte de bacterii și arhee, deoarece toate au nuclei – „sâmburele” lor. Multe au evoluat în organisme multicelulare macroscopice, inclusiv insecte, reptile, plante și Homo sapiens . Eucariotele au apărut în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani și știm din secvențierea ADN-ului că acest pas important în evoluția biologică a inclus o fuziune celulară, sau eveniment „simbiogenetic”, între un anumit tip de bacterie aerobă și un anumit tip de anaerobă, arheon. Bacteria a fost strămoșul mitocondriilor care permit celulelor noastre și celor ale altor eucariote să genereze eficient energie în prezența oxigenului, cunoscut sub numele de metabolism aerob. Arheonul anaerob ar fi fost un microorganism capabil să prospere fără oxigen. Întrucât unirea lor – un eveniment simbiogen de bază – a coincis cu apariția oxigenului în atmosfera Pământului datorită fotosintezei producătoare de oxigen de către cianobacterii, nu este greu de imaginat că simbiogeneza a dat naștere unui tip de celulă cu potențial energetic sporit. Nu au fost implicate mutații graduale.

După această fuziune celulară inițială, au existat schimburi continue de secvențe de ADN între genomii bacterieni din mitocondrii și genomii nucleari ai diferitelor organisme eucariote. Prin urmare, o mulțime de diversitate de bază a rezultat din abilitățile biologice de a transfera și integra întinderi semnificative de ADN intracelular. Aceste procese nu apar accidental. Fuziuni de celule simbiogenetice suplimentare ale diferitelor tipuri de celule eucariote cu cianobacteriile fotosintetice au fost bine documentate ca originile mai multor tipuri de alge, plante verzi și alte eucariote fotosintetice. În mod clar, aceste grupuri importante, de care viața noastră depinde pentru oxigenul pe care îl produc, au evoluat, de asemenea, fără a utiliza mutații aleatorii – probabil în cel mai important stadiu din istoria lor evolutivă.

Fuziunile de celule simbiotice continuă până în zilele noastre. În general, o celulă o înconjoară și o învăluie pe cealaltă în membranele sale și o plasează în interiorul citoplasmatic al celulei. În originile eucariote, se pare că arheonul anaerob a înghițit bacteria aerobă care a devenit strămoșul mitocondriilor găsite în aproape toate speciile eucariote.

În 1953, oamenii de știință au descifrat structura cu dublă elice a ADN-ului. Această descoperire a oferit, pentru prima dată, o explicație moleculară pentru modul în care genele codifică proteine: nucleotidele din ADN codifică aminoacizii din proteine. În decurs de un deceniu, s-a demonstrat că proteinele sunt codificate atunci când o secvență de ADN este transcrisă într-un intermediar ARN mesager (ARNm) care transportă o copie a secvenței genetice la locul sintezei proteinelor într-o celulă. Pe baza instrucțiunilor din ARNm, aminoacizii sunt adăugați succesiv la un lanț proteic. Acest proces a oferit un model molecular perfect pentru evoluția treptată neo-darwiniană, în care modificări aleatorii ale secvenței ADN-ului genomic ar putea modifica proteinele, câte un aminoacid. De-a lungul timpului, acumularea modificărilor de aminoacizi ar dezvolta proteine ​​pentru a îndeplini noi funcții. In orice caz, nu a avut loc prin modificări secvenţiale ale aminoacizilor unici.

Până la sfârșitul secolului al XX-lea, pe măsură ce oamenii de știință foloseau secvențe de ADN din diferite organisme pentru a urmări modelele de evoluție a proteinelor, au avut mai multe surprize. Datele genomice au arătat că unele secvențe de ADN care codifică proteine ​​importante pentru adaptarea ecologică specifică a unui organism nu au evoluat treptat prin mici modificări la secvențele de ADN care au fost prezente în strămoșii organismului. În schimb, ele fuseseră dobândite într-o stare complet evoluată din forme de viață complet neînrudite. De exemplu, gândacii erbivori și viermii nematozi nu au fost întotdeauna capabili să digere polizaharide complexe ale plantelor. Ei au dobândit enzimele permițându-le să digere plantele într-o stare complet evoluată prin transferul orizontal de ADN de la diferite bacterii și ciuperci.

Transferul orizontal de ADN are loc peste toate granițele taxonomice din biosfera Pământului și în ambele direcții între organisme complexe și mai simple. Pentru ca un transfer orizontal să aibă loc, o secvență de ADN trebuie extrasă dintr-un organism și preluată de altul. Există multiple mecanisme biologice implicate în aceste schimburi orizontale de ADN, inclusiv viruși, paraziți și absorbția ADN-ului din mediu. Dar niciuna dintre ele nu implică acumularea de mutații aleatorii. Mai mult, ADN-ul transferat orizontal trebuie, de asemenea, integrat în genomul organismului receptor, ceea ce implică activități biochimice coordonate, non-aleatorii.

Pe lângă descoperirea dovezilor pentru transferurile orizontale, secvențierea ADN-ului care codifică diferite proteine ​​a condus, de asemenea, la recunoașterea faptului că multe proteine ​​​​conțin segmente cu secvențe de aminoacizi foarte asemănătoare. Aceste segmente au ajuns să fie cunoscute sub numele de „domenii proteice” și cele mai multe ar putea fi legate de un anumit aspect al funcției generale a proteinei. De exemplu, proteinele care controlează transcripția secvențelor de ADN în ARN împărtășesc domenii de legare la ADN pentru a recunoaște un grup comun de semnale în genom. În plus, domeniile proteice sunt adesea aranjate în combinații diverse pentru a îndeplini diferite sarcini generale. Cu alte cuvinte, există o modalitate asemănătoare Lego la mare parte din evoluția proteinelor. Cu toate acestea, acest lucru nu se aliniază cu perspectiva neo-darwiniană: ipoteza mutației aleatoare sugerează că noi funcții proteice apar prin modificări aleatorii ale aminoacizilor unici care alcătuiesc structura proteinei, ceea ce ar fi o modalitate ineficientă de a crea noi funcții. Procesele de „achiziție de domenii” și „amestecare de domenii”, adesea văzute în evoluția organismelor pe măsură ce devin mai complexe, reprezintă modalități mult mai eficiente de a genera noi funcții generale decât modificări aleatorii ale unui aminoacid la un moment dat.

La fel ca transferul orizontal de ADN, „amestecarea domeniilor” implică inserarea de segmente extinse de ADN care codifică proteine ​​în diferite locații din genom. Aceasta înseamnă că celulele își pot tăia și îmbina propriile molecule de ADN, o capacitate pe care se poate numi „inginerie genetică naturală”.

Avocații sintezei moderne neo-darwiniene au denaturat gama teoriilor lui Darwin despre evoluție, restrângându-le la doar două dintre contribuțiile sale – variația treptată și selecția naturală – și au susținut că această simplificare ar putea explica întreaga evoluție. Acesta a fost un exemplu a ceea ce McClintock a numit „explicația acum”, adică un set de idei bazate pe știința contemporană care este luată ca înțelegere finală și completă a unui subiect complex, cum ar fi evoluția. Această idee de completitudine era implicită în denumirea de „Sinteză modernă” și a fost adesea articulată de susținătorii săi. Dar știința nu este statică. Descoperirile precum elementele transpozabile, transferurile orizontale de ADN, evoluția proteinelor asemănătoare Lego și rolurile multiple ale ARNnc nu pot fi anticipate.

Transformând variația evolutivă de la accidente aleatoare la răspunsuri biologice, genetica moleculară și genomica secolului XXI au dezvăluit că organismele vii au un potențial extraordinar de reconfigurare adaptativă a genomului. Pentru oamenii de știință din evoluție, această revelație presupune un set important de obligații. Aceste obligații includ reorientarea studiilor noastre despre variația adaptivă spre a învăța cât de profund este integrată schimbarea genomului cu răspunsurile senzoriale biocognitive. Această nouă paradigmă evolutivă va necesita un mod mai organic de cercetare care să combine genomica, fiziologia și știința cognitivă. Pentru unii filozofi ai științei, biologia evoluționistă a secolului XXI va necesita regândirea tuturor ipotezelor pur bazate pe fizica mecanică pe care le-au susținut despre viață.

Ne oprim aici, o să continui mâine. Așa cum și noaptea se transformă în ziua de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

